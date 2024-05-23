Основная цель работы политика сформулирована в преамбуле Конституции. Ежедневная деятельность политика должна отражать видение, как достичь изложенного в преамбуле. И если стратегия политика по защите Конституции не работает - а это мы видим на примере статистики населения - значит, ведущие политики страны нарушают Конституцию, пишет колумнист Виктория Ладынская-Кубитс («Отечество»).
ВИКТОРИЯ ЛАДЫНСКАЯ-КУБИТС ⟩ Правительство пренебрегает Конституцией
Перевод: Ева Ойжинская
Общество стало более чувствительным в отношении многих вопросов. Одним из них является вопрос о рождении ребенка. Обсуждение свелось к тому, является ли женщина «машиной для деторождения», оскорбительны ли высказывания политиков по этому вопросу или же озабоченность этой темой на государственном уровне оправданна.
Необходимо вывести дискуссию из состояния взаимных упреков и оскорбительных фраз. Причина проста: безусловно, политик не может говорить и уж тем более приказывать, кто и сколько должен рожать, это очевидное вторжение в личную жизнь. Но! Безусловно, политик должен сделать все, чтобы, если у гражданина есть желание иметь детей, ничто не мешало бы ему, а наоборот: чтобы созданная система поддерживала его. Чтобы воля, озабоченность и желание государства повысить рождаемость подтверждались действиями, субсидиями, работой дружелюбной к семьям инфраструктуры.
Что мы видим на примере сегодняшней статистики?
Вкратце: из недавно опубликованной статистики населения мы видим, что предсказанный демографический кризис уже наступил, печальное предсказание сбылось, уникальная возможность решить его исчезает. Такова неприукрашенная правда.
Пара фактов, на которые стоит обратить внимание: «Естественный прирост был отрицательным - минус 5053 человека, но миграционный баланс положительным - плюс 13 856 человек. За год население Эстонии выросло на 8803 человека». Это сообщение обманчиво, ведется игра с числами. Хотите приятную новость - скажите, что население выросло. И оно действительно выросло. Хотите узнать истинное положение дел - посмотрите на первую цифру: естественный прирост отрицательный, детей рождается мало.
Еще одна цифра, заставляющая задуматься - число покидающих Эстонию: «В прошлом году Эстонию покинули 12 543 человека, и только 1 643 из них были гражданами Украины».
И третья важная цифра, которую стоит отметить, это возраст первородящих: «На долю первых детей приходится сорок процентов всех рождений, вторых - 34 процента, третьих - 18 процентов. Средний возраст рожающих в прошлом году был 31 год, в случае первородящих - 29». Возраст первородящих продолжает увеличиваться, откладывание рождения детей может (не обязательно, но может) повлиять на общее число детей в семье: например, родить третьего ребенка можно и не успеть.
Почему эта статистика так печальна?
Конечно, есть так называемые причины краткосрочного действия, такие как коронавирус, рецессия, но это также и опасения по поводу безопасности. Это, безусловно, объективные причины. Существуют также тенденции среди молодежи в развитых странах, согласно которым люди ориентируются на ценности, основанные на индивидуальном развитии, где дети и семья сами по себе больше не являются такой уж фундаментальной целью.
В качестве альтернативы, однако, необходимо разработать долгосрочную стратегию, которая, прежде всего, обеспечила бы чувство уверенности: краткосрочные причины появляются и проходят, но долгосрочная государственная стратегия должна помогать конкретным семьям. Последнее, и только последнее, выражает волю государства, политическую волю, ставит акцент. И если первые два фактора - краткосрочная тенденция и современная философия молодежи - в меньшей степени подвластны политику, то третий - долгосрочная стратегия - безусловно, является его прямой обязанностью.
Все, что мы слышим в последние годы о долгосрочной стратегии, туманно. На практике же мы видим, как Закон о семейных пособиях принимают и тут же отменяют. На самом деле нет ни твердой стратегии, ни политического консенсуса.
Еще десять лет назад в коридорах государственных ведомств начали употреблять термин «спираль демографического спада». Эксперты, которые обращались напрямую к политикам, работающим, в частности, в социальной сфере, прямо говорили: число женщин детородного возраста уменьшается. К 2019 году соотношение чисел было следующим: женщин в возрасте 30-34 лет - 47 437, а женщин в возрасте 15-19 лет - всего 29 883. Это означает, что в чистом виде количество потенциально рожденных детей уменьшится, и это не предвещает ничего хорошего.
В это время была создана комиссия Рийгикогу для решения проблемы кризиса рождаемости, и эта же комиссия - только под другим руководством - продолжила работу после выборов 2019 года. Тогда же были представлены «окончательные предложения по решению демографических проблем». Была предпринята попытка достичь консенсуса по «документу основных положений». Также был учрежден отдельный пост министра по делам народонаселения, который непосредственно отвечал за решение этого вопроса.
Однако реального политического согласия по поводу решений достигнуто не было. И я глубоко убеждена, что создание высокого поста, рабочей группы или комиссии по проблеме не обязательно приведет к желаемому результату. Для того, чтобы прийти к решениям, необходимо признать существование проблемы, обсудить возможные сценарии и достичь политического консенсуса, который продержится гораздо дольше, чем одна коалиция. Для этого потребуется сотрудничество между коалицией и оппозицией, но об этом пока не стоит и мечтать.
Вот и ответ на вопрос «почему так происходит?»: формально о проблеме говорили и занимались ею, но на практике это не привело нас к решениям.
Что будет дальше?
В этой статистике нет ничего положительного. Прогноз мрачен. Можно, конечно, отмахнуться от ситуации или закрыть на нее глаза, но отрицание фактов - не выход. Необходимо взвешенное видение, гораздо более масштабное, чем наши «планы по озеленению» или ежедневные темы-заменители, такие как «карго-велосипеды». Желание решить проблему очевидно со стороны экспертов, необходимость видна из статистики, но стремления политиков не ощущается.
Мысль проста: политик должен руководствоваться идеей защиты Конституцию с ее преамбулой, работать на поддержание заключенного в основном законе. И если семьи верят в надежность создающейся среды, тогда появятся и дети. Иными словами, политик не может требовать от женщин или семей иметь детей, но он должен создать условия и способствовать тому, чтобы ничто не мешало свободному выбору семьи в вопросах рождения детей.
Честно говоря, все возможные анализы уже проведены, возможные решения также лежат в ящиках столов политиков. Но занимаются ли этим? Я бы провела большое исследование среди 101 депутата, чтобы узнать, каково их видение и что они собираются сделать сегодня, чтобы послезавтрашняя статистика показала хоть что-то более обнадеживающее. Завтрашняя статистика в любом случае уже не принесет радости.