Популяризатор науки и борец с лженаукой Александр Панчин приехал в Эстонию. Биолог прочитает две публичные лекции в Таллинне, но не в Нарве. На некоторые очевидные вопросы эксперт заранее ответил в интервью Rus.Postimees.
«Масоны рептилоиды – единственные спасители мира»: борец с лженаукой о причинах веры людей в ахинею
Кандидат биологических наук, автор научно-популярных книг Александр Панчин 24 мая прочитает в Таллинне лекцию «Мозг манипулирует тобой. Критическое мышление для Чайников Рассела», а 26 мая лекцию «Нейробиологические Основы Мифов о Паранормальном». О том, почему люди верят в масонов-рептилоидов вне зависимости от страны проживания, почему война усиливает тягу человечества к ахинее и когда нас всех уже, наконец, чипируют, ученый рассказал в интервью Rus.Postimees.
- Александр, вы едете в Эстонию читать две лекции: «Мозг манипулирует тобой. Критическое мышление для чайников Рассела». И вторая: «Нейробиологические основы мифов о паранормальном». На первую билетов нет, на вторую места пока есть. Какие выводы о вашей эстонской аудитории уже можно сделать?
- Что она большая и замечательная (смеется). Думаю, что обладатели критического мышления думают, что сначала сходят на первую, и если будет норм, тогда придут на вторую. Это очень правильная стратегия, которая не учитывает единственного варианта, что может случиться sold out и на вторую лекцию (еще до выхода этого интервью так и произошло).
- Нельзя сказать, что проблемы манипуляции мозга беспокоят людей больше, чем зеленые человечки?
- Я не знаю, если честно. Вообще лекция про нейробиологические основы мифов о паранормальном - одна из моих самых популярных лекций вообще. Разница между лекциями существенная. Лекция о мозге скорее о том, что бывает, когда мозг глючит в очень специфических ситуациях, при кислородном голодании, при клинической смерти, при повреждениях, из-за которых людям может казаться, что они не управляют своим телом, или что они видят свет в конце туннеля, или демоны явились, или голоса в голове появляются, или что их супруга подменили. Вот такого рода вещи будем разбирать. Это более экзотичные, но при этом очень интересные случаи сбоев в нашей голове.
А другая лекция - более общая. Она про базу критического мышления, что имеет прикладное значение для каждого человека. Потому что у большинства людей серьезных сбоев в голове все же не происходит.
- Какие откровения про мозг, по вашим наблюдениям, впечатляют обывателей сильнее всего и почему?
- Наверное, эксперимент психолога Петтера Йоханссона, который показывал людям две фотографии на выбор. Нужно выбрать, какая тебе больше нравится. Ты выбираешь, и тебе передают, казалось бы, ту фотографию, которую ты выбрал. Но там случается незаметный фокус для человека, и ему на самом деле подсовывают ту фотографию, которую он не выбирал, противоположную.
Но догадаться об этом по манипуляциям практически невозможно. Есть даже видео с этими испытуемыми, и есть опубликованные в серьезных научных журналах статьи, где показано, что люди очень часто не замечают подмену и далее обосновывают выбор, которого они не совершали.
- Так ведь не секрет, что человек адаптируется ко всему. Навыки выживания.
- Это скорее про то, что наш разум сам не до конца уверен в том, что мы делаем и почему, и за что мы отвечаем, и за что нет. Это отчасти является некоторым внутренним прогнозом. То есть мозг не только пытается понять, как внешний мир устроен, но еще он пытается себя тоже понять. И то, и другое он делает не без ошибок. И поэтому, когда мы думаем, что мы что-то сделали по какой-то конкретной причине, нам это может иногда казаться. В этом и прикольность, и контринтуитивность человеческого разума.
- Простой вывод - даже самый уверенный в себе человек, который считает, что он все полностью контролирует, на самом деле крайне уязвим? Подбери инструмент, и ты сломаешь ему мозг?
- Я бы сказал даже более того. Особенно самый крайне уверенный в себе человек уязвим. Потому что если человек допускает сомнения, то у него есть инструмент коррекции ошибок. Он может признать, что ошибся, уточнить свою картину мира, принять во внимание какие-то новые сведения, послушать людей, которые могут сказать «чувак, ты ошибаешься».
А если человек абсолютно не готов признавать свои ошибки, абсолютно не готов воспринимать другую точку зрения, то, конечно, столкнувшись с ошибкой, он никогда ее не исправит. Он будет жить с ней всю жизнь. Более того, он будет на эту ошибку накручивать другие ошибки.
Допустим, ты поверил в то, что Земля плоская. Подпрыгиваешь, а она не проворачивается. Дальше ты с этим живешь. Тебе говорят, что ученые считают, что она не плоская. Значит, ученые - лжецы. А что еще ученые говорят? А ученые говорят, что прививка нужна от энцефалита, когда живешь в клещевом районе. Но ведь уже известно, что ученые - лжецы, значит, и энцефалит вызывает прививка, а не клещ. Дальше можно поверить в то, что клещ друг человека. И вот так по цепочке раскручивается фантастическая картина мира, с которой некоторые люди живут.
Некоторые люди живут в мире, в котором миллионы ученых участвуют в заговоре по сокрытию истинной физики, эфира, телепатии, телекинеза, астрального тела, опасности ГМО и прививок, которые вызывают аутизм.
- 5G нас всех чипирует!
- Чипирует, конечно!
- Почему из списка городов ваших поступление исчезла Нарва? Это пример успешной атаки рептилоидов на того, кто их отрицает?
- (Улыбается) Логистикой моего тура занимается моя продюсерская команда. Они выяснили некие обстоятельства, которые не позволяют выступить в Нарве. В последний момент пришлось отменить, к сожалению.
- Вы годами разоблачаете лженауку. А если вас перекупить и занять созданием новых мифов? Вы же лучше многих знаете, в какую фигню люди поверят охотно, если их убеждать. Вас не вербовали те же рептилоиды работать на них?
- У нас есть на YouTube рекламные интеграции. И мы очень многие заворачиваем, потому что мне кажется, что это что-то сомнительное. Я к тому, что меня завербовать в плане продвижения каких-то мифов - дело бессмысленное. Весь мой драйв, вся моя идея, все, что я делаю, связано с тем, что если я вижу какую-то глупость, я не могу эту глупость не разоблачить. Не могу пройти мимо и даже промолчать. Моя биологическая, психологическая природа, она меня выдаст, и я начну сам себя разоблачать!
- А шапка рано или поздно самовоспламеняется на любом мракобесе, и все становится очевидным?
- Конечно. Наверняка есть индивидуумы, которые обладают всем набором психологических качеств, которые позволяют им и очень убедительно врать, и при этом быть компетентными для того, чтобы это делать на высоком уровне. Но, может, поэтому мы их не знаем, потому что они так хорошо скрываются? Новая возможная теория заговора!
- Вы среди пропагандистов видите талантливых людей, которые действительно знают, как запудрить мозг?
- Людей, которые знают, как запудрить мозг, конечно, вижу. Но у меня также все-таки есть ощущение, что и себе они тоже мозг запудрили.
- Но ведь тот, кто верит в то, что он продает, лучше продает.
- Да, но тут случается другая проблема. Если ты сам поверил в то, что ты продаешь, то ты сам себе еще и покупателем становишься. Если ты распространяешь вредные идеи, то эти же вредные идеи, которые ты насаждаешь, могут привести к твоей погибели. Грубо говоря, представим себе, есть кейс не из истории про пропагандистов, а из истории про псевдонауку. Есть очень влиятельные ВИЧ-диссиденты, которые отрицают вирус иммунодефицита человека, или считают, что он не вызывает СПИД, которые сначала собрали себе толпу фанатов, а потом демонстративно отказались от лечения, или даже заражали себя специальным ВИЧом. В итоге умирали.
При этом они были очень успешны в распространении своей глупости. Конечно, когда ВИЧ-диссидент, который вкалывает себе кровь ВИЧ-инфицированного, производит впечатление. Конечно, такой человек будет более убедительный, чем человек, который говорит, что ВИЧ - это фейк, но колоть себе ВИЧ-кровь на всякий случай не будет. Такая позиция менее убедительна. В итоге вколол и умер.
И мне кажется, что многих пропагандистов, которые поверили в то, что они пропагандируют, ждут проблемы, когда реальность их настигнет.
- Не так давно вы рассказывали об эффекте обратного действия, когда люди тем сильнее верят в ахинею, чем сильнее их пытаются просветить или переубедить. Ахинея сегодня на острие пропаганды. Война эти явления усилила?
- У меня нет хороших данных на этот счет. Могу только общими соображениями поделиться. Люди часто верят в ахинею не потому, что этого хотят, а потому что есть эмоциональная причина. Причина, почему человек может верить в плоскую Землю, или в гомеопатию, может быть, вовсе не в том, что он какие-то аргументы услышал в пользу плоской Земли или гомеопатии. Это может быть что-то вообще очень отстраненное.
- Мама так делала, и я так буду?
- Да. Или у меня есть хороший друг, который практикует астрологию. Я его безмерно уважаю, и поэтому для меня сказать, что астрология – это ерунда, равносильно поссориться с этим другом. А дружба важнее, чем истина. Такая позиция в принципе возможна. Есть люди, которые готовы ради каких-то личных, безличностных отношений на ложь. Некоторые могут считать, что ложь - благо. Есть те, кто сначала понимает ложь, а потом в нее искренне верит. Причины могут быть очень разные.
Конечно, когда есть миф, который связан с политической позицией, а политическая позиция связана с тем, как человек себя в обществе воспринимает, с кем он дружит, кто ему руку пожмет, кто ему руку не пожмет, то и возникают ситуации, в которых вот этот самый эффект обратного действия может проявляться.
На всякий случай напомню, что он вообще плохо воспроизводится в большинстве случаев. Обычно все-таки переубеждения работают. Если приводить аргументы, доводы, обычно люди переубеждаются хотя бы чуть-чуть. Но если задеть святое для человека, когда, допустим, есть лучший друг масон-рептилоид, а кто-то говорит, что масоны-рептилоиды во всем виноваты, тогда, конечно, проявляется эмоциональная реакция защиты. И человек начинает говорить, что, мало того, что масоны-рептилоиды не виноват, так они еще и единственные спасители мира. Когда возникает серьезная политическая ситуация, которая людей разделяет, то люди начинают искать альтернативные маркеры «своих».
- С какой проблемой, с какими фейками вам придется работать в первую очередь, когда и если Россия выскочит из-под гнета параноиков, которые готовы убивать кого угодно, чтобы сохранить свою власть? Объем работы представляете?
- Не представляю… Если честно, я даже объять не могу это своим разумом… Уберем проблемы социальные, забудем про проблемы экономические. Допустим, что чудом этих проблем нет. И возьмем только то, в чем я понимаю - наука. В науке сейчас очень заметна такая проблема, когда компетентность стала цениться гораздо меньше, чем лояльность. Есть такой тренд. И огромное количество специалистов из России уехало компетентных.
Вот недавно уволили одного из самых цитируемых российских ученых, Михаила Сергеевича Гельфанда. Почему? Потому что у него были разногласия с дирекцией.
Не потому, что он там науку плохую делал, или были вопросы к его компетенциям. Уволили потому, что не поладил с дирекцией. Считает, что дирекция что-то не так делает. Кстати, обоснованно считает.
И дальше научная среда обогащается некомпетентными людьми, которые принимают некомпетентные решения, нанимают некомпетентные кадры. Возникает положительно-обратная связь, потому что некомпетентные люди будут поощрять других некомпетентных людей. И это потихонечку выворачивается в развал науки.
Когда-то в Советском Союзе случилась беда с генетикой. Вспомним того же Вавилова. И генетика - это штука, где мы до сих пор догоняем западные страны. Так и в других областях науки, это может случиться по вине не очень компетентных управленцев.
- То есть начинать придется с безумных кадров?
- Будут нужны радикальные перестройки на всех уровнях общества. Но если говорить про науку, то, конечно, наверное, какие-то институты просто с нуля придется создавать.
- У нас пока еще на календаре весна. Время влюбленностей. Нейробиологические основы того, что называют термином любовь, тоже можете препарировать?
- Нужно ли? От того, что мы объясним, как это возникает, последствия не изменятся. Если ты в кого-то влюбился, как бы ты там себе не объяснял, придется делать то, что делают влюбленные. Пытаться. А вообще есть интересные гормоны вроде окситоцина, которые влияют на привязанности. Но я не являюсь большим специалистом в нейробиологии любви.
- Как вы выбираете тему для ваших видеовыпусков на YouTube?
- Я просто постоянно вылавливаю, какие вопросы заинтересовали меня самого. Иногда подписчики задают интересные вопросы. Иногда я сам иду и думаю, а не пора ли разобраться с чем-нибудь интересным вроде боли или страхов. Вот вы сейчас упомянули нейробиологию любви. Это тоже интересный вопрос!
- Сколько книг у вас сейчас в работе и когда ждем?
- В работе у меня сейчас одна книга. Это книга про старение. Она дописана, но она сейчас на тщательной редактуре. Надеюсь, что в этом году выйдет. Она называется «Бессмертие или смерть». Это ее рабочее название, может быть, потом поменяю.
- Коллеги хотели сходить на вашу лекцию, но передумали. Как вы думаете, почему?
- Не знаю...
- На троих очень дорого получается. Вас часто критикуют за то, сколько стоит свидание с вами?
- Видимо, те, кто не согласны с ценой, просто не приходят. И поэтому я не слышу их критику. И тут возникает ошибка выжившего. К сожалению, все вопросы не на мне. Думаю, что когда популярность станет еще больше и будет больше людей, то будет легче окупать билеты, легче окупать залы.
- А сомнений нет, что рост популярности неминуем?
- Если взять количество моих подписчиков, то полгода назад было на YouTube чуть больше 100 тысяч. Сейчас же 240 с лишним тысяч. Чуть больше, чем за полгода, чуть больше, чем удвоение.
- Как вы это себе объясните? Люди настолько устали от реальности, которая на них сыпется из классических медиа?
- Очень много комментариев под видео есть такого духа, что люди приходят отдохнуть, в том числе от политической повестки. Я свою политическую позицию обозначил. Но в видео я стараюсь придерживаться именно той тематики, которая обсуждается в видео, чтобы хоть что-то могло людей объединять.
- Степень веры в ахинею в РФ и в ЕС сильно отличается?
- Я пока что недостаточно много наблюдал своими глазами ахинею в ЕС. Я не так долго здесь нахожусь. Опыта личного мало. Но я знаю, что и в ЕС ахинеи хватает. Например, в ряде стран гомеопатия входит в перечень медицины, которую покрывают страховкой. В астрологию тоже везде верят. И в экстрасенсов везде верят.
- У вас не бывает ощущения, что усилия просветителей не способны помочь человечеству избежать самоуничтожения?
- Посмотрев на разнообразие человеческих обществ, можно увидеть, на что человечество способно в принципе. Есть страны, в которых уже давно очень низкий уровень преступности. Как это стало возможным - это интересный научный вопрос. Я не обладаю достаточными компетенциями, чтобы проанализировать те факты, которые к этому привели.
Но нельзя спорить с фактом, что люди могут жить в мире, что люди могут жить во взаимовыгодном сотрудничестве, кооперации. Для этого нужно лишь создать правильные условия. Надо понять, какие, и стремиться к этому. Но я боюсь, крайне маловероятно, что какая-либо из ядерных держав решится разоружиться.