Украинские СМИ продемонстрировали морской беспилотник, который обстрелял неуправляемыми ракетами оккупированные территории Херсонской области на юге Украины. Пока есть ощущение, что это скорее пилотный экземпляр на этапе тестирования. Разумеется, применение таких беспилотников породило бы большие проблемы для российской армии на участках южнее левобережья Днепра, в районе Кинбурнской косы, а также на юге Крыма. Посмотрим, удастся ли использовать эти дроны в больших количествах в ближайшие месяцы.
Ситуация на поле боя
На фронтах активность российской армии сохраняется на прежнем уровне.
На Харьковщине бои идут возле города Липцы и в северной части Волчанска. Российские части не сумели там продвинуться. Можно сказать, что силы, дислоцированные в этом районе, не имеют потенциала для развития более масштабного нападения на Харьков. Украинское военное командование должно в первую очередь обеспечить, чтобы российская армия не могла подойти к Харькову настолько близко, чтобы по городу можно было начать всети артиллерийский обстрел.
В направлении Сватово и Северодонецка российская армия продолжает активное давление на Купянск. В Лимане деятельность российских подразделений менее интенсивна. У Северска скорость наступления тоже низкая. Во всем этом регионе существенных изменений нет.
В районе Бахмута российским частям удалось улучшить свои позиции у села Клещевка. Сейчас большая часть деревни находится, так сказать, в «серой зоне». Сама деревня не важна в военном смысле, но борьба идет за контроль над горной местностью вокруг села. Россия также продолжает атаковать город Часов Яр бронетанковыми подразделениями, но продвинуться вперед россиянам не удалось.
В окрестностях Донецка российская армия продолжает очень активное наступление к западу и северу от Авдеевки. Попытки прорыва не увенчались успехом. Вчера российская армия потеряла в этом районе один штурмовик Су-25. Чуть южнее российские войска смогли продвинуться вглубь села Красногоровка.
На Южном фронте активность российских атак ниже. Бои происходят в основном вокруг Работино и Старомайорска. На восточном берегу Днепра атаки российской армии вчера были более активными, чем обычно, и привели к более высоким потерям по сравнению с привычными показателями последнего времени. Позиции обеих сторон остаются на прежних местах.