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ЭКСПЕРТ Эстония все больше ограничивает основные права: часто оправданно, но нужен контроль

Меэлис Ойдсалу
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В информационный век поля сражений гибридной войны распространились на киберпространство и средства массовой информации, но и на этих фронтах используются старые и проверенные военные хитрости.
В информационный век поля сражений гибридной войны распространились на киберпространство и средства массовой информации, но и на этих фронтах используются старые и проверенные военные хитрости. Фото: Sander Ilvest
  • Во время и до Холодной войны Запад вел гибридную войну беспорядочно, сегодня картина стала лучше
  • В элите безопасности Эстонии есть два конкурирующих взгляда на роль гибридной обороны в гособороне
  • Важен и голос оппозиции, которая осуществляет «гражданский контроль» в ходе гибридной войны

Правительство Эстонии и Рийгикогу принимают все больше и больше решений, ограничивающих фундаментальные права. Это до сих пор имело четко понятную и оправданную цель: защитить себя от агрессивных гибридных атак России и поддержать Украину в войне. Редактор, в прошлом вице-канцлер Минобороны, Меэлис Ойдсалу считает, что в интересах эстонской демократии мы должны называть вещи своими именами, а также не забывать осуществлять гражданский контроль над тем, как ведется гибридная война.

Перевод: Александр Шкут

Гибридная война – это что-то такое, за чем обычно усматриваются происки врага. После оккупации Крыма «зелеными человечками» в 2014 году такая война в основном ассоциировалась с Россией, но также и с Китаем, Ираном, Северной Кореей и другими странами так называемой оси зла. Демократические государства неохотно говорят о своих собственных операциях и возможностях гибридной войны. Однако и формально, и, по существу, правильно сказать, что демократический мир, включая Эстонию, уже давно ведет гибридную войну или, по крайней мере, является активным участником ее в качестве обороняющейся стороны.

Холодная война дала нашим союзникам достаточную закалку и опыт гибридной войны. Вероятно, не будет необоснованным утверждение о Соединенных Штатах, что они неоднократно становились чрезмерно похожими на своего врага. Гегемон злоупотреблял своей властью, и далеко не всегда ради исключительно благородных целей.

В 1954 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) провело гибридную атаку на Гватемалу с целью свержения демократически избранного президента Хакобо Арбенса Гусмана, чьи земельные реформы и другая политика угрожали интересам корпораций Соединенных Штатов, особенно United Fruit Company. ЦРУ организовало кампанию дезинформации и вооруженное восстание, приведшее к государственному перевороту и последующему установлению военной диктатуры. Это привело к десятилетиям нестабильности и насилия в Гватемале.

Запад не всегда играл чисто

Годом ранее ЦРУ и британская разведывательная служба МИ-6 организовали в Иране операцию «Аякс», чтобы свергнуть демократически избранного премьер-министра Мохаммада Мосаддыка, который национализировал нефтяную промышленность. Свержение Мосаддыка и восстановление к власти шаха Резы Пехлеви привели к десятилетиям авторитарного правления и растущему недовольству, кульминацией которого в итоге стала революция 1979 года.

Хотя мы много говорим на Западе о гибридной агрессии Советского Союза и его преемницы России, демократические страны также ведут гибридную войну. И демократические страны также могут переусердствовать

В 1973 году ЦРУ поддерживало и финансировало оппозиционные силы в Чили, стремившиеся свергнуть демократически избранного президента Сальвадора Альенде. После свержения и смерти Альенде к власти пришел генерал Аугусто Пиночет и установил репрессивную военную диктатуру.

К счастью, эти и некоторые другие примеры эпизодов ведения Западом гибридной войны сомнительной ценности в основном приходятся на времена Холодной войны, хотя еще совсем недавно, в 1994 году, Франции пришлось терпеть критику за вмешательство во внутреннюю политику страны, приведшее к геноциду в Руанде. Из более ранней истории также известен ряд французских операций влияния в Африке, ценность которых сомнительна.

Из самого недавнего мы знаем о гораздо менее спорных израильско-американских гибридных операциях против ядерной программы Ирана (вирус Stuxnet и т. д.). Подводя итог, можно констатировать, что хотя на Западе мы много говорим о гибридной агрессии Советского Союза и его преемницы России, демократические страны также ведут гибридную войну. Демократические страны также могут переусердствовать. Поэтому важно не бояться публичного обсуждения темы и помимо тактики гибридной войны противника нам следует анализировать и оценивать тактику нашей страны и союзников.

Четыре убитых эстонских «короля»

Понятие гибридной войны вновь стало популярным в 2014 году благодаря «зеленым человечкам», оккупировавшим Крым, но в более широком смысле различные элементы гибридной войны (политическое и экономическое давление, дипломатическую изоляцию, манипулирование информацией, введение в заблуждение, шпионаж, угрозы применения силы, иностранное финансирование политических партий и другие внутриполитические силы, оказание помощи предоставлением вооружения и т. д.), используются на протяжении тысячелетий.

Повреждение личного автомобиля министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в декабре 2023 года показывает, что Россия ищет пути расширения своих гибридных атак в направлении Эстонии.
Повреждение личного автомобиля министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в декабре 2023 года показывает, что Россия ищет пути расширения своих гибридных атак в направлении Эстонии. Фото: Эрик Прозес

Сейчас кибератаки, социальные сети и искусственный интеллект добавили красок и расширили возможности этого древнего способа ведения борьбы, но методы во многом остались такими же, как и раньше. В ходе кибератак также применяется маскировка, обман, симуляцию, истощение, заманивание и т. д. Правительство одной страны хочет повлиять на правительство другой страны косвенными методами и без прямого военного нападения, чтобы оно приняло более подходящие решения, в случае необходимости, заменяя правительство этой страны на более подходящее. Это и есть гибридная война.

В то же время скрытность исполнителей и сокрытие действий никогда не были неизбежной частью определения гибридной войны, гибридная война также может быть вполне публичным и официальным явлением. Например, в США используется концепция гибридной войны, включающая как открытые, так и тайные операции. Публичность и официальный характер можно собой особенностями гибридной войны, которую ведет Эстония, по сравнению с Россией, вдобавок к тому, что все предпочитают делать законным путем.

В истории Эстонии были ужасные инциденты гибридной войны еще до образования Эстонской Республики, например, убийство четырех эстонских «королей» 4 мая 1343 года в Пайде было настоящей гибридной операцией (операция по введению в заблуждение, завершившаяся убийством лидеров). Однако в самой ужасной и обширной форме этот способ ведения войны пришел в Эстонию в 1939 году. Дипломатическое, экономическое и военное давление, которое привело к соглашению о военных базах, с точки зрения Эстонии стало капитуляцией перед гибридной атакой России.

Два конкурирующих взгляда на безопасность

Из разговоров с различными источниками можно сделать вывод, что даже нынешняя эстонская элита в сфере безопасности в своем представлении об обороне независимости Эстонии в ближайшие десятилетия в общих чертах разделена на два лагеря. Обе школы полагают, что нынешнее время снова напоминает на 1939 год. Но каждая из них делает из этого свои выводы. Так называемая школа гибридной войны полагает, что можно ожидать заметного расширения гибридной войны России против Эстонии и других стран Балтии и что, если Эстония сможет добиться успеха в гибридной (оборонительной) войне, никакой настоящей войны и не будет.

В 2014 году положение России в гибридной войне было гораздо лучшим, чем в 2022 году, когда, с точки зрения России, ситуация на всех фронтах заметно ухудшилась, особенно на фронте информационной войны

Другая часть элиты безопасности с более традиционным мышлением считает, что Россия будет принимать решения о военном нападении на своих соседей независимо от результатов гибридной войны или только тогда, когда они потерпят неудачу в гибридной войне. В качестве примера приводят 24 февраля 2022 года.

В 2014 году положение России в гибридной войне было гораздо лучшим, чем в 2022 году. С точки зрения России, ситуация на всех фронтах заметно ухудшилась, особенно на фронте информационной войны. Тем не менее, было принято решение о полномасштабном военном вторжении в соседнюю страну.

На протяжении всего периода после восстановления независимости Эстонии гибридная война против России, которую вело наше правительство и спецслужбы, явно основывалась на нуждах обороны, и была реакцией на российские нападения. В последние годы отношение Эстонии несколько изменилось, и помимо чисто реактивных гибридных операций в репертуар эстонского правительства вошли и проактивные инициативы, формирующие условия, в которых окажется вынужден действовать противник. Эстония не реализует все эти инициативы в одиночку, а показывает пример и проявляет инициативу, побуждающую Евросоюз и его внешних союзников усиливать давление на Россию.

Девять линий обороны Эстонской Республики

Что касается внутригосударственных оперативных линий гибридной войны исключительно оборонительного характера в Эстонии, то с начала 2022 года было запущено девять из них: ограничение распространения российских медиаканалов, оправдывающих преступление агрессии на территории Эстонии; преследование или депортация лиц, уличенных во враждебной по отношению к Эстонии деятельности; война памятников, то есть устранение инфраструктуры памяти, используемой Россией для распространения враждебной по отношению к Эстонии идеологии, из публичного пространства; запрет символов агрессии и оправдания агрессии; изъятие оружия у граждан России; запрет использования российских номеров на автомобилях; противодействие значительно возросшему числу кибератак; закрытие эстонско-российских пограничных переходов; Объявление Русской Православной Церкви Московского Патриархата организацией, поддерживающей агрессию.

Андрес Лембер, руководитель добровольной ячейки гибридной обороны Propastop, в прошлом году был удостоен премии «Гражданин Европы».
Андрес Лембер, руководитель добровольной ячейки гибридной обороны Propastop, в прошлом году был удостоен премии «Гражданин Европы». Фото: Ээро Вабамяги

Перечисленные меры не были бы применены, если бы Россия не выступила в роли агрессора и не попыталась убедить население Эстонии поддержать агрессию в Украине. Например, решение о переходе на эстоноязычное образование и ускорение этого процесса – это не мера гибридной войны, а обыкновенное решение в образовательной политике, которому российская агрессия и переросшая в политический экстремизм идеология кремлевского режима поспособствовали, но не вызвали его напрямую. Соответствующий политический запрос уже несколько десятилетий присутствует на политическом ландшафте Эстонии.

Помимо Государственной канцелярии, Министерства юстиции и Министерства внутренних дел, Департамента государственной инфосистемы (RIA), Департамента полиции и погранохраны, Налогового и таможенного департамента и спецслужб, эстонские «силы гибридной обороны» включают в себя и добровольный элемент – Киберкайтселийт (Подразделение киберобороны Кайтселийта, KKÜ) и Propastop, который борется с российской дезинформацией. Оба действуют в составе Кайтселийта. Кроме того, творческие объединения и спортивные объединения применяли так называемые добровольные санкции к представлению произведений российских авторов, ограничению сотрудничества с российскими творческими деятелями или спортсменами, к участию в мероприятиях, проводимых в России или при участии восточного соседа.

Скандал с восточными перевозками, который сейчас начал предаваться забвению, был, с одной стороны, историей о привирающем премьер-министре, с другой – ярким примером роли СМИ в насаждении западных мер гибридной войны.
Скандал с восточными перевозками, который сейчас начал предаваться забвению, был, с одной стороны, историей о привирающем премьер-министре, с другой – ярким примером роли СМИ в насаждении западных мер гибридной войны. Фото: коллаж

За применение санкций и других мер или за их ужесточение добровольно выступали некоторые журналисты и редакторы. Они не всегда ограничиваются объективным освещением или запросами в ходе расследований, а призывают правительство ужесточить или более тщательно выполнять применяемые меры, или ставят к позорному столбу компании, которые служат российским экономическим интересам. Даже если они не нарушают санкции или закон. Достаточно вспомнить скандал с восточными перевозками. В то же время политический активизм СМИ не является чем-то новым и уникальным в контексте ведущейся сейчас гибридной войны.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отказавшийся от религиозной свободы, отвечает за одну из важнейших кремлевских сетей внутреннего контроля над сознанием и зарубежных гибридных операций.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отказавшийся от религиозной свободы, отвечает за одну из важнейших кремлевских сетей внутреннего контроля над сознанием и зарубежных гибридных операций. Фото: Гавриил Григоров/POOL/AFP

Наступательную деятельность возглавляет Министерство иностранных дел

Более активную часть гибридной войны против России, которая не основывается исключительно на неотложных оборонных потребностях Эстонии, ведут наши Министерство иностранных дел, Министерство обороны и Министерство юстиции. Важно отметить роль Рийгикогу, различные важные резолюции (открытие миссии ПВО НАТО в Украине, признание российской агрессии геноцидом и т. д.) были приняты по инициативе самого Рийгикогу.

МИД руководит линиями действий, реализация которых требует помощи союзников и которые на стратегическом уровне влияют на условия действия противника – введение экономических санкций, дипломатическая изоляция России, а совместно с Министерством юстиции планируется «юридическая война», т. е. правосудие над российскими военными преступлениями. Госдепартамент также выступил инициатором законопроекта об использовании замороженных активов России, что также можно классифицировать как активную меру гибридной войны.

Эстония сыграла роль вдохновителя, когда дело дошло до помощи оружием: мы были первыми, кто отправил западное оборудование в Украину за несколько недель до начала полномасштабной агрессии России и оказывал давление на другие страны (например, Германию), чтобы они пообещали поставки

Министерство обороны возглавило оказание вооруженной помощи Украине на материальном уровне. Оружейная помощь является классической мерой гибридной войны, и Эстония сыграла здесь роль вдохновителя: мы были первыми, кто отправил западное оружие в Украину за несколько недель до начала полномасштабной агрессии России и оказал давление на другие страны (например, Германию), чтобы они пообещали поставки оружия. В министерстве на улице Сакала также курируют внешнюю и военную разведку. Западная разведка существенно помогла Украине, и эстонская разведка не является здесь исключением.

Эстония была лидером гибридной войны против российского агрессора также на стратегическом и идейном уровне. В декабре прошлого года в нашем Министерстве обороны разработали так называемый эстонский план содействия победе Украины, который привлек широкое внимание и совсем недавно подстегнул правительство Великобритании, чтобы оно пообещало долгосрочную военную помощь Украине. Лед начал трескаться.

О гибридной войне в Эстонии следует говорить больше

Называть действия Эстонии и остального свободного мира по поддержке Украины против российской агрессии гибридной войной может показаться провокационным и воинственным, потому что это навязанная всем нам оборонительная деятельность, которая к тому же бессовестно дорога. Однако мышление в рамках гибридной войны имеет свои явные преимущества.

Во-первых, это позволяет легче отличить гибридную войну от обычных социально-политических процессов. Для ограничения наступательной деятельности противника реализуются меры, которые должны более четко отделены от основной политики в силу своей природы, нарушающей фундаментальные права. Воинственность, навязанная Эстонии, не должна навсегда заразить мейнстрим эстонской партийной политики.

Во-вторых, как и любая война, нынешняя гибридная оборонительная война против России нуждается в системе демократического гражданского контроля. Прежде всего, нужен контроль над правительством, и в случае гибридной войны такой контроль осуществляют канцлер юстиции, политическая оппозиция и пресса. Поэтому все споры о пропорциональности, законности и эффективности применения тех или иных мер (например, по вопросу лишения избирательных прав граждан России) очень важны с точки зрения здоровья демократии.

Плакат «Путин – военный преступник» на Нарвской крепости 9 мая 2023 года – один из самых публичных примеров гибридной войны Эстонии против России. Публичность и прозрачность можно считать особенностью гибридной войны в Эстонии.
Плакат «Путин – военный преступник» на Нарвской крепости 9 мая 2023 года – один из самых публичных примеров гибридной войны Эстонии против России. Публичность и прозрачность можно считать особенностью гибридной войны в Эстонии. Фото: Янис Лайзанс

Подавление таких дискуссий также ослабляет качество гибридной оборонительной войны. В военном планировании использование адвокатов дьявола (англ. Red Team – команда нападения – прим. ред.) является стандартным методом. Помимо оппозиции, в этой роли также должны активно выступать средства массовой информации, методично ставящие под сомнение эффективность нынешних мер гибридной войны. До сих пор это частично замечено. Дебаты идут. В то же время во время войны усиливается самоцензура в журналистике.

В-третьих, рассмотрение гибридной войны как таковой позволяет нам оценить то, чем сегодня пренебрегают, на фоне опыта, накопленного за долгую историю этого способа ведения войны. Например, после окончания Холодной войны Запад был плохим создателем и распространителем мировоззрения среди обычных людей, живущих по другую сторону нового железного занавеса. Определенно, все еще существуют слепые зоны и неосознанные влияния.

Как недавно написал мой коллега Эркки Коорт, ни у Эстонии, ни у Евросоюза и НАТО нет продуманной концепции гибридных атак. Говорят о кибератаках как о мерах сдерживания или наказания в ответ бесчисленные козни, которые устраивает Россия, но они не очень эффективны.

В-четвертых, мы всегда должны следить за тем, не создают ли меры нашей гибридной войны – пусть они и носят преимущественно оборонительный характер – преимущества для противника или не чрезмерно ли они ограничивают свободы жителей Эстонии. Мы должны учитывать возможные контрмеры России и задаться вопросом, не создаем ли мы преимущества для противника, принимая очередную меру, или не становимся ли сами похожими на противника.

Бездумная воинственность может снизить стойкость Эстонии как общества и страны, что позволит России воспользоваться этим. Поэтому важно прислушиваться и выделять также оппонирующие голоса

Бездумная воинственность может снизить стойкость Эстонии как общества и страны, что позволит России воспользоваться этим. Поэтому важно прислушиваться и выделять также оппонирующие голоса.

С 2014 года и Европейский союз, и НАТО добились прогресса в осмыслении гибридной войны и выработке более активной позиции, разработали «наборы сценариев» (англ. play book), которые помогают наиболее полно понимать действия противника и реагировать на них наиболее продумано и согласовано. Но Западу еще предстоит проделать большую работу, чтобы иметь возможность выражаться точнее как в секретных переговорных комнатах, так и на общественных форумах, и быть способным оказывать влияние на развитие событий в области гибридной войны и на наши собственные возможности, применяя при необходимости мудрую силу.

Как заявил президент Алар Карис в своем выступлении на конференции Леннарта Мери 16 мая, Запад «шаг за шагом отказывается от своей неудачной стратегии сдерживания и обуздания». Президент также заявил, что Запад, морально приспособившийся к войне в Украине, теперь должен начать действовать. Терминологическая ясность и использование соответствующих смысловых рамок помогают более осознанно управлять развивающейся деятельностью.

Эстония была явным лидером в гибридной войне Запада и России

  • Эстония взяла на себя ведущую роль в поддержке Украины и ограничении свободы деятельности России и Беларуси уже в конце 2021 года. В последующие трудные годы удалось сохранить инициативу и нарастить влияние.
  • В декабре 2021 года Эстония объявила о намерении предоставить Украине гаубицы и ракеты «Джавелин» в порядке военной помощи. Большая часть военной помощи поступила до 24 февраля 2022 года. Эстония была здесь первой и, так сказать, выступила ледоколом для других стран НАТО в плане передачи крупнокалиберного оружия. Спор с Германией по поводу разрешения на передачу гаубиц вызвал дебаты и в Германии.
  • В начале 2022 года Эстония ввела государственные санкции на белорусские нефтепродукты, ускорив тем самым соответствующий процесс в Европе.
  • Весной 2022 года Национальное собрание Эстонии как первый парламент страны НАТО призвал к созданию бесполетной зоны НАТО в Украине, а чуть позже призвал к признанию действий России в Украине геноцидом.
  • В сентябре 2022 года под предводительством Эстонии в странах Балтии и Польше было принято решение прекратить выдачу виз российским туристам.
  • В январе 2023 года девять союзников в Эстонии подписали текст «Таллиннской клятву», в котором говорилось, что санкции не положат конец войне, и сформулирована четкая цель поддержки Украины (российские войска должны быть изгнаны из Украины); также было дано обещание поддерживать Украину до победного конца. Это усилило давление на Германию, которая не решалась пожертвовать танки «Леопард».
  • В декабре 2023 года Эстония опубликовала долгосрочную стратегию победы в войне в Украине, согласно которой предлагалось предоставить Украине постоянную военную помощь в размере 0,25 процента ВВП. В то же время правительство Эстонии приняло соответствующее решение. План, который поначалу провалился, получал все большую поддержку, а недавно Великобритания выделила постоянное финансирование.
  • В мае 2024 года Эстония стала первой страной Евросоюза, которая одобрила использование замороженных российских активов для поддержки Украины.
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