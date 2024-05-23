В прошлом году в Эстонии было зафикисровано семь землетрясений

Перевод: Павел Соболев

Хейди Соосалу из Геологической службы Эстонии пояснила, что сейсмические события на суше представляли собой в основном обычные взрывные работы в карьерах по добыче сланца и известняка, также в статистику попали события в ходе военно-морских учений или разминирования в море.

Слабое сейсмическое событие магнитудой в 0,6 балла в Финском заливе было связано с инцидентом с разрывом газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, который привлек международное внимание в октябре. При расследовании дела важной информацией являлось то, что благодаря наблюдениям сейсмических служб было зафиксировано точное время повреждения газопровода.

В декабре произошло сейсмическое событие магнитудой в 1,6 балла, причиной которого стало обрушение в сланцевой шахте в Эстонии. На закрытых и действующих шахтах в северо-восточной части Эстонии время от времени происходят обвалы. Иногда возникает необходимость устранить опасные впадины и ямы. Сейсмический мониторинг - один из эффективных инструментов обнаружения обвалов сразу после их возникновения. Устанавливается точное время происшествия, а местоположение можно сразу определить с погрешностью всего лишь в несколько километров.

В 2023 году в зоне мониторинга Эстонии было зарегистрировано семь небольших природных землетрясений магнитудой от 0,7 до 1,4 балла. Их эпицентр был за пределами территории Эстонии, в Балтийском море и Финском заливе, у берегов Юго-Западной и Южной Финляндии. «Такие события происходят на глубине нескольких километров. Они отражают сброс напряжения в системах разломов земной коры, которые простираются и в основные породы, находящиеся под осадочными породами Эстонии», - написала Соосалу в блоге Агентства окружающей среды.

Хотя землетрясения в эстонском регионе довольно скромны по своим масштабам, они являются одним из результатов глобальной динамики изменения состояния Земли, то есть, образно говоря, эхом толчков, произошедших в сейсмически активных регионах. Землетрясения с эпицентром в самой Эстонии наблюдаются в среднем раз в два года, последнее было зафиксировано в 2022 году.