«Масоны рептилоиды – единственные спасители мира»: борец с лженаукой о причинах веры людей в ахинею

- Конечно. Наверняка есть индивидуумы, которые обладают всем набором психологических качеств, которые позволяют им и очень убедительно врать, и при этом быть компетентными для того, чтобы это делать на высоком уровне. Но, может, поэтому мы их не знаем, потому что они так хорошо скрываются? Новая возможная теория заговора!

- Вы среди пропагандистов видите талантливых людей, которые действительно знают, как запудрить мозг?

- Людей, которые знают, как запудрить мозг, конечно, вижу. Но у меня также все-таки есть ощущение, что и себе они тоже мозг запудрили.

- Но ведь тот, кто верит в то, что он продает, лучше продает.

- Да, но тут случается другая проблема. Если ты сам поверил в то, что ты продаешь, то ты сам себе еще и покупателем становишься. Если ты распространяешь вредные идеи, то эти же вредные идеи, которые ты насаждаешь, могут привести к твоей погибели. Грубо говоря, представим себе, есть кейс не из истории про пропагандистов, а из истории про псевдонауку. Есть очень влиятельные ВИЧ-диссиденты, которые отрицают вирус иммунодефицита человека, или считают, что он не вызывает СПИД, которые сначала собрали себе толпу фанатов, а потом демонстративно отказались от лечения, или даже заражали себя специальным ВИЧом. В итоге умирали.