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ФОТО В Пыхья-Таллинне загорелись гаражи, одного пострадавшего доставили в больницу

rus.postimees.ee
Обновлено 22 мая 2024, 18:10
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В 16:08 в Центр тревоги поступило сообщение о загоревшихся гаражах на улице Лаэвастику в Пыхья-Таллинне.

Спасательный департамент просит жителей окрестностей держать двери/окна закрытыми, отключить принудительную вентиляцию, а участников дорожного движения избегать окрестностей.

Пожар был локализован в 16:57. На месте работы по тушению продолжают спасательные команды Кесклинна, Нымме и Лиллекюла.

Загоревшийся гараж.
Загоревшийся гараж. Фото: Päästeamet / platvorm X

В результате инцидента пострадал один человек, которого скорая помощь доставила в больницу. По словам представителя Спасательного департамента, пострадавший пытался потушить возникшие на месте происшествия пламя, но в ходе этого получил ожоги.

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