Госконтроль: помощь людям с особыми потребностями не должна зависеть от того, насколько хорошо местные органы власти соблюдают закон

В настоящее время многие города и волости ставят людей с особыми потребностями в ситуацию, когда им приходится доказывать, что они не в состоянии оплатить услугу. Помощь людям с особыми потребностями не должна зависеть от того, насколько хорошо местные органы власти соблюдают закон.

Хотя большинство органов местного самоуправления оценивают потребности таких людей в помощи в более широком плане и стараются найти для них необходимую помощь, более половины муниципалитетов, которые вошли в выборку, признались, что у них были ситуации, когда они не предоставляли человеку необходимый объем социальной помощи, потому что потребность в такой помощи превышала возможности местного органа власти.

Это, например, ситуации, когда человек нуждается в услуге в нерабочее время или за пределами муниципалитета. «Такая практика противоречит Закону о социальном обеспечении», - отметила главный контролер Инес Метсалу-Нурминен.

Госконтроль сформировал выборку из 20 городов и волостей для анализа положений о предоставлении социальной помощи и изучил шесть из 13 предоставляемых органами местного самоуправления услуг, в которых предположительно больше всего нуждаются люди с особыми потребностями. Это услуги на дому, общие услуги по уходу, оказываемые вне дома, услуга опорного лица, попечительство над совершеннолетним лицом, услуги личного помощника и услуга социального транспорта.

Справочная информация

Госконтроль составил два отчета по результатам аудита «Деятельность государственных и органов местного самоуправления по поддержке людей с особыми потребностями». Опубликованный сегодня отчет посвящен деятельности органов местного самоуправления. Опубликованный 18 апреля отчет посвящен деятельности государства.

В центре внимания сегодняшнего отчета находится обеспечение социальной помощи взрослым людям (т. е. 18 лет и старше) с особыми потребностями. В отчете рассмотрены все особые потребности, независимо от того, были ли они установлены Департаментом социального страхования.

Местные органы власти, нормативные акты которых подверглись оценке: городская управа Локса, городская управа Кейла, волостная управа Раэ, волостная управа Ляэне-Харью, волостная управа Сааремаа, волостная управа Саарде, городская управа Хаапсалу, городская управа Пярну, городская управа Раквере, городская управа Пайде, волостная управа Мярьямаа, волостная управа Хальяла, городская управа Кохтла-Ярве, городская управа Силламяэ, волостная управа Люганузе, волостная управа Алутагузе, городская управа Выру, волостная управа Рыуге, волостная управа Йыгева и волостная управа Пейпсияэре.

Полный текст отчета (на эстонском языке) можно найти здесь