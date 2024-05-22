Цахкна о дополнительном бюджете: правительство вряд ли согласует его завтра

Перевод: Сергей Светлов

«Меня спрашивают, согласится ли правительство завтра на дополнительный бюджет в 175 миллионов. Ответ - это маловероятно, так как в последние две недели постоянно добавляются области, которые “невозможно сократить”. Сегодня мы дальше от соглашения, чем две недели назад», - написал Цахкна в социальных сетях.

По его словам, «Ээсти 200» согласна на дополнительный бюджет в 175 миллионов евро, но внести свой вклад в сокращения должны все партнеры по коалиции. Кроме того, он отметил, что «Ээсти 200» предложила проект по наведению порядка в государственном бюджете за счет общих сокращений. «Мы готовы воплотить это в жизнь как в дополнительном бюджете, так и в бюджетах следующих лет», - написал Цахкна.

«Сегодня мы пришли к ситуации, когда вместо солидарного сокращения по всем направлениям занимаются политикой исключений и перечисляют все больше областей, где невозможно сэкономить. Мы готовы улучшить позицию текущего года на 175 миллионов евро, изначально сокращения должны были составить более ста миллионов евро. Эти сокращения должны коснуться, в первую очередь, расходов на государственное управление», - подчеркнул Цахкна.

По его мнению, при таком подходе контроль за финансами государства не будет эффективным, и «Ээсти 200» не хочет идти по этому пути.

«Ээсти 200» считает, что помимо политики сокращений, необходимо реализовать меры для стимулирования экономики, поскольку наша экономика находится в плохом состоянии и нужно инвестировать в рост производительности и экспортных возможностей. К сожалению, кабинет министров до сих пор не обсуждал предложения министра экономики», - отметил Цахкна.

Министры от «Ээсти 200» готовы внести свою долю в сокращение бюджета, однако в результате политики исключений вклад образования, науки, мер по стимулированию экономики и Министерства иностранных дел в общий объем сокращений уже составляет половину необходимого объема, что фактически неприемлемо.

«Коалиция должна договориться о необходимых сокращениях так, чтобы все стороны коалиции вносили равный вклад. Также мы должны немедленно договориться о проценте общих сокращений на следующий год, который, по мнению “Ээсти 200”, должен составлять пять процентов, за исключением инвестиций в оборону», - подчеркнул Цахкна.