68-летнюю Надежду Буянову, детского врача, судят по статье о «фейках» о российской армии, а конкретно - за слова, якобы произнесенные в адрес матери пациента на приеме в московской поликлинике. Что мы знаем о ней - и о женщине, которая на нее пожаловалась?
«Я врач, я не могу говорить такие слова, это больно». Как и за что судят 68-летнюю педиатра Надежду Буянову
Уголовное дело началось в феврале 2024 года с обычного приема у врача. Заявление в полицию на педиатра написала мать семилетнего пациента, Анастасия Акиньшина: там она указала, что отец мальчика погиб на войне, и когда об этом зашел разговор на приеме, врач назвала убитого «законной целью Украины».
Акиньшина особо отметила украинское происхождение Буяновой. Буянову уволили, в мае отправили в СИЗО и судят за «фейки» об армии.
«Ей нравилась ее работа, медицина»
«Рылись еще и в моих вещах. Там остались мои учебники, одежда какая-то. Я прямо видела на фото, что это мои распечатки раскиданы», - рассказывает Оксана Буянова, племянница педиатра. Они с тетей родом из Львова, Надежда отучилась в Львовском медицинском университете еще в советские времена. В начале 90-х она уехала в Москву и с тех пор работала в России, приезжая в родную Украину в отпуска.
А Оксана приехала в Россию уже взрослой, получать постдипломное образование. Несколько лет она жила у тети в квартире в Химках, в той самой комнате, фотографии которой после обыска в феврале появились во множестве изданий.
«Трудолюбивая, всю жизнь работает, могла бы уже на пенсию уйти, - рассказывает о тете Оксана в разговоре с Би-би-си. - Ей нравилась ее работа, медицина». Буяновой уже 68 лет, но на пенсию она не собиралась.
Племянница вспоминает скрупулезность Надежды и стремление сделать все правильно, как следует: например, когда тетя собиралась варить гречневую кашу, то сначала обязательно перебирала крупу, выбрасывая плохие зерна.
Оксана Буянова уже несколько лет живет не в Москве, а в Киеве, но с тетей они продолжали общаться регулярно. В апреле 2023 года Оксана даже ездила к тете из Киева в Москву, несмотря на сложную дорогу: ехать пришлось через Польшу и Латвию, дорога заняла около двух суток. «Меня ФСБ на границе проверяли, держали полтора часа в кабинете, фильтрацию проходила, смотрели в мой телефон, расспрашивали, имею ли я опыт в военных действиях», - рассказала она.
Фильтрация - это проверки на границе России для украинцев, устраиваемые российскими спецслужбами. Проверяют в том числе на лояльность российской власти: ФСБ расспрашивают людей о политических взглядах, смотрят татуировки, переписки в телефоне. Фильтрацию удается пройти не всем.
С тех пор, как началось уголовное дело, Оксана не может даже позвонить тете: Надежде сначала запретили пользоваться средствами связи, а потом и вовсе отправили в СИЗО. Слова поддержки она передает через волонтеров, которые пишут Надежде письма и собирают передачи.
«Куда мне на эту шмару жаловаться?»
«Я говорю: у нас поведение хромает, потому что у нас папу на СВО убили, - плача, говорит молодая женщина в камеру телефона. - На что она мне сказала: ну, милочка, что же вы хотели? Ваш муж был законной целью Украины!»
Так 34-летняя мать двоих детей Анастасия Акиньшина описала разговор с педиатром в московской поликлинике, куда привела двоих маленьких детей. В конце ролика она спрашивает совета, «куда мне на эту шмару жаловаться, чтобы ее на [фиг] из страны выкинули и посадили к чертям собачьим?»
1 февраля видео запостил популярный телеграм-канал Mash.
Уже через сутки Анастасия записывала другое видео, с благодарностью Mash за то, что предали огласке ее ситуацию. «Ребят, все кто считает, что наши службы работают недостаточно оперативно: сегодня у меня были абсолютно все службы, они отреагировали молниеносно», - рассказала она, добавив, что главврача ей обещали уволить, а с врачом «будут разбираться».
В СМИ появились и выдержки из заявления, которое она написала на педиатра: «Она сначала посочувствовала [узнав про смерть мужа], спросила, как, я ответила, что на СВО. И тут Буянова оживилась, - согласно «Мэш», писала Акиньшина. - Начались вопросы, сам ли пошел, где до этого работал, как погиб и где. А потом заявила мне о том, что мой бывший муж и отец моих детей, как и другие военные ВС РФ, законная цель Украины, и что Россия напала на Украину, и ВС РФ убивает мирных жителей Украины, а также абсолютно издевательски спросила меня, смотрю ли я новости и какие».
Действительно, службы отреагировали оперативно. Уже на следующий день после скандала в поликлинике, 1 февраля 2024 года, Надежду уволили, отвезли в отделение полиции, но отпустили без претензий. А затем - 2 февраля - нагрянули с обыском. Фото ее квартиры с разбросанными вещами, развороченной постелью и даже оторванными обоями появились во многих изданиях. В тот же день глава СК Бастрыкин лично поручил возбудить против педиатра уголовное дело.
Адвокат женщины Оскар Черджиев рассказал, что приехал к Буяновой, узнав об обыске, но в квартиру его не пустили силовики. Он смог присоединиться к подзащитной только на допросе. Причем на допрос пожилую женщину увезли ночью, что разрешено только в исключительных случаях, не терпящих отлагательств. Лишь около 5 утра ее отпустили, а в полдень уже был суд по мере пресечения.
«Страшно, что будет дальше, это же не конец еще. Если полиция так себя ведет, как будто там наркодилер какой-то. Что они там искали, срывая ковры?» - сказала Оксана Би-би-си вскоре после обыска у тети.
Дальше, действительно, стало только хуже. В мае Буяновой изменили меру пресечения. Раньше ей было запрещено лишь пользоваться средствами связи и общаться с фигурантами дела, но жила она дома, могла выходить и ездить куда угодно. Теперь же ее поместили в СИЗО. Причина такого изменения - Надежда не явилась к следователю. Адвокат Оскар Черджиев объяснил, что женщина всего лишь уехала в соседнюю с Московской область повидать родственников. Но следователи, не дозвонившись до нее, восприняли это как попытку скрыться, и поэтому отправили за решетку.
«Исходя из невербальных признаков, можно судить о конфликте»
Состава преступления в деле нет, настаивает адвокат Черджиев. Надежда Буянова отрицает, что говорила про «законную цель Украины», и вообще, что разговор с Акиньшиной зашел о политике и «спецоперации». «Могу перекреститься, я верующий человек, - сказала она журналистам перед судом, настаивая, что не говорила ничего подобного. - Я врач, я не могу говорить такие слова, это больно, больные слова».
Но даже если бы разговор был, под статью о фейках подпадает только «публичное распространение заведомо ложной информации», напоминает адвокат. А разговор между двумя людьми - дело непубличное. Так что основной спор между защитой и обвинением в суде развернется вокруг того, был ли у разговора свидетель: то есть находился ли в кабинете врача семилетний сын Акиньшиной.
Адвокат Оскар Черджиев заявил, что Акиньшина поменяла показания. Сначала говорила, что к моменту начала перепалки сын вышел в коридор. Теперь - утверждает, что он находился в кабинете и все слышал.
На первом заседании суда по делу - 15 мая - прокурор зачитал описание видео из коридора поликлиники. Из него следует, что ребенок выходит из кабинета врача за две минуты до матери. Звука у видеозаписи нет, но когда в коридоре появляется Акиньшина, «исходя из невербальных признаков, можно судить о конфликте», зачитал прокурор. Неясно, произошел конфликт в присутствии мальчика или без него, а также какие слова звучали.
На суде прокурор зачитал содержание изъятого при обыске телефона Надежды Буяновой. В нем нашли «фотографии на украинском языке с изображением Степана Бандеры, содержащие информацию о дне рождения проводника украинской нации»; «изображения российского флага с одобрением уничижительных действий по отношению к нему»; фотографии украинского герба с надписями на украинском языке; фотографии главнокомандующего ВСУ Залужного».
Цитировал прокурор и переписки. В одной из них Буянова якобы пишет: «Переживаю за Киев! слава Украине, смерть рашистам». На одно из поздравлений с днем рождения она якобы отвечает: «Спасибо! Желаю Украине и всем ее жителям победы над врагом, слава Украине!»
Адвокат Оскар Черджиев настаивает, что его подзащитная таких сообщений не писала. Кроме того, обыскивали Надежду без адвоката, а значит, эта улика получена незаконно, заявил он.
Две женщины, две беды
Племянница Буяновой Оксана добавляет, что войну тетя переживает очень болезненно: «Для нее это как будто личная трагедия. У нее были признаки депрессии, она плакала, страдала из-за всего этого. Я этого так близко к сердцу не брала, как тетушка: находясь в этой атмосфере, когда прилеты, привыкаешь, что ли, адаптируешься».
По словам Оксаны, Буянова в 2023 году пыталась поехать в Украину - хотела повидаться с родственниками. Но паспорт у нее только российский, а сейчас получить визу в Украину гражданам РФ крайне сложно. Визу Надежде не дали.
Война принесла горе и в семью ключевой свидетельницы обвинения - Анастасии Акиньшиной. Многие СМИ называют ее вдовой участника СВО.
Однако Акиньшина развелась с мужем Антоном Сеславинским задолго до его гибели, в 2020 году. Это доказывает найденное интернет-пользователями судебное решение о разводе.
Принимал ли Сеславинский участие в воспитании их детей, неизвестно. Зато известно, что в январе 2022 года Акиньшина подала на бывшего супруга в суд, стремясь взыскать с него алименты.
Анастасия удалила свою страницу во «ВКонтакте», но пользователи соцсетей сохранили скриншот поста о погибшем бывшем муже: «Подписал контракт, был увезен 12 августа 2023 года без прохождения обучения и переподготовки в направлении Клещеевки». После 17 августа связь с ним прервалась, писала дальше Акиньшина, и он стал числиться пропавшим без вести.
В посте во «ВКонтакте» Анастасия просила помочь найти мужа. «Минобороны я больше не верю», - писала она, рассказывая, что звонила туда каждую неделю, но тот факт, что ее бывший муж числится пропавшим без вести, они признали только в ноябре.
С Би-би-си Акиньшина говорить отказалась, объяснив, что не дает комментариев во время следственных действий. «Имейте совесть, на меня объявлена охота, идет травля всей семьи», - добавила она и приложила скриншоты оскорбительных сообщений, которые она, видимо, получает, а также скриншот из украинской базы «Миротворец», куда ее внесли.
Телеграм-каналу ASTRA она сказала, что доверяет правоохранительным органам: «Если есть состав этого преступления [«фейки»], значит есть. Они [органы] молодцы, я их во всем поддерживаю, они компетентны».
Адвокат Черджиев говорит, что в целом условия содержания в СИЗО Надежда Буянова расценивает как относительно приемлемые. «Говорит, в камере с ней более 30 человек. Часто приходится спать на кровати, которая провисает чуть ли не до пола». Передачи ей собирают правозащитники и активисты. В Москве у 68-летней женщины родственников нет. Оксана хотела было приехать из Киева носить передачи, но призналась, что ехать в Россию ей теперь страшно.
«Страшно, что посадят тетушку без оснований на это, что никто в суде разбираться не будет, а сделают, как приказали сверху», - сказала она Би-би-си.
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