Минобороны Великобритании: есть доказательства сотрудничества России и Китая в области вооружений, применяемых в Украине

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс со ссылкой на британскую и американскую разведку сообщил, что у ведомства «есть доказательства сотрудничества России и Китая в области вооружений, применяемых в Украине».

По его словам, «летальная помощь уже поступает или будет поступать из Китая в Россию, а оттуда - в Украину», передает Reuters. Других подробностей о поставках или данных разведки министр не привел.

Ранее сообщалось, что Китай стал для России основным поставщиком товаров, необходимых для производства различных вооружений, в том числе ракет. По данным Reuters, Пекин помогает увеличить оборонное производство Москвы за счет поставок большого количества станков, микроэлектроники, технологий беспилотников и крылатых ракет.

Как утверждают источники, Китай в частности предоставил России двигатели для дронов и турбореактивные двигатели для крылатых ракет, а китайские и российские предприятия работают над совместным производством дронов внутри России.