Страны ЕС получили возможность запретить импорт российского газа

Комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон заявила, что, хотя в прошлом Европа зависела от российских поставок, сейчас она движется к будущему, в котором центральную роль играют возобновляемые источники энергии, газ и водород. Российскому газу, по мнению Симсон, нет места в этом будущем.