Европейский рынок новых легковых автомобилей, переживший небольшой спад в марте, в апреле вновь начал расти, сообщил в среду эстонский Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).
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AMTEL: рынок новых автомобилей в Европе вновь начал расти
В апреле в странах ЕС было продано почти миллион новых легковых автомобилей, что на 13,7 процента больше, чем в апреле прошлого года. Всего за первые четыре месяца этого года европейские автодилеры передали покупателям почти 3,7 миллиона новых легковых автомобилей, что на 6,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года.