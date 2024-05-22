В среду вечером, 22 мая, тысячи жителей Таллинна остались без домашнего электроснабжения из-за неисправности на двух фидерах среднего напряжения в подстанции Мустамяэ.
В Таллинне тысячи домохозяйств остались без электричества
Пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд подтвердила Postimees, что в Таллинне действительно произошло масштабное отключение, но бригады немедленно приступили к работам по восстановлению электроснабжения.
По ее словам, восстановление электроснабжения во всех домохозяйствах может занять до трех часов.
К 19:16 электричество во всех домохозяйствах восстановлено.