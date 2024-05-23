ЭКСПЕРТ Эстония все больше ограничивает основные права: часто оправданно, но нужен контроль

Повреждение личного автомобиля министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в декабре 2023 года показывает, что Россия ищет пути расширения своих гибридных атак в направлении Эстонии. Фото: Эрик Прозес

Сейчас кибератаки, социальные сети и искусственный интеллект добавили красок и расширили возможности этого древнего способа ведения борьбы, но методы во многом остались такими же, как и раньше. В ходе кибератак также применяется маскировка, обман, симуляцию, истощение, заманивание и т. д. Правительство одной страны хочет повлиять на правительство другой страны косвенными методами и без прямого военного нападения, чтобы оно приняло более подходящие решения, в случае необходимости, заменяя правительство этой страны на более подходящее. Это и есть гибридная война.

В то же время скрытность исполнителей и сокрытие действий никогда не были неизбежной частью определения гибридной войны, гибридная война также может быть вполне публичным и официальным явлением. Например, в США используется концепция гибридной войны, включающая как открытые, так и тайные операции. Публичность и официальный характер можно собой особенностями гибридной войны, которую ведет Эстония, по сравнению с Россией, вдобавок к тому, что все предпочитают делать законным путем.