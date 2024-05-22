Министры обороны стран Балтии: расходы НАТО на оборону следует увеличить до 2,5 процента ВВП

Перевод: Сергей Светлов

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул необходимость значительно ускорить развитие возможностей для реализации новых оборонных планов НАТО. Для достижения этой цели Балтийские страны предлагают союзникам инициативу по развитию способностей на саммите НАТО в Вашингтоне.

«Для нас крайне важна реализуемость оборонных планов НАТО. С этой целью мы совместно предлагаем инициативу по развитию потенциала, названную легко запоминающимся сокращением ACDC (Allied Capability Delivery Commitment - прим. ред.). Однако ее реализация, по понятным причинам, потребует дополнительного финансирования, поэтому согласованный в Вильнюсе минимальный уровень оборонного бюджета в два процента ВВП недостаточен, и все союзники должны перейти как минимум к 2,5 процентам. Я рад, что мы подаем пример нашим союзникам в странах Балтии и что, помимо Эстонии, Латвия и Литва в ближайшем будущем перейдут в клуб трех процентов», - прокомментировал Певкур.

Министры обороны также обсудили возможности укрепления регионального сотрудничества.

«У нас есть хорошие примеры совместных закупок, например, средств противовоздушной обороны или транспортных средств, но нам необходимо и дальше укреплять сотрудничество. В будущем нашим военно-морским силам понадобятся новые корабли, мы будем вместе развивать Балтийскую оборонительную зону, и нам будут постоянно нужны вооружения. Совместные закупки помогают всем экономить деньги, обеспечивают лучшее перекрестное использование и наличие общих запасных частей, техническое обслуживание и обучение», - сказал министр обороны Эстонии, приведя примеры преимуществ совместных закупок.

Министры обороны трех стран Балтии регулярно встречаются два раза в год, а Литва в этом году является председателем Балтийского оборонного сотрудничества.

Министры обороны трех стран Балтии регулярно встречаются два раза в год. В этом году Литва является председателем Балтийского оборонного сотрудничества.