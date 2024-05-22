Департамент окружающей среды начал административное производство, чтобы заставить сооснователя LHV Андреса Вийземанна демонтировать незаконно построенную дорогу на его прибрежном участке рядом с Хаапсалу, который находится в прибрежной зоне, где строительство запрещено, пишет dv.ee.
Департамент требует от основателя LHV демонтажа незаконно построенной дороги
Летом 2022 года Äripäev сообщил, что Департамент окружающей среды начал производство по делу о правонарушении, так как на участке Вийземанна в охраняемой прибрежной зоне Вяйнамери, где строительство запрещено, была незаконно построена дорога из плотного щебня, которая нанесла ущерб прибрежному лугу и биологически разнообразному болоту. Дорога была построена на двоих с соседом.
Заместитель руководителя бюро Департамента окружающей среды на Хийумаа, Сааремаа и в Ляэнемаа Лийна Симпсон сообщила, что цель начатого административного процесса – устранение нарушений закона о природоохране, и это возможно путем ликвидации дороги.
Симпсон объяснила, что Вийземанн не уведомил департамент о строительстве дороги, что требуется по закону о природоохране.
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