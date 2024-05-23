Тяжелая авария произошла в Кастре 19 мая в районе автобусной остановки «Туйго».
Тяжелая авария произошла в Кастре 19 мая в районе автобусной остановки «Туйго». Фото: Margus Ansu

Серьезное дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в воскресенье в деревне Мыра в волости Кастре Тартуского уезда. Семилетняя девочка не заметила приближавшуюся слева машину и была сбита. Поскольку разрешенная скорость на этой государственной дороге составляет 90 километров в час, а самоуправление строит там новый детский сад, и также развивается жилой район, волостная управа просит Департамент транспорта ужесточить в этом районе скоростной режим.

Перевод: Павел Соболев

Семилетняя девочка, получившая в результате аварии очень серьезные травмы, до сих пор находится в больнице.

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