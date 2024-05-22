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В Ласнамяэ во время земляных работ прорвало газопровод

rus.postimees.ee
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Номер экстренной помощи 112 на автомобиле Спасательного департамента.
Номер экстренной помощи 112 на автомобиле Спасательного департамента. Фото: Tairo Lutter

Сегодня в 14:21 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Валукоя в Ласнамяэ в результате земляных работ произошел разрыв газопровода.

На месте происшествия спасатели Кесклинна и Ласнамяэ совместно с полицией и техниками газовой компании занимаются перекрытием газа.

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