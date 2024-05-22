В «Сталин-центре» вызывают дух диктатора и хотят перевоспитать «врагов России»

«Спиритический сеанс» внезапно накрывают. В двери появляется сотрудник НКВД в полном обмундировании и вынимает пистолет, готовясь арестовывать. Ситуация патовая. Но тут начинает играть «Интернационал», и на сцену выходит «товарищ Сталин» с трубкой. Он приказывает чекисту обождать и выслушать оправдания людей. Один из них выкрикивает: «Я не в ту дверь зашел», другой скидывает все на жену. Сталин шутит, что их нужно «отправить к Лаврентию», но отпускает на свободу. Потом обращается к залу в стиле мотивационного оратора, его грузинский акцент все усиливается: «Товарищи! Вы часто называете меня “отцом народов”. Я понимаю, вожди имеют значение. Они объединяют и ведут за собой массы. Но вожди без масс - ничто. Такие люди, как Ганнибал и Наполеон, погибли после того, как потеряли массы. Массы позволяют создавать новые вехи в истории. Благодаря массам люди совершают благие поступки в истории. Сегодня среди нас много молодых и храбрых людей. Вы сила и мощь. Да здравствует советский народ! Ура, товарищи!»