В 16:08 в Центр тревоги поступило сообщение о загоревшихся гаражах на улице Лаэвастику в Пыхья-Таллинне.
ФОТО ⟩ В Пыхья-Таллинне загорелись гаражи, одного пострадавшего доставили в больницу
Спасательный департамент просит жителей окрестностей держать двери/окна закрытыми, отключить принудительную вентиляцию, а участников дорожного движения избегать окрестностей.
Пожар был локализован в 16:57. На месте работы по тушению продолжают спасательные команды Кесклинна, Нымме и Лиллекюла.
В результате инцидента пострадал один человек, которого скорая помощь доставила в больницу. По словам представителя Спасательного департамента, пострадавший пытался потушить возникшие на месте происшествия пламя, но в ходе этого получил ожоги.
Kell 16.08 sai häirekeskus teate põlevatest garaažidest Põhja-Tallinnas Laevastiku tänaval. Palume ümbruskonna elanikel hoida uksed/aknad ja sundventilatsioon suletuna ja liiklejatel piirkonda vältida.— Päästeamet (@paasteamet) May 22, 2024