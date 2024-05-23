Статистика: объемы продукции рыбоводческих предприятий в Эстонии увеличились

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что в прошлом году количество рыбы, проданной рыбоводческими предприятиями, увеличилось по сравнению с 2022 годом на 118 тонн. Средняя цена за килограмм выращенной рыбы была выше шести евро. В последний год объем продаж рыбы увеличился, однако средняя цена за килограмм практически не изменилась.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Свена Петерсона, радужная форель по-прежнему является самой выращиваемой и продаваемой рыбой в Эстонии, ее доля в последние годы увеличивается. «В прошлом году было продано почти 785 тонн радужной форели, что равно 87 процентам от всего количества проданной рыбы. В денежном выражении это примерно 4,5 миллиона евро», - пояснил Петерсон.

В прошлом году было продано 0,49 тонны речного рака, что на 14 процентов меньше, чем в 2022 году. В то же время средняя цена проданного речного рака за год выросла почти на 30 процентов. Объемы продаж выращенного речного рака сокращаются четвертый год подряд. Больше всего речного рака было продано в 2009 году, объем его продаж составил тогда почти две тонны.

В прошлом году было продано десять тонн рыбной икры, что почти в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Тем не менее, количество проданной рыбной икры было в два раза меньше, чем в 2021 году, и было почти равно количеству, проданному в 2020 году. В денежном выражении рыбной икры в прошлом году было продано немного более чем на 350 тысяч евро, при этом средняя цена за килограмм по сравнению с прошлым годом почти не изменилась. Как пищевую икру в основном продавали красную икру.

Помимо радужной форели и речного рака в Эстонии выращиваются и продаются и другие виды рыб: линь, угорь, африканский клариевый сом, карп, обыкновенный сом, сибирский осетер, русский осетр, белый амур.