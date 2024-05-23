На кону судьба Харькова

В Конгрессе США усиливается давление на администрацию президента с целью разрешить Украине использовать военную технику, полученную из США, для атак на российскую территорию. Можно предположить, что если такое разрешение будет дано украинской армии, то это сможет в значительной степени обезвредить активность российской армии в районе Харькова.

Ко всему прочему, было бы трудно представить себе истребители F-16, защищающие Украину, если бы они не имели права атаковать самолеты, бомбящие Украину, в российском воздушном пространстве. В настоящее время президент США Байден, похоже, не принимает во внимание эти аргументы. Госсекретарь США заявил в Конгрессе, что правительство США не поддерживает удары по территории России с использованием оружия, полученного от доноров, но Украина сама решит, как это оружие можно использовать наиболее эффективно. Такое заявление не делает ситуацию лучше для Украины, но говорит о том, что не все в команде Байдена до конца согласны с этим ограничением.

Франция успешно испытала ракету, которая также может быть оснащена ядерной боеголовкой. Именно под этим углом Франция сообщила об этом испытании. Это в некоторой степени сбалансировало стратегическую ситуацию на фоне российских учений с ядерным оружием. По крайней мере, именно так должны это видеть российские лидеры.