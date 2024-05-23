Норвегия практически полностью запретит въезд россиянам

Норвегия с 29 мая будет отказывать во въезде всем гражданам России, прибывающим в страну в туристических и других целях не первостепенной важности, объявило правительство в Осло на своем сайте в четверг, 23 мая. В сообщении поясняется, что данная мера распространяется как на россиян, успевших получить норвежскую туристическую визу (их фактически перестали выдавать в 2022 году), так и на обладателей визы, выданной другой страной Шенгенского соглашения.

В правительстве отметили, что исключения могут быть сделаны для граждан РФ, которые едут в гости к родителям, супругам или детям, живущим в Норвегии, а также для россиян, которые едут на работу или учебу в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.

Новые ограничения на фоне войны РФ в Украине

«Решение об ограничении возможностей для въезда соответствует занятой Норвегией позиции о необходимости совместной с нашими союзниками и партнерами реакции на незаконную агрессию России против Украины», - пояснила министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель.

Власти Норвегии добавили, что внимательно следят за ситуацией на пограничном пункте «Стурскуг» на границе с Мурманской областью и готовы принять меры в случае необходимости.

После российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года ряд европейских стран ужесточил правила выдачи туристических виз россиянам, в некоторых случаях вплоть до отказа от их выдачи. Несколько стран Евросоюза - Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия - также запретили россиянам въезд через внешнюю границу ЕС с целью туризма.