Виола Хэмбидж стала новой рекордсменкой Эстонии в возрастной группе до 20 лет в беге с препятствиями на 400 метров. На этапе Гран-при Motonet, проходившем в Юваскюля (Финляндия) она преодолела стадионный круг с препятствиями за 58,45 секунды.
Эстонская легкоатлетка побила рекорд, державшийся почти 36 лет
17-летняя Хэмбидж побила рекорд, установленный Тийей Ээскиви, которая чуть меньше 36 лет назад показала время 59,20.
Бывший личный рекорд уроженки Пярну Виолы Хэмбидж в этой дисциплине составил 1:00,13, он также был установлен в Хельсинки, Финляндия, во второй половине августа прошлого года.