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РАЙНЕР САКС Разрешение применять американское оружие для ударов по территории РФ обезопасило бы Харьков (1)

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • В команде Байдена нет полного консенсуса по поводу ограничений на применение Киевом западного оружия
  • Франция успешно испытала ракету, которая может быть оснащена ядерной боеголовкой

Трудно представить истребители F-16, призванные защищать Украину, если они не будут иметь права атаковать самолеты, бомбящие Украину, в воздушном пространстве России, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Российское издание Moscow Times опубликовало короткую новость, согласно которой Минобороны России планирует начать «уточнение» морской границы в районе Литвы и Финляндии. В СМИ быстро распространилась новость о том, что Россия намерена в одностороннем порядке изменить в свою пользу морскую границу в этих районах.

Хотя в исходных новостях не было прямого и ясного сообщения о том, что Россия планирует перенести морскую границу, сигнал распространился очень быстро. На данный момент мы можем быть уверены, что такого плана одностороннего изменения границы в России не существует. Можно спорить, была ли это российская операция по распространению информации или влияния, или же это бюрократический «несчастный случай» при исполнении служебных задач. Ход событий пока указывает скорее на последнее.

Однако широкое освещение в прессе и реакция политиков указывают на то, в каком направлении можно планировать новую информационную операцию. Если хотя бы представить, что россияне могут начать, например, в одностороннем порядке менять морскую границу, то Россия должна учитывать возможность того, что в ответ на ее действия начнется военное сопротивление.

Россия обязательно соберет какое-то количество войск, чтобы быть готовой к такому развитию событий. В настоящее время Россия не концентрирует свои силы в регионе Балтийского моря и не ведет себя каким-либо аномальным образом. Следовательно, намерений делать что-то серьезное с морской границей у нее нет. Гибридные операции и операции влияния - это в настоящее время максимум того, что можно организовать, и они проводятся в меру возможностей, причем по всей Европе.

На кону судьба Харькова

В Конгрессе США усиливается давление на администрацию президента с целью разрешить Украине использовать военную технику, полученную из США, для атак на российскую территорию. Можно предположить, что если такое разрешение будет дано украинской армии, то это сможет в значительной степени обезвредить активность российской армии в районе Харькова.

Ко всему прочему, было бы трудно представить себе истребители F-16, защищающие Украину, если бы они не имели права атаковать самолеты, бомбящие Украину, в российском воздушном пространстве. В настоящее время президент США Байден, похоже, не принимает во внимание эти аргументы. Госсекретарь США заявил в Конгрессе, что правительство США не поддерживает удары по территории России с использованием оружия, полученного от доноров, но Украина сама решит, как это оружие можно использовать наиболее эффективно. Такое заявление не делает ситуацию лучше для Украины, но говорит о том, что не все в команде Байдена до конца согласны с этим ограничением.

Франция успешно испытала ракету, которая также может быть оснащена ядерной боеголовкой. Именно под этим углом Франция сообщила об этом испытании. Это в некоторой степени сбалансировало стратегическую ситуацию на фоне российских учений с ядерным оружием. По крайней мере, именно так должны это видеть российские лидеры.

Премьер-министр Швеции заявил, что в течение следующих трех лет Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму в 7 млрд евро. В случае Швеции это означает передачу исключительно боеспособного вооружения, то есть это очень большая и необходимая поддержка Украине.

Украинские СМИ продемонстрировали морской беспилотник, который обстрелял неуправляемыми ракетами оккупированные территории Херсонской области на юге Украины. Пока есть ощущение, что это скорее пилотный экземпляр на этапе тестирования. Разумеется, применение таких беспилотников породило бы большие проблемы для российской армии на участках южнее левобережья Днепра, в районе Кинбурнской косы, а также на юге Крыма. Посмотрим, удастся ли использовать эти дроны в больших количествах в ближайшие месяцы.

Ситуация на поле боя

На фронтах активность российской армии сохраняется на прежнем уровне.

На Харьковщине бои идут возле города Липцы и в северной части Волчанска. Российские части не сумели там продвинуться. Можно сказать, что силы, дислоцированные в этом районе, не имеют потенциала для развития более масштабного нападения на Харьков. Украинское военное командование должно в первую очередь обеспечить, чтобы российская армия не могла подойти к Харькову настолько близко, чтобы по городу можно было начать всети артиллерийский обстрел.

В направлении Сватово и Северодонецка российская армия продолжает активное давление на Купянск. В Лимане деятельность российских подразделений менее интенсивна. У Северска скорость наступления тоже низкая. Во всем этом регионе существенных изменений нет.

В районе Бахмута российским частям удалось улучшить свои позиции у села Клещевка. Сейчас большая часть деревни находится, так сказать, в «серой зоне». Сама деревня не важна в военном смысле, но борьба идет за контроль над горной местностью вокруг села. Россия также продолжает атаковать город Часов Яр бронетанковыми подразделениями, но продвинуться вперед россиянам не удалось.

В окрестностях Донецка российская армия продолжает очень активное наступление к западу и северу от Авдеевки. Попытки прорыва не увенчались успехом. Вчера российская армия потеряла в этом районе один штурмовик Су-25. Чуть южнее российские войска смогли продвинуться вглубь села Красногоровка.

На Южном фронте активность российских атак ниже. Бои происходят в основном вокруг Работино и Старомайорска. На восточном берегу Днепра атаки российской армии вчера были более активными, чем обычно, и привели к более высоким потерям по сравнению с привычными показателями последнего времени. Позиции обеих сторон остаются на прежних местах.

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