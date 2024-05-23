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«Масоны рептилоиды – единственные спасители мира»: борец с лженаукой о причинах веры людей в ахинею

Иван Скрябин
, журналист
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Биолог Александр Панчин накануне приезда в Таллинн рассказал Rus.Postimees о том, откуда берутся рептилоиды в головах вроде не глупых людей и как война разгоняет лженауку.
Биолог Александр Панчин накануне приезда в Таллинн рассказал Rus.Postimees о том, откуда берутся рептилоиды в головах вроде не глупых людей и как война разгоняет лженауку. Фото: из личного архива Александра Панчина

Популяризатор науки и борец с лженаукой Александр Панчин приехал в Эстонию. Биолог прочитает две публичные лекции в Таллинне, но не в Нарве. На некоторые очевидные вопросы эксперт заранее ответил в интервью Rus.Postimees.

Кандидат биологических наук, автор научно-популярных книг Александр Панчин 24 мая прочитает в Таллинне лекцию «Мозг манипулирует тобой. Критическое мышление для Чайников Рассела», а 26 мая лекцию «Нейробиологические Основы Мифов о Паранормальном». О том, почему люди верят в масонов-рептилоидов вне зависимости от страны проживания, почему война усиливает тягу человечества к ахинее и когда нас всех уже, наконец, чипируют, ученый рассказал в интервью Rus.Postimees.

Борец с лженаукой Александр Панчин едет в Таллинн рассказать о том, почему мозг любого человека склонен верить в антинаучные вещи вроде плоской Земли, целебности гомеопатии и опасности ГМО.
Борец с лженаукой Александр Панчин едет в Таллинн рассказать о том, почему мозг любого человека склонен верить в антинаучные вещи вроде плоской Земли, целебности гомеопатии и опасности ГМО. Фото: из личного архива Александра Панчина

- Александр, вы едете в Эстонию читать две лекции: «Мозг манипулирует тобой. Критическое мышление для чайников Рассела». И вторая: «Нейробиологические основы мифов о паранормальном». На первую билетов нет, на вторую места пока есть. Какие выводы о вашей эстонской аудитории уже можно сделать?

- Что она большая и замечательная (смеется). Думаю, что обладатели критического мышления думают, что сначала сходят на первую, и если будет норм, тогда придут на вторую. Это очень правильная стратегия, которая не учитывает единственного варианта, что может случиться sold out и на вторую лекцию (еще до выхода этого интервью так и произошло).

- Нельзя сказать, что проблемы манипуляции мозга беспокоят людей больше, чем зеленые человечки?

- Я не знаю, если честно. Вообще лекция про нейробиологические основы мифов о паранормальном - одна из моих самых популярных лекций вообще. Разница между лекциями существенная. Лекция о мозге скорее о том, что бывает, когда мозг глючит в очень специфических ситуациях, при кислородном голодании, при клинической смерти, при повреждениях, из-за которых людям может казаться, что они не управляют своим телом, или что они видят свет в конце туннеля, или демоны явились, или голоса в голове появляются, или что их супруга подменили. Вот такого рода вещи будем разбирать. Это более экзотичные, но при этом очень интересные случаи сбоев в нашей голове.

А другая лекция - более общая. Она про базу критического мышления, что имеет прикладное значение для каждого человека. Потому что у большинства людей серьезных сбоев в голове все же не происходит.

- Какие откровения про мозг, по вашим наблюдениям, впечатляют обывателей сильнее всего и почему?

- Наверное, эксперимент психолога Петтера Йоханссона, который показывал людям две фотографии на выбор. Нужно выбрать, какая тебе больше нравится. Ты выбираешь, и тебе передают, казалось бы, ту фотографию, которую ты выбрал. Но там случается незаметный фокус для человека, и ему на самом деле подсовывают ту фотографию, которую он не выбирал, противоположную.

Но догадаться об этом по манипуляциям практически невозможно. Есть даже видео с этими испытуемыми, и есть опубликованные в серьезных научных журналах статьи, где показано, что люди очень часто не замечают подмену и далее обосновывают выбор, которого они не совершали.

- Так ведь не секрет, что человек адаптируется ко всему. Навыки выживания.

- Это скорее про то, что наш разум сам не до конца уверен в том, что мы делаем и почему, и за что мы отвечаем, и за что нет. Это отчасти является некоторым внутренним прогнозом. То есть мозг не только пытается понять, как внешний мир устроен, но еще он пытается себя тоже понять. И то, и другое он делает не без ошибок. И поэтому, когда мы думаем, что мы что-то сделали по какой-то конкретной причине, нам это может иногда казаться. В этом и прикольность, и контринтуитивность человеческого разума.

- Простой вывод - даже самый уверенный в себе человек, который считает, что он все полностью контролирует, на самом деле крайне уязвим? Подбери инструмент, и ты сломаешь ему мозг?

- Я бы сказал даже более того. Особенно самый крайне уверенный в себе человек уязвим. Потому что если человек допускает сомнения, то у него есть инструмент коррекции ошибок. Он может признать, что ошибся, уточнить свою картину мира, принять во внимание какие-то новые сведения, послушать людей, которые могут сказать «чувак, ты ошибаешься».

А если человек абсолютно не готов признавать свои ошибки, абсолютно не готов воспринимать другую точку зрения, то, конечно, столкнувшись с ошибкой, он никогда ее не исправит. Он будет жить с ней всю жизнь. Более того, он будет на эту ошибку накручивать другие ошибки.

Оформление одного из YouTube выпусков на канале Александра Панчина.
Оформление одного из YouTube выпусков на канале Александра Панчина. Фото: из личного архива Александра Панчина

Допустим, ты поверил в то, что Земля плоская. Подпрыгиваешь, а она не проворачивается. Дальше ты с этим живешь. Тебе говорят, что ученые считают, что она не плоская. Значит, ученые - лжецы. А что еще ученые говорят? А ученые говорят, что прививка нужна от энцефалита, когда живешь в клещевом районе. Но ведь уже известно, что ученые - лжецы, значит, и энцефалит вызывает прививка, а не клещ. Дальше можно поверить в то, что клещ друг человека. И вот так по цепочке раскручивается фантастическая картина мира, с которой некоторые люди живут.

Некоторые люди живут в мире, в котором миллионы ученых участвуют в заговоре по сокрытию истинной физики, эфира, телепатии, телекинеза, астрального тела, опасности ГМО и прививок, которые вызывают аутизм.

- 5G нас всех чипирует!

- Чипирует, конечно!

- Почему из списка городов ваших поступление исчезла Нарва? Это пример успешной атаки рептилоидов на того, кто их отрицает?

- (Улыбается) Логистикой моего тура занимается моя продюсерская команда. Они выяснили некие обстоятельства, которые не позволяют выступить в Нарве. В последний момент пришлось отменить, к сожалению. 

- Вы годами разоблачаете лженауку. А если вас перекупить и занять созданием новых мифов? Вы же лучше многих знаете, в какую фигню люди поверят охотно, если их убеждать. Вас не вербовали те же рептилоиды работать на них?

- У нас есть на YouTube рекламные интеграции. И мы очень многие заворачиваем, потому что мне кажется, что это что-то сомнительное. Я к тому, что меня завербовать в плане продвижения каких-то мифов - дело бессмысленное. Весь мой драйв, вся моя идея, все, что я делаю, связано с тем, что если я вижу какую-то глупость, я не могу эту глупость не разоблачить. Не могу пройти мимо и даже промолчать. Моя биологическая, психологическая природа, она меня выдаст, и я начну сам себя разоблачать!

- А шапка рано или поздно самовоспламеняется на любом мракобесе, и все становится очевидным?

- Конечно. Наверняка есть индивидуумы, которые обладают всем набором психологических качеств, которые позволяют им и очень убедительно врать, и при этом быть компетентными для того, чтобы это делать на высоком уровне. Но, может, поэтому мы их не знаем, потому что они так хорошо скрываются? Новая возможная теория заговора!

- Вы среди пропагандистов видите талантливых людей, которые действительно знают, как запудрить мозг?

- Людей, которые знают, как запудрить мозг, конечно, вижу. Но у меня также все-таки есть ощущение, что и себе они тоже мозг запудрили.

- Но ведь тот, кто верит в то, что он продает, лучше продает.

- Да, но тут случается другая проблема. Если ты сам поверил в то, что ты продаешь, то ты сам себе еще и покупателем становишься. Если ты распространяешь вредные идеи, то эти же вредные идеи, которые ты насаждаешь, могут привести к твоей погибели. Грубо говоря, представим себе, есть кейс не из истории про пропагандистов, а из истории про псевдонауку. Есть очень влиятельные ВИЧ-диссиденты, которые отрицают вирус иммунодефицита человека, или считают, что он не вызывает СПИД, которые сначала собрали себе толпу фанатов, а потом демонстративно отказались от лечения, или даже заражали себя специальным ВИЧом. В итоге умирали.

При этом они были очень успешны в распространении своей глупости. Конечно, когда ВИЧ-диссидент, который вкалывает себе кровь ВИЧ-инфицированного, производит впечатление. Конечно, такой человек будет более убедительный, чем человек, который говорит, что ВИЧ - это фейк, но колоть себе ВИЧ-кровь на всякий случай не будет. Такая позиция менее убедительна. В итоге вколол и умер.

И мне кажется, что многих пропагандистов, которые поверили в то, что они пропагандируют, ждут проблемы, когда реальность их настигнет.

- Не так давно вы рассказывали об эффекте обратного действия, когда люди тем сильнее верят в ахинею, чем сильнее их пытаются просветить или переубедить. Ахинея сегодня на острие пропаганды. Война эти явления усилила?

- У меня нет хороших данных на этот счет. Могу только общими соображениями поделиться. Люди часто верят в ахинею не потому, что этого хотят, а потому что есть эмоциональная причина. Причина, почему человек может верить в плоскую Землю, или в гомеопатию, может быть, вовсе не в том, что он какие-то аргументы услышал в пользу плоской Земли или гомеопатии. Это может быть что-то вообще очень отстраненное.

- Мама так делала, и я так буду?

- Да. Или у меня есть хороший друг, который практикует астрологию. Я его безмерно уважаю, и поэтому для меня сказать, что астрология – это ерунда, равносильно поссориться с этим другом. А дружба важнее, чем истина. Такая позиция в принципе возможна. Есть люди, которые готовы ради каких-то личных, безличностных отношений на ложь. Некоторые могут считать, что ложь - благо. Есть те, кто сначала понимает ложь, а потом в нее искренне верит. Причины могут быть очень разные.

Конечно, когда есть миф, который связан с политической позицией, а политическая позиция связана с тем, как человек себя в обществе воспринимает, с кем он дружит, кто ему руку пожмет, кто ему руку не пожмет, то и возникают ситуации, в которых вот этот самый эффект обратного действия может проявляться.

На всякий случай напомню, что он вообще плохо воспроизводится в большинстве случаев. Обычно все-таки переубеждения работают. Если приводить аргументы, доводы, обычно люди переубеждаются хотя бы чуть-чуть. Но если задеть святое для человека, когда, допустим, есть лучший друг масон-рептилоид, а кто-то говорит, что масоны-рептилоиды во всем виноваты, тогда, конечно, проявляется эмоциональная реакция защиты. И человек начинает говорить, что, мало того, что масоны-рептилоиды не виноват, так они еще и единственные спасители мира. Когда возникает серьезная политическая ситуация, которая людей разделяет, то люди начинают искать альтернативные маркеры «своих». 

- С какой проблемой, с какими фейками вам придется работать в первую очередь, когда и если Россия выскочит из-под гнета параноиков, которые готовы убивать кого угодно, чтобы сохранить свою власть? Объем работы представляете?

- Не представляю… Если честно, я даже объять не могу это своим разумом… Уберем проблемы социальные, забудем про проблемы экономические. Допустим, что чудом этих проблем нет. И возьмем только то, в чем я понимаю - наука. В науке сейчас очень заметна такая проблема, когда компетентность стала цениться гораздо меньше, чем лояльность. Есть такой тренд. И огромное количество специалистов из России уехало компетентных.

Вот недавно уволили одного из самых цитируемых российских ученых, Михаила Сергеевича Гельфанда. Почему? Потому что у него были разногласия с дирекцией.

Не потому, что он там науку плохую делал, или были вопросы к его компетенциям. Уволили потому, что не поладил с дирекцией. Считает, что дирекция что-то не так делает. Кстати, обоснованно считает.

И дальше научная среда обогащается некомпетентными людьми, которые принимают некомпетентные решения, нанимают некомпетентные кадры. Возникает положительно-обратная связь, потому что некомпетентные люди будут поощрять других некомпетентных людей. И это потихонечку выворачивается в развал науки.

Когда-то в Советском Союзе случилась беда с генетикой. Вспомним того же Вавилова. И генетика - это штука, где мы до сих пор догоняем западные страны. Так и в других областях науки, это может случиться по вине не очень компетентных управленцев.

- То есть начинать придется с безумных кадров?

- Будут нужны радикальные перестройки на всех уровнях общества. Но если говорить про науку, то, конечно, наверное, какие-то институты просто с нуля придется создавать.

- У нас пока еще на календаре весна. Время влюбленностей. Нейробиологические основы того, что называют термином любовь, тоже можете препарировать?

- Нужно ли? От того, что мы объясним, как это возникает, последствия не изменятся. Если ты в кого-то влюбился, как бы ты там себе не объяснял, придется делать то, что делают влюбленные. Пытаться. А вообще есть интересные гормоны вроде окситоцина, которые влияют на привязанности. Но я не являюсь большим специалистом в нейробиологии любви.

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- Как вы выбираете тему для ваших видеовыпусков на YouTube?

- Я просто постоянно вылавливаю, какие вопросы заинтересовали меня самого. Иногда подписчики задают интересные вопросы. Иногда я сам иду и думаю, а не пора ли разобраться с чем-нибудь интересным вроде боли или страхов. Вот вы сейчас упомянули нейробиологию любви. Это тоже интересный вопрос!

- Сколько книг у вас сейчас в работе и когда ждем?

- В работе у меня сейчас одна книга. Это книга про старение. Она дописана, но она сейчас на тщательной редактуре. Надеюсь, что в этом году выйдет. Она называется «Бессмертие или смерть». Это ее рабочее название, может быть, потом поменяю.

- Коллеги хотели сходить на вашу лекцию, но передумали. Как вы думаете, почему?

- Не знаю...

- На троих очень дорого получается. Вас часто критикуют за то, сколько стоит свидание с вами?

- Видимо, те, кто не согласны с ценой, просто не приходят. И поэтому я не слышу их критику. И тут возникает ошибка выжившего. К сожалению, все вопросы не на мне. Думаю, что когда популярность станет еще больше и будет больше людей, то будет легче окупать билеты, легче окупать залы.

- А сомнений нет, что рост популярности неминуем?

- Если взять количество моих подписчиков, то полгода назад было на YouTube чуть больше 100 тысяч. Сейчас же 240 с лишним тысяч. Чуть больше, чем за полгода, чуть больше, чем удвоение.

- Как вы это себе объясните? Люди настолько устали от реальности, которая на них сыпется из классических медиа?

- Очень много комментариев под видео есть такого духа, что люди приходят отдохнуть, в том числе от политической повестки. Я свою политическую позицию обозначил. Но в видео я стараюсь придерживаться именно той тематики, которая обсуждается в видео, чтобы хоть что-то могло людей объединять.

- Степень веры в ахинею в РФ и в ЕС сильно отличается?

- Я пока что недостаточно много наблюдал своими глазами ахинею в ЕС. Я не так долго здесь нахожусь. Опыта личного мало. Но я знаю, что и в ЕС ахинеи хватает. Например, в ряде стран гомеопатия входит в перечень медицины, которую покрывают страховкой. В астрологию тоже везде верят. И в экстрасенсов везде верят.

- У вас не бывает ощущения, что усилия просветителей не способны помочь человечеству избежать самоуничтожения?

- Посмотрев на разнообразие человеческих обществ, можно увидеть, на что человечество способно в принципе. Есть страны, в которых уже давно очень низкий уровень преступности. Как это стало возможным - это интересный научный вопрос. Я не обладаю достаточными компетенциями, чтобы проанализировать те факты, которые к этому привели.

Но нельзя спорить с фактом, что люди могут жить в мире, что люди могут жить во взаимовыгодном сотрудничестве, кооперации. Для этого нужно лишь создать правильные условия. Надо понять, какие, и стремиться к этому. Но я боюсь, крайне маловероятно, что какая-либо из ядерных держав решится разоружиться.

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