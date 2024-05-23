Эстонская легкоатлетка побила рекорд, державшийся почти 36 лет

Виола Хэмбидж стала новой рекордсменкой Эстонии в возрастной группе до 20 лет в беге с препятствиями на 400 метров. На этапе Гран-при Motonet, проходившем в Юваскюля (Финляндия) она преодолела стадионный круг с препятствиями за 58,45 секунды.