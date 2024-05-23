ЭКСПЕРТ Эстония все больше ограничивает основные права: часто оправданно, но нужен контроль

Гибридная война – это что-то такое, за чем обычно усматриваются происки врага. После оккупации Крыма «зелеными человечками» в 2014 году такая война в основном ассоциировалась с Россией, но также и с Китаем, Ираном, Северной Кореей и другими странами так называемой оси зла. Демократические государства неохотно говорят о своих собственных операциях и возможностях гибридной войны. Однако и формально, и, по существу, правильно сказать, что демократический мир, включая Эстонию, уже давно ведет гибридную войну или, по крайней мере, является активным участником ее в качестве обороняющейся стороны.
Холодная война дала нашим союзникам достаточную закалку и опыт гибридной войны. Вероятно, не будет необоснованным утверждение о Соединенных Штатах, что они неоднократно становились чрезмерно похожими на своего врага. Гегемон злоупотреблял своей властью, и далеко не всегда ради исключительно благородных целей.
В 1954 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) провело гибридную атаку на Гватемалу с целью свержения демократически избранного президента Хакобо Арбенса Гусмана, чьи земельные реформы и другая политика угрожали интересам корпораций Соединенных Штатов, особенно United Fruit Company. ЦРУ организовало кампанию дезинформации и вооруженное восстание, приведшее к государственному перевороту и последующему установлению военной диктатуры. Это привело к десятилетиям нестабильности и насилия в Гватемале.
Запад не всегда играл чисто
Годом ранее ЦРУ и британская разведывательная служба МИ-6 организовали в Иране операцию «Аякс», чтобы свергнуть демократически избранного премьер-министра Мохаммада Мосаддыка, который национализировал нефтяную промышленность. Свержение Мосаддыка и восстановление к власти шаха Резы Пехлеви привели к десятилетиям авторитарного правления и растущему недовольству, кульминацией которого в итоге стала революция 1979 года.