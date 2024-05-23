Эксперт: в Эстонии резко выросло количество выставленных на продажу квартир

Согласно статистике порталов, проанализированной Pindi Kinnisvara, только с начала года количество предложений квартир на вторичном рынке Таллинна (без учета новостроек) увеличилось на 46%, Тарту - на 36%, Пярну - на 46% и Нарвы - на 55%.

Количество предложений подержанных квартир в Эстонии в целом выросло с начала года на 38%. Число предложений по продаже частных домов и земельных участков выросли более чем на 20%.

Пеэп Сооман, партнер по продажам Pindi Kinnisvara, говорит, что даже в разгар коронакризиса, когда покупатели исчезли с рынка, а количество предложений резко возросло, таких цифр не было.

«Поскольку уверенность покупателей остается низкой, количество предложений неуклонно растет, а спрос ниже, чем количество новых предложений. Это может означать новую волну коррекции цен во второй половине года, поскольку тем, кто хочет продать, придется сделать свой товар очень привлекательным, а, как мы все знаем, из всех параметров самым привлекательным является цена. Желающим продать придется быть готовыми к тому, что сроки продаж значительно вырастут, а в случае с типовыми объектами активный торг идет уже сейчас. Если владелец не согласится на предложенную цену, покупатель просто пойдет в соседний подъезд, чтобы посмотреть другой аналогичный объект, и, так или иначе, ему все же удастся выторговать более низкую стоимость», - объясняет Сооман.

По мнению эксперта, теперь все решают покупатели, а у продавцов почти нет права голоса и возможностей для торга не осталось.

«Продавцы новых квартир находятся в несколько лучшем положении, поскольку многие девелоперские проекты были спущены на тормозах, и поэтому количество предлагаемых квартир существенно не увеличилось», - добавил он.