ФОТО В Пыхья-Таллинне загорелись гаражи, одного пострадавшего доставили в больницу

Пожар был локализован в 16:57. На месте работы по тушению продолжают спасательные команды Кесклинна, Нымме и Лиллекюла.

В результате инцидента пострадал один человек, которого скорая помощь доставила в больницу. По словам представителя Спасательного департамента, пострадавший пытался потушить возникшие на месте происшествия пламя, но в ходе этого получил ожоги.