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Несовершеннолетние угнали автомобили

rus.postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Kenno Soo

В понедельник в Лыунаскую префектуру поступило два сообщения об угоне транспортных средств.

В понедельник было обнаружено, что привезенный на ремонт автомобиль Renault был угнан со стоянки автосервиса на улице Рингтеэ в Тарту.

Полиция обнаружила машину в Аннелинна вместе с несовершеннолетним водителем.

Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного расследования.

В тот же день стало известно, что со двора фермы в волости Кастре был угнан автомобиль Audi, который полицейские задержали в Тарту в Аннелинна также вместе с несовершеннолетним водителем.

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