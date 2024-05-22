В Таллинне тысячи домохозяйств остались без электричества

Пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд подтвердила Postimees, что в Таллинне действительно произошло масштабное отключение, но бригады немедленно приступили к работам по восстановлению электроснабжения.

По состоянию на 18:32 от отключения электроэнергии пострадали 4634 абонента. Фото: Elektrilevi – kuvatõmmis

По ее словам, восстановление электроснабжения во всех домохозяйствах может занять до трех часов.

К 19:16 электричество во всех домохозяйствах восстановлено.