Серьезное дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в воскресенье в деревне Мыра в волости Кастре Тартуского уезда. Семилетняя девочка не заметила приближавшуюся слева машину и была сбита. Поскольку разрешенная скорость на этой государственной дороге составляет 90 километров в час, а самоуправление строит там новый детский сад, и также развивается жилой район, волостная управа просит Департамент транспорта ужесточить в этом районе скоростной режим.