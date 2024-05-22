Главком армии Швеции: Путин положил оба глаза на остров Готланд в Балтийском море

Перевод: Сергей Светлов

«Тот, кто контролирует остров Готланд, контролирует Балтийское море. Сейчас это мы. Мы защищаем Готланд и при необходимости можем использовать остров для наступательных операций», - сказал Бюден в интервью немецкой новостной сети RND.

«Мы заинтересованы в том, чтобы держать морские пути открытыми и контролировать, что происходит на воде и под водой. С Готланда мы можем помочь другим странам НАТО жить в безопасности в Балтийском море. Но если Путин вторгнется на Готланд, он сможет угрожать странам НАТО с моря. Это будет конец мира и стабильности в Скандинавии и регионе Балтийского моря», - отметил Бюден.

Отвечая на вопрос журналиста, следит ли Путин за Готландом, Бюден не колеблясь ответил: «Да, я уверен, что Путин положил даже оба глаза на Готланд. Цель Путина - получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова. Россияне внимательно следят за тем, что происходит на входах и выходах в Балтийское море».

«Если Россия возьмет Балтийское море под свой контроль и закроет его, это окажет огромное влияние на нашу жизнь - в Швеции и во всех других прибрежных странах Балтийского моря. Мы не можем этого допустить. Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он может запугивать членов НАТО», - подчеркнул он.

Он также признал, что за два месяца членства Швеции в НАТО они не заметили увеличения провокаций со стороны России.

«В наших сценариях мы ожидали, что Россия продемонстрирует свою силу. Мы не ожидали вторжения и наземных операций, но ожидали другие операции, такие как дезинформация, клеветнические кампании и кибератаки. Но я скажу очень четко: Путин не может нам угрожать. Ни тогда, ни сейчас», - добавил Бюден в разговоре с RND.