В барнаульском «Сталин-центре» в рамках «Ночи музеев» прошла театрализованная постановка по мотивам Михаила Булгакова, которая изначально анонсировалась как «Призыв духа Сталина». В итоге обошлось почти без спиритизма: вместо духа диктатора на сцену вышел актер местного театра. Постановщики объяснили, что хотели показать настоящего генсека - «добродушного», который относился «ко всему с юмором и пониманием», пишет «Новая Газета. Европа».
В «Сталин-центре» вызывают дух диктатора и хотят перевоспитать «врагов России»
Это не шутка: основатель и руководитель центра Сергей Матасов искренне убежден: репрессии были оправданны, депортации необходимы, а выражение «разобраться по-сталински» (это он обещал сделать с иноагентам и сторонниками Навального) означает «обогатить культурно, нравственно и исторически».
Журналист «Новой газеты Казахстан» отправился в Барнаул, чтобы своими глазами посмотреть на место, где Сталина успешно воскрешают без всякой магии.
«Пускают пыль в глаза бедным бабушкам»
Майский вечер в Барнауле. Долгожданное тепло, пришедшее с Алтая, накрывает город. У офисного здания в Октябрьском районе многолюдно. Сегодня здесь, в «Сталин-центре», пройдет реконструкция спиритического сеанса в рамках «Ночи музеев». Основатель и председатель совета «Сталин-центра» Сергей Матасов заявлял: «Мы планируем сделать реконструкцию спиритического сеанса по Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Как раз в стиле 30-х сталинских годов, в том антураже и в том стиле хотим провести мероприятие. Есть у Булгакова произведение “Спиритический сеанс”. Мы [по нему проведем] реконструкцию спиритического сеанса по призыву духа Сталина в “Сталин-центре”, чтобы эту атмосферу передать. Это будет театрализованное представление».
Сергей Матасов - 34-летний депутат Алтайского краевого законодательного собрания от «Коммунистов России». Он одет в темно-синий пиджак и футболку от Дмитрия «Гоблина» Пучкова: под отсылающей к Metallica надписью Marxism - черно-белые портреты Маркса, Энгельса, Сталина и Ленина.
Матасов открыт, на мое сообщение ответил, что «всегда рад журналистам», и предложил провести персональную экскурсию. Он убежденный коммунист, говорит, что интересовался коммунистической идеологией с подросткового возраста, много читал Юрия Мухина - оппозиционного левого публициста и писателя, сторонника теорий заговора. Около десяти лет Матасов работал на КПРФ, но разочаровался.
«Пришел с обостренным чувством справедливости, вызванным юношеским максимализмом, как часто бывает у молодежи, но от коммунистической идеи там остались одни лозунги, - основатель "Сталин-Центра" вздыхает. - Там делают свой политический и денежный капитал, пуская пыль в глаза бедным бабушкам, которые до сих пор верят, что их депутаты - большевики и революционеры».
Они паразитируют на советских лозунгах, но на самом деле являются частью капиталистической системы, при которой им удобно жить.
«Сталин-центр» - помещение площадью 80 м2, которое состоит из основного зала со стендами и артефактами сталинской эпохи, кабинета Матасова и туалета. Для «Ночи музеев» некоторые экспонаты убрали, заставив освободившееся пространство стульями. На постановку было подано более 250 заявок, а зал может вместить лишь 50-60 человек, поэтому сотрудники центра использовали рандомайзер для отбора зрителей, но забронировали места для журналистов: кроме «Новой газеты Казахстан» присутствовали ТАСС, Mash и многие алтайские СМИ. Посетители, вынужденные занимать задние ряды, сетуют: «Нас не предупредили, что будет так много журналистов. Без них ситуация была бы другой…»
«Оплот сталинизма всего мира, место для креатива»
Сергей Матасов задумался о создании «Сталин-центра» в 2021 году. Тогда он посетил город Бор в Нижегородской области и пообщался со своим другом, владельцем зеркального завода и руководителем местного отделения КПРФ Алексеем Зоровым, который хотел создать «Сталин-центр» у себя в Бору. Зоров оценивал строительство трехэтажного комплекса в 20 миллионов рублей, которые выделил из собственных средств. Работы должны были начаться в 2022 году, но их перенесли на неопределенное время из-за резкого повышения цен на стройматериалы. Пока что Бор довольствуется статуей Сталина, которую Зоров установил на своем участке.
Матасову идея Зорова крайне понравилась. Вернувшись в Барнаул, он решил перенять опыт товарища. Создать «Сталин-центр» в Барнауле оказалось проще, чем в Бору. С финансированием Матасову помогли «сторонники» из горожан и коллеги по Заксобранию. Многие из них входят в совет «Сталин-центра», платят ежемесячные членские взносы. Сам политик также отдает часть зарплаты на содержание помещения и бытовые расходы. Официально партия «Коммунисты России» центру не помогает, а его деятельность оформлена как автономная НКО.
Перед зрителями театрализованной постановки - стол с доской Уиджи и шаровая плазменная лампа. Представление задерживается на 15 минут. Занимая публику перед началом показа, Матасов хвалит «Сталин-центр» как «оплот сталинизма всего мира» и «место для креатива». Журналистки федеральных СМИ тихо хихикают.
Постановка начинается. Выходит конферансье во фраке и, в соответствии с 12-й главой «Мастера и Маргариты», объявляет «спиритический сеанс с разоблачением техники гипноза». Появляется «Воланд» в темном плаще и спрашивает прикатившего на самокате Фагота, как изменился Барнаул и его жители. Через несколько реплик выясняется, что это вовсе не Воланд, а прикидывающийся им Азазелло. После этого откровения начинается вольное изложение активистами «Сталин-центра» рассказа Булгакова «Спиритический сеанс».
«Нам нечего бояться, нечего скрывать»
«Сталин-центр» был открыт в середине декабря 2023 года. В посте с фотоотчетом о мероприятии Сергей Матасов пообещал «по-сталински разобраться с врагами России, иноагентами, сторонниками Ельцина и Навального». Политик хвалит сам себя:
«Очень хорошая, знаменитая фраза. Вы заметили, что ее продолжают цитировать все либеральные каналы? На самом деле, каждый вкладывает в нее значение в силу своего ума. Мы говорим о том, что каждого человека можно перевоспитать, обогатить культурно, нравственно и исторически. Мы с удовольствием готовы пригласить кого угодно, чтобы здесь провести просветительскую работу. Со всеми нужно работать индивидуально».
Замечаю, что слово «по-сталински» вызывает у большинства людей ассоциации с репрессиями. Матасов парирует: «Возникают вопросы к совести и чистоте: ведь если боишься, то есть из-за чего».
Сюжет короткого рассказа Михаила Булгакова «Спиритический сеанс» можно пересказать одной строчкой: в 1920-х годах горожане из буржуазии и интеллигенции общаются с духом Наполеона, потом «призывают» Сократа, но вместо него прибывают сотрудники ВЧК и всех арестовывают.
Сто лет спустя активисты «Сталин-центра» после короткого разговора с Наполеоном («дух» стучал по полу ногой одного из актеров) добавили в постановку иммерсивности: на сцену приглашают гостей. Первой вызывается дама средних лет в карнавальном темном костюме, будто только что с бала сатаны. Чуть позже окажется, что это коллега Матасова, депутат Алтайского заксобрания от ЛДПР Людмила Цивилева.
Команду «Сталин-центра» составляют волонтеры, по определению Сергея Матасова, «в основном молодые ребята коммунистических взглядов возрастом 18-40 лет». Многие узнают о музее от знакомых, например, одна из участниц постановки впервые посетила «Сталин-центр» лишь девять дней назад по приглашению близкого друга.
Матасов рассказывает, что посмотреть на экспозицию приезжают семьи из разных городов России, алтайские политики и даже иностранные журналисты, особенно он гордится общением с корреспондентом французского издания Le Figaro. В «Сталин-центре» всегда рады сотрудникам медиа: «Нам нечего бояться, нечего скрывать», - уверяет Матасов.
«Вожди без масс - ничто»
Под информационным плакатом «Судьба И. В. Сталина» Людмила Цивилева из ЛДПР задает духу Наполеона вопрос: «Как там поживает Владимир Вольфович Жириновский?» Управляемая активистами «Сталин-центра» доска Уиджи отвечает: «С-Т-А-Л-И-Н».
Потом на сцену выходит журналистка ТАСС Антонина. Ее почему-то расспрашивают про личную жизнь, выясняется, что она в разводе и ищет нового мужа. Дух Наполеона выдает имя и первую букву фамилии будущего супруга: «С-Е-Р-Г-Е-Й-М». Третьим гостем программы становится барнаульский подросток Илья, который сразу же заявляет: «Мне нравится идея завоеваний Наполеона, потому что он единственный, кто не хотел убивать весь русский народ. Хотел просто завоевать Россию, но не устраивать геноцид». После короткой дискуссии с актерами он задает духу вопрос: «При вашем приходе стал бы лучше жить русский народ?» Дух отвечает твердо и четко: «Нет».
Главный экспонат «Сталин-центра» - двухсоткилограммовый бюст генералиссимуса. До 2021 года он хранился в огороде местного жителя, дед которого спрятал памятник во время кампании по десталинизации. Рядом информационный стенд, посвященный приезду Сталина на Алтай в 1928 году. Другой раздел экспозиции через фотографии и предметы рассказывает про повседневную жизнь в сталинском государстве. Это подозрительно напоминает музейную часть «Ельцин-центра» - правда, та значительно разнообразнее и больше. Сергей Матасов отвергает любые аналогии, но подчеркивает: «Мы не против, если нам отдадут "Ельцин-центр" и мы поставим там памятник Сталину. Мы готовы для этого всей командой переехать в Екатеринбург».
«Спиритический сеанс» внезапно накрывают. В двери появляется сотрудник НКВД в полном обмундировании и вынимает пистолет, готовясь арестовывать. Ситуация патовая. Но тут начинает играть «Интернационал», и на сцену выходит «товарищ Сталин» с трубкой. Он приказывает чекисту обождать и выслушать оправдания людей. Один из них выкрикивает: «Я не в ту дверь зашел», другой скидывает все на жену. Сталин шутит, что их нужно «отправить к Лаврентию», но отпускает на свободу. Потом обращается к залу в стиле мотивационного оратора, его грузинский акцент все усиливается: «Товарищи! Вы часто называете меня “отцом народов”. Я понимаю, вожди имеют значение. Они объединяют и ведут за собой массы. Но вожди без масс - ничто. Такие люди, как Ганнибал и Наполеон, погибли после того, как потеряли массы. Массы позволяют создавать новые вехи в истории. Благодаря массам люди совершают благие поступки в истории. Сегодня среди нас много молодых и храбрых людей. Вы сила и мощь. Да здравствует советский народ! Ура, товарищи!»
«Желание встать и уйти»
Отдельная часть экспозиции «Сталин-центра» посвящена советско-китайской дружбе, там висят флаг КНР и портрет Мао Цзэдуна. Рядом с ними телеэкран, на котором меняются сгенерированные нейросетями картинки: люди с социалистическими плакатами и флагами на Красной площади, их лица превращаются в лицо Ленина, страны на карте мира окрашиваются в красный цвет, размытые образы вождей приветствуют народ, красные фигуры берут в руки оружие.
Сергей Матасов объясняет: «Мы с ребятами поняли, что если бы Ленин и Сталин были бы живы, то пришли бы в "Сталин-центр" и увидели советский музей, который и так есть в каждой деревне. И они бы сказали: "А зачем вы создаете то, что консервативно, неинтересно и непопулярно? Партия большевиков была всегда революционной. Мы стремились создавать что-то новое, лучшее, и за нами шли массы».
Театрализованная постановка заканчивается, Сергей Матасов благодарит активиста, куратора и актера Алтайского краевого театра драмы Сергея Филипченко, который играл Сталина. Некоторые зрители раздосадовано вздыхают, кто-то бормочет: «В итоге дух Сталина никто не вызывал, обманули». У пожилых подруг, Татьяны и Галины, очень разные впечатления.
«Было желание встать и уйти, потому что не нашла ничего положительного и остроумного, какая-то школьная самодеятельность», - сетует Галина.
Татьяне «очень понравилось, напомнило то время, когда люди могли смеяться над собой и мечтать о личном, никаких тусовок и гаджетов, как сейчас». По поводу Сталина подруги едины: они его любят.
Оставшиеся стенды «Сталин-центра» - про Вторую мировую войну, рядом с манекеном в форме НКВД - газета от 5 марта 1953 года и воспоминания современников о Сталине. Матасов отдельно подчеркивает, что о вожде положительно высказывались его политические оппоненты, на стенде - цитаты Уинстона Черчилля, Шарля де Голля, патриарха Алексия I, архиепископа Луки Войно-Ясенецкого, Александра Керенского и других.
«Шпионы, вредители, маньяки, людоеды»
«Почему-то в СМИ все решили, что мы собрались вызывать дух Сталина, делать этого мы не собирались, - объясняет куратор постановки и активист Владимир Суворов. - Просто связали театрализованную постановку с реальными событиями - приездом Сталина на Алтай в 1928 году. Сталин, в отличие от клише, по которым он жесткий и грубый человек, на самом деле добродушный, относился ко всему с юмором и пониманием. Естественно, это был не дух, а реальный Сталин. Его играл актер театра, как и в 2023 году, когда мы на "Ночь музеев" делали реконструкцию визита Сталина на Алтай».
После проводов гостей спиритического сеанса «Сталин-центр» возвращается к работе в обычном режиме, заходят посетители. Подросток лет пятнадцати, узнав про «Новую газету Казахстан», со знанием дела отмечает: «Либерахи соевые? Тогда ничего говорить не буду, ничего личного».
В экспозиции «Сталин-центра» не говорится ни про репрессии, ни про массовый голод, ни про выселение народов. Но Сергей Матасов не видит в этом проблемы. В его картине мира «меры были оправданными, потому что СССР готовился к войне», а переселять «было стратегически важно, чтобы добиться победы в Великую Отечественную войну».
Если у «Сталин-центра» появится дополнительное пространство, у Матасова есть идея, как его использовать: «Мы бы сделали две доски. На одной повесили бы приговоры в рамках репрессий с указанием дел: кто убивал, кто насиловал, кто был людоедом. А на второй написали бы "Антисталинисты сегодняшнего времени" и предложили бы всем, кто выступает против Сталина и нас, приносить свои фотографии и размещать на этом стенде с ФИО».
«Спасибо, товарищи!»
Последняя часть программы «Сталин-центра» в рамках «Ночи музеев» - обращение товарища Сталина к товарищу Ксении Собчак, которая несколько раз упоминала «Сталин-центр» в своем телеграм-канале и ютубе. Матасов показывает мне сценарий: «Наш Сталин стоит в окружении многих людей (могут быть наши подставные) и разговаривает. Камера приближается к нему. Сталин поднимает руку и говорит: "Извините, товарищи, ненадолго прервусь, - и рукой показывает в сторону камеры. - Хочу поблагодарить всех товарищей журналистов, которые написали о музейной ночи в "Сталин-центре"! Вы сделали большую работу на пользу коммунистического движения! Особенно хочу выразить благодарность товарищу Ксении Анатольевне Собчак. Она наш постоянный оппонент и недавно подготовила прекрасный сюжет к музейной ночи. Мне кажется, наш заочный диалог затянулся, и наступает время личной встречи».
Дальше наш Сталин поворачивается в сторону и подзывает рукой: «Товарищ Матасов, подойдите! Если Ксения Анатольевна приедет на Алтай, обеспечьте ей хорошую встречу от “Сталин-центра” и обязательно возможность живой дискуссии». «Сделаем, товарищ Сталин», - говорит Матасов. Пауза. - «Спасибо, товарищи!»
«Ночь музеев» в Барнауле подходит к концу. «Сталин-центр» закрывается. Прощаемся, Матасов дарит мне значок «Сталин-центра», пакет с надписью «Сталина на вас нет», деловой журнал «Автограф» со своим портретом на обложке, подписывает: «Другу “Сталин-центра” на память от т. Матасова». И напоминает, улыбаясь: «Ищем спонсоров и меценатов».