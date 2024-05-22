Несовершеннолетние угнали автомобили

В понедельник было обнаружено, что привезенный на ремонт автомобиль Renault был угнан со стоянки автосервиса на улице Рингтеэ в Тарту.

В тот же день стало известно, что со двора фермы в волости Кастре был угнан автомобиль Audi, который полицейские задержали в Тарту в Аннелинна также вместе с несовершеннолетним водителем.