Таллиннская горуправа представила горсобранию проект дополнительного бюджета 2024 года, согласно которому общий объем расходов в сфере социального обеспечения и здравоохранения увеличится на 2,34 млн евро. Дополнительные средства будут направлены в основном на улучшение доступа к социальным услугам для детей и взрослых с особыми потребностями и ограниченными возможностями.
Дополнительный бюджет Таллинна поддержит людей с особыми потребностями
По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, в последние годы увеличился как объем услуг для детей и взрослых с ограниченными возможностями, так и число нуждающихся в них, что было учтено в дополнительном бюджете Таллинна.
«Согласно дополнительному бюджету, расходы на предоставление услуг социального транспорта, персональных помощников и пособия по оказанию помощи в уходе за больным родственником на дому будут увеличены в общей сложности на 0,9 млн евро. Доступность социального транспорта позволяет людям быть более независимыми и лучше справляться со своими бытовыми потребностями», - сказал Казе.
На адаптацию жилья для людей с ограниченными возможностями в бюджете дополнительно выделено около 136 000 евро. «Мы хотим, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя дома комфортно и могли быть более самостоятельными», - отметил Казе.
Этому содействует пособие по адаптации жилых помещений, с помощью которого можно, например, заменить ванну на душевую кабину, снять дверные замки или установить пандус. Таллинн возмещает до 3 200 евро от стоимости необходимых работ.
Также на 19 000 евро увеличится бюджет на услуги замещения попечителя в целях поддержки лиц, ухаживающих за взрослым родственником с повышенными потребностями в уходе, предоставляя попечителям возможность брать краткосрочный отпуск и использовать свое свободное время.
В 2020 году в услугах опорного лица нуждались 426 ребенка, а в прошлом году число нуждающихся выросло до 587 детей. «Поскольку в среднем 50-55 человек ожидают поддержки опорного лица, а город стремится обеспечить доступность услуги без очереди, в дополнительном бюджете предусмотрены дополнительные средства в размере около 794 000 евро», - отметил Казе.
Целевой группой услуги являются дети, которые в силу социальных, психологических проблем или проблем со здоровьем нуждаются в большей персональной поддержке, чем их сверстники соответствующего возраста. Опорное лицо поддерживает навыки ребенка самостоятельно справляться с ситуациями, когда он нуждается в дополнительном руководстве, поддержке и мотивации. В среднем семьям требуется 80 часов поддержки опорного лица в месяц.
Также на 213 000 евро будет увеличен бюджет на оказание услуги помощи опорных лиц для взрослых людей с ограниченными возможностями и почти на 149 000 евро возрастет бюджет на услуги личного помощника. Это обусловлено как повышением цен на услуги партнеров, выявленных по результатам процедуры поставки, так и постоянным ростом числа пользователей услуг и требуемого объема поддержки.
В сотрудничестве со Спасательным департаментом будет также продолжен проект «Сделаем дома безопасными», в рамках которого в этом году Таллинн повысит уровень пожарной безопасности 24 жилых помещений. На покрытие собственной доли финансирования города Таллинна в рамках этого проекта в дополнительном бюджете предусмотрено порядка 63 000 евро.
В сфере здравоохранения вырастут расходы на деятельность Таллиннской скорой помощи. Это обусловлено изменением цен на услуги скорой помощи с января следующего года, а также повышением заработной платы медицинских работников с апреля следующего года, в соответствии с коллективным договором.
В связи с увеличением стоимости лекарств и медицинских принадлежностей также предусмотрены дополнительные затраты на содержание вытрезвителя. Кроме того, по сравнению с прошлым годом увеличилась доля жителей, не имеющих медицинской страховки, что приведет к увеличению бюджета на 200 000 евро для оказания им медицинских услуг.