Риск загрязнения воздуха может возрасти: в Ида-Вирумаа продолжаются работы по тушению масштабного пожара

22 мая в 19.21 поступило сообщение о пожаре на свалке Уйкала в деревне Кукрузе в волости Тойла, Ида-Вирумаа.

Загорелась свалка, и из-за сильного ветра горение быстро стало более интенсивным и обширным. На помощь пожарным пришли большие силы - семь основных машин и три добровольные команды, а также четыре автоцистерны. Площадь пожара велика, работы по тушению продолжались на свалке всю ночь и продолжатся сегодня.

В связи с повышенным загрязнением воздуха вчера поздно вечером было разослано текстовое предупреждение EE-ALARM с просьбой держать двери и окна закрытыми, выключить вентиляцию и не выходить на улицу.

Сегодня в 6.40 утра было разослано последнее сообщение, в котором говорилось, что угроза повышенного загрязнения воздуха для жителей района миновала и что находиться на улице безопасно.

Однако жителей просят следить за официальными информационными каналами в этом районе в течение дня. Направление ветра может измениться, и риск загрязнения воздуха может возрасти. Спасатели будут оперативно сообщать об изменении ситуации.