Сегодня в 14:21 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Валукоя в Ласнамяэ в результате земляных работ произошел разрыв газопровода.
В Ласнамяэ во время земляных работ прорвало газопровод
На месте происшествия спасатели Кесклинна и Ласнамяэ совместно с полицией и техниками газовой компании занимаются перекрытием газа.
Täna kell 14.21 sai häirekeskus teate, et Lasnamäel Valukoja tänaval on kaevetööde käigus purunenud gaasitrass. Kohapeal tegelevad gaasi sulgemisega Kesklinna ja Lasnamäe päästjad koos politsei ja gaasifirma tehnikutega.— Päästeamet (@paasteamet) May 22, 2024