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В Таллинне тысячи домохозяйств остались без электричества

Лийза Эхамаа
, ежедневный редактор новостей Эстонии
Обновлено 22 мая 2024, 19:40
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Линия электропередачи. Фото иллюстративное.
Линия электропередачи. Фото иллюстративное. Фото: Margus Ansu

В среду вечером, 22 мая, тысячи жителей Таллинна остались без домашнего электроснабжения из-за неисправности на двух фидерах среднего напряжения в подстанции Мустамяэ.

Пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд подтвердила Postimees, что в Таллинне действительно произошло масштабное отключение, но бригады немедленно приступили к работам по восстановлению электроснабжения.

По состоянию на 18:32 от отключения электроэнергии пострадали 4634 абонента.
По состоянию на 18:32 от отключения электроэнергии пострадали 4634 абонента. Фото: Elektrilevi – kuvatõmmis

По ее словам, восстановление электроснабжения во всех домохозяйствах может занять до трех часов.

К 19:16 электричество во всех домохозяйствах восстановлено.

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