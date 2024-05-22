Реакция союзников на провокацию России с изменением границ в Балтийском море должна быть четкой и конкретной, уверен евродепутат от партии «Отечество» Рихо Террас.
РИХО ТЕРРАС ⟩ Шесть российских кораблей покинули Сирию: их появления можно ожидать в Балтийском море
Перевод: Ева Ойжинская
Решение России в одностороннем порядке сдвинуть морскую границу в восточной части Финского залива и вокруг Калининграда - яркий пример того, как Россия ведет гибридную войну с НАТО.
Изначально речь идет о «намерении», но очевидно, что такие решения в России не принимаются произвольно, а за этим стоит непосредственно Кремль, и план будет реализован. Основная цель этого шага, вероятно, состоит в том, чтобы спровоцировать среди западных союзников замешательство и протестировать их реакцию. Поэтому ответить на этот шаг России нужно очень четко и конкретно.
Должна последовать реакция союзников
Того, что Россия организует провокации на море, можно было ожидать сразу после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Обе страны являются сильными морскими державами, и их членство сделало Балтийское море внутренним водоемом альянса. Для России контроль над происходящим в Балтийском море чрезвычайно важен.
Стоит отметить, что, согласно имеющейся у меня информации, недавно группа из шести российских военных кораблей покинула Сирию и направилась в сторону выхода из Средиземного моря. Место назначения кораблей неизвестно, но, учитывая последние новости, есть подозрение, что они появятся в Балтийском море.
Ответ союзников на провокацию России должен быть четким и конкретным. Безусловно, Финляндия и Литва должны направить свои корабли в соответствующий регион, чтобы показать, что они могут свободно передвигаться в своих водах. Однако этого недостаточно: свою позицию по этому вопросу должен сформировать Североатлантический совет.
Для НАТО это очередной тревожный звоночек, сообщающий, что необходимо сделать еще больше для обеспечения безопасности Балтийского моря. Я говорил об этом перед прошлогодним саммитом в Вильнюсе и повторил после того, как осенью был поврежден Balticconnector: НАТО должен перебросить часть своих постоянных военно-морских групп (SNF - прим. ред.) в Балтийское море. Это особенно актуально в ситуации, когда в регионе идет полномасштабная война, и мы наблюдаем многочисленные провокации на море.
Россия не дремлет, поэтому и мы не можем откладывать важные решения. «Мы» - это и Эстония, которая до сих пор не произвела закупки для достижения необходимого уровня государственных запасов боеприпасов; и Европейский союз, который не согласовал достаточные меры поддержки для военной и экономической помощи Украине; и НАТО, который должен бы ответить на новую провокацию агрессора.