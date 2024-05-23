«Я врач, я не могу говорить такие слова, это больно». Как и за что судят 68-летнюю педиатра Надежду Буянову

Оксана Буянова уже несколько лет живет не в Москве, а в Киеве, но с тетей они продолжали общаться регулярно. В апреле 2023 года Оксана даже ездила к тете из Киева в Москву, несмотря на сложную дорогу: ехать пришлось через Польшу и Латвию, дорога заняла около двух суток. «Меня ФСБ на границе проверяли, держали полтора часа в кабинете, фильтрацию проходила, смотрели в мой телефон, расспрашивали, имею ли я опыт в военных действиях», - рассказала она.

Фильтрация - это проверки на границе России для украинцев, устраиваемые российскими спецслужбами. Проверяют в том числе на лояльность российской власти: ФСБ расспрашивают людей о политических взглядах, смотрят татуировки, переписки в телефоне. Фильтрацию удается пройти не всем.

С тех пор, как началось уголовное дело, Оксана не может даже позвонить тете: Надежде сначала запретили пользоваться средствами связи, а потом и вовсе отправили в СИЗО. Слова поддержки она передает через волонтеров, которые пишут Надежде письма и собирают передачи.

«Куда мне на эту шмару жаловаться?»

«Я говорю: у нас поведение хромает, потому что у нас папу на СВО убили, - плача, говорит молодая женщина в камеру телефона. - На что она мне сказала: ну, милочка, что же вы хотели? Ваш муж был законной целью Украины!»