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AMTEL: рынок новых автомобилей в Европе вновь начал расти

BNS
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Автосалон. Иллюстративное фото.
Автосалон. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Европейский рынок новых легковых автомобилей, переживший небольшой спад в марте, в апреле вновь начал расти, сообщил в среду эстонский Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).

В апреле в странах ЕС было продано почти миллион новых легковых автомобилей, что на 13,7 процента больше, чем в апреле прошлого года. Всего за первые четыре месяца этого года европейские автодилеры передали покупателям почти 3,7 миллиона новых легковых автомобилей, что на 6,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

В апреле было продано 108 552 электромобиля, что составило 11,9 процента общего объема продаж. Доля гибридных автомобилей и плагин-гибридов на рынке в апреле составила 35,9 процента, а бензиновых - 36 процентов.

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