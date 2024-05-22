РИХО ТЕРРАС Шесть российских кораблей покинули Сирию: их появления можно ожидать в Балтийском море

Перевод: Ева Ойжинская

Решение России в одностороннем порядке сдвинуть морскую границу в восточной части Финского залива и вокруг Калининграда - яркий пример того, как Россия ведет гибридную войну с НАТО.

Изначально речь идет о «намерении», но очевидно, что такие решения в России не принимаются произвольно, а за этим стоит непосредственно Кремль, и план будет реализован. Основная цель этого шага, вероятно, состоит в том, чтобы спровоцировать среди западных союзников замешательство и протестировать их реакцию. Поэтому ответить на этот шаг России нужно очень четко и конкретно.

Должна последовать реакция союзников

Того, что Россия организует провокации на море, можно было ожидать сразу после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Обе страны являются сильными морскими державами, и их членство сделало Балтийское море внутренним водоемом альянса. Для России контроль над происходящим в Балтийском море чрезвычайно важен.

Стоит отметить, что, согласно имеющейся у меня информации, недавно группа из шести российских военных кораблей покинула Сирию и направилась в сторону выхода из Средиземного моря. Место назначения кораблей неизвестно, но, учитывая последние новости, есть подозрение, что они появятся в Балтийском море.