Многие органы местного самоуправления сталкиваются с ситуациями, когда они не могут обеспечить необходимую помощь людям с особыми потребностями. Кроме того, некоторые местные органы власти при взимании платы за социальные услуги не учитывают материальное положение человека, хотя закон этого требует, констатирует Госконтроль в аудиторском отчете.
Госконтроль: помощь людям с особыми потребностями не должна зависеть от того, насколько хорошо местные органы власти соблюдают закон
В настоящее время многие города и волости ставят людей с особыми потребностями в ситуацию, когда им приходится доказывать, что они не в состоянии оплатить услугу. Помощь людям с особыми потребностями не должна зависеть от того, насколько хорошо местные органы власти соблюдают закон.
Хотя большинство органов местного самоуправления оценивают потребности таких людей в помощи в более широком плане и стараются найти для них необходимую помощь, более половины муниципалитетов, которые вошли в выборку, признались, что у них были ситуации, когда они не предоставляли человеку необходимый объем социальной помощи, потому что потребность в такой помощи превышала возможности местного органа власти.
Это, например, ситуации, когда человек нуждается в услуге в нерабочее время или за пределами муниципалитета. «Такая практика противоречит Закону о социальном обеспечении», - отметила главный контролер Инес Метсалу-Нурминен.
Госконтроль сформировал выборку из 20 городов и волостей для анализа положений о предоставлении социальной помощи и изучил шесть из 13 предоставляемых органами местного самоуправления услуг, в которых предположительно больше всего нуждаются люди с особыми потребностями. Это услуги на дому, общие услуги по уходу, оказываемые вне дома, услуга опорного лица, попечительство над совершеннолетним лицом, услуги личного помощника и услуга социального транспорта.
Справочная информация
Госконтроль составил два отчета по результатам аудита «Деятельность государственных и органов местного самоуправления по поддержке людей с особыми потребностями». Опубликованный сегодня отчет посвящен деятельности органов местного самоуправления. Опубликованный 18 апреля отчет посвящен деятельности государства.
В центре внимания сегодняшнего отчета находится обеспечение социальной помощи взрослым людям (т. е. 18 лет и старше) с особыми потребностями. В отчете рассмотрены все особые потребности, независимо от того, были ли они установлены Департаментом социального страхования.
Местные органы власти, нормативные акты которых подверглись оценке: городская управа Локса, городская управа Кейла, волостная управа Раэ, волостная управа Ляэне-Харью, волостная управа Сааремаа, волостная управа Саарде, городская управа Хаапсалу, городская управа Пярну, городская управа Раквере, городская управа Пайде, волостная управа Мярьямаа, волостная управа Хальяла, городская управа Кохтла-Ярве, городская управа Силламяэ, волостная управа Люганузе, волостная управа Алутагузе, городская управа Выру, волостная управа Рыуге, волостная управа Йыгева и волостная управа Пейпсияэре.
Полный текст отчета (на эстонском языке) можно найти здесь
Госконтроль считает, что получение помощи не должно зависеть только от того, насколько хорошо орган власти по месту жительства человека знает и соблюдает закон. Положения многих органов местного самоуправления не учитывают при начислении платы за социальные услуги материальной ситуации человека, а это должно быть частью комплексной оценки потребности в помощи. Госконтроль подчеркивает, что оценка материального положения не может основываться только на доходах, следует также учитывать расходы и обязательства.
Это означает, что местный орган власти ставит человека с особыми потребностями в ситуацию, когда он после назначения ему платы должен снова обратиться в орган местного самоуправления и признать в заявлении, что не в состоянии ее оплатить. «Это делает путь людей с особыми потребностями к получению помощи необоснованно долгим и унижает их достоинство», - заявила главный аудитор Инес Метсалу-Нурминен.
Госконтроль установил, что в большинстве органов местного самоуправления нет методических материалов по оценке размера платы за социальные услуги, которая взимается с людей с особыми потребностями. Департамент социального страхования предоставил органам местной власти инструмент для определения потребности в помощи, но он не содержит рекомендаций по расчету размера платы за услугу.
Кроме того, Госконтроль установил, что положения ряда проверенных органов местного самоуправления все еще противоречат Закону о социальном обеспечении, поскольку в них условием получения услуги является инвалидность, установленная Департаментом социального страхования. Такие ограничения лишают людей с особыми потребностями доступа к необходимым услугам, поскольку по закону доступ к услугам обусловлен потребностью помощи, независимо от того, установил ли Департамент социального страхования инвалидность.
Из 20 проверенных органов местного самоуправления постановления, противоречащие закону и ставящие получение услуги в зависимость от наличия инвалидности, установленной Департаментом социального страхования, были приняты в семи муниципалитетах, т. е. почти в каждом третьем из проверенных.
Госконтроль обнаружил, что в ряде подготовленных Департаментом социального страхования инструкций для органов местного самоуправления присутствуют ошибочные формулировки. Из этих рекомендаций следует, что данные услуги социальной помощи предназначены в первую очередь для людей с инвалидностью, установленной Департаментом социального страхования. Этим можно объяснить, почему ряд нормативных актов органов местного самоуправления противоречит закону.
Хотя в Департаменте социального страхования существует консультативная служба для органов местного самоуправления, департамент официально не выполняет функций консультанта муниципалитетов по вопросам социального обеспечения взрослых.
При этом ожидания Министерства социальных дел в отношении предоставляемых органам местного самоуправления консультационных услуг Департамента социального страхования неясны, поскольку это подразделение департамента действует на временной основе, а его финансирование осуществляется на основе проектов.
По мнению Госконтроля, Министерству социальных дел следует более точно определить задачи Департамента социального страхования по отношению к органам местного самоуправления, чтобы департамент мог помочь им привести свои правила в соответствие с законом, как в части условий получения услуги, так и в части определения размера взимаемой платы.
Госконтроль рекомендует органам местного самоуправления привести свои нормативные акты в соответствие с Законом о социальном обеспечении, чтобы при определении размера платы за социальные услуги учитывалось материальное положение человека и его семьи и чтобы получение социальных услуг, организованных муниципалитетами, не зависело от установленной Департаментом социального страхования инвалидности.