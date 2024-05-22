Дополнительный бюджет Таллинна поддержит людей с особыми потребностями

По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, в последние годы увеличился как объем услуг для детей и взрослых с ограниченными возможностями, так и число нуждающихся в них, что было учтено в дополнительном бюджете Таллинна.

«Согласно дополнительному бюджету, расходы на предоставление услуг социального транспорта, персональных помощников и пособия по оказанию помощи в уходе за больным родственником на дому будут увеличены в общей сложности на 0,9 млн евро. Доступность социального транспорта позволяет людям быть более независимыми и лучше справляться со своими бытовыми потребностями», - сказал Казе.

На адаптацию жилья для людей с ограниченными возможностями в бюджете дополнительно выделено около 136 000 евро. «Мы хотим, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя дома комфортно и могли быть более самостоятельными», - отметил Казе.

Этому содействует пособие по адаптации жилых помещений, с помощью которого можно, например, заменить ванну на душевую кабину, снять дверные замки или установить пандус. Таллинн возмещает до 3 200 евро от стоимости необходимых работ.

Также на 19 000 евро увеличится бюджет на услуги замещения попечителя в целях поддержки лиц, ухаживающих за взрослым родственником с повышенными потребностями в уходе, предоставляя попечителям возможность брать краткосрочный отпуск и использовать свое свободное время.