Вице-мэр Таллинна рассказал, жителей каких районов город спасет от уборки снега в первую очередь

Вице-мэр Таллинна по коммунальному хозяйству Пяртель-Пеэтер Пере в передаче Terevisioon сказал, что места, в которых город возьмет на себя уборку снега, станут точно известны к августу: «Мы больше говорим о центре города, о Пыхья-Таллинне, потому что именно там передвигается больше всего людей».

Однако это не значит, что в других районах Таллинна, например, в Нымме и Пирита, автобусные остановки или прилегающая к школам территория не будут очищены от снега.

Если раньше из заявлений новой таллиннской коалиции создавалось впечатление, что город полностью возьмет на себя очистку от снега тех тротуаров, за которые до сих пор отвечали частные собственники, то теперь выяснилось, что речь идет лишь о четверти таких тротуаров.