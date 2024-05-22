Департамент требует от основателя LHV демонтажа незаконно построенной дороги

Летом 2022 года Äripäev сообщил, что Департамент окружающей среды начал производство по делу о правонарушении, так как на участке Вийземанна в охраняемой прибрежной зоне Вяйнамери, где строительство запрещено, была незаконно построена дорога из плотного щебня, которая нанесла ущерб прибрежному лугу и биологически разнообразному болоту. Дорога была построена на двоих с соседом.