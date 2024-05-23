ВИКТОРИЯ ЛАДЫНСКАЯ-КУБИТС Правительство пренебрегает Конституцией

Все, что мы слышим в последние годы о долгосрочной стратегии, туманно. На практике же мы видим, как Закон о семейных пособиях принимают и тут же отменяют. На самом деле нет ни твердой стратегии, ни политического консенсуса.

Еще десять лет назад в коридорах государственных ведомств начали употреблять термин «спираль демографического спада». Эксперты, которые обращались напрямую к политикам, работающим, в частности, в социальной сфере, прямо говорили: число женщин детородного возраста уменьшается. К 2019 году соотношение чисел было следующим: женщин в возрасте 30-34 лет - 47 437, а женщин в возрасте 15-19 лет - всего 29 883. Это означает, что в чистом виде количество потенциально рожденных детей уменьшится, и это не предвещает ничего хорошего.

В это время была создана комиссия Рийгикогу для решения проблемы кризиса рождаемости, и эта же комиссия - только под другим руководством - продолжила работу после выборов 2019 года. Тогда же были представлены «окончательные предложения по решению демографических проблем». Была предпринята попытка достичь консенсуса по «документу основных положений». Также был учрежден отдельный пост министра по делам народонаселения, который непосредственно отвечал за решение этого вопроса.