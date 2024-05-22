Кромешный ад на чемпионате мира по хоккею: возникла большая паника, некоторые просто рассвирепели

Организаторов подвела карточная система оплаты, которая во время матча вышла из строя. Поэтому зрители были вынуждены платить за выпивку наличными, которыми сейчас пользуются относительно мало. В кошельке, конечно, можно найти пару десятков евро, но в Чехии в ходу только местные кроны.

«Возникла большая паника. Некоторые особенно рассвирепели, почему-то в основном это были женщины. Одна финка вообще предложила в качестве оплаты украшения, которые лежали у нее в кармане», - рассказал Iltalehti болельщик сборной Финляндии Сами Карьялайнен о том, что вместо наличных денег предлагали и более дорогие вещи.

У некоторых фанатов были наличные, но вскоре произошла еще одна заминка: из-за продажи за наличные в барах закончилась сдача. «Если у вас в кармане 2000 крон, а пиво стоит 300, то оставлять на чай 1700 крон было бы уже слишком», - рассказал Карьялайнен.

Ситуация была странная, но выход нашелся и из нее. По словам Ясмиины Рускоярви, наблюдавшей за игрой, некоторые финские болельщикиоказались весьма изобретательны.

«Финны, стоявшие перед нами, оплачивали свои покупки банковским переводам чешским болельщикам, потому что у тех были наличные».

Стоит подчеркнуть, что пиво на арене не закончилось, проблема возникла исключительно из-за перебоев с оплатой.

«Нас спасли от катастрофы, - резюмировал Лате Вийтанен. - Немного неприятно, когда язык прилипает к нёбу.

«Голосовые связки не работают, когда в глотке сухо», - добавил Илкка Торппа.