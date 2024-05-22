Со вчерашнего дня европейские страны могут ввести эмбарго на российский природный газ. Кроме того, новый пакет реформ энергетического рынка должен улучшить вывод водорода и декарбонизированных газов на рынок, пишет dv.ee.
Страны ЕС получили возможность запретить импорт российского газа
Комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон заявила, что, хотя в прошлом Европа зависела от российских поставок, сейчас она движется к будущему, в котором центральную роль играют возобновляемые источники энергии, газ и водород. Российскому газу, по мнению Симсон, нет места в этом будущем.
«В частности, я призываю все государства-члены использовать новые положения REPowerEU, чтобы как можно скорее прекратить доступ Путина к нашим энергетическим рынкам», – добавила она.
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