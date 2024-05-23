Российские пограничники удалили с реки Нарва эстонские световые буи

По словам начальника пограничного управления Идаской префектуры Эрика Пургеля, каждую весну Эстония и Россия устанавливают на реке Нарва буи для обозначения судоходных путей.

«Если временная контрольная линия постоянно обозначена на сухопутной границе, то русло реки со временем меняется, поэтому каждую весну мы пересматриваем разметку водных путей. Если до начала войны в Украине установка буев происходила во многом по обоюдному согласию, то с 2023 года Россия не соглашается с позицией Эстонии относительно размещения буев. Мы решили спустить буи на летний сезон в соответствии с соглашением 2022 года, потому что они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и другие лица случайно не заблудились в российских водах», - сказал Пургель.

В этом году Россия заявила, что не согласна с расположением примерно половины из запланированных 250 плавучих маркеров. Эстония установила световые буи в эстонских водах на основании закона о государственной границе и мест расположения буев, согласованных между пограничными ведомствами в 2022 году. Первые 50 буев были установлены на реке Нарва 13 мая. В четверг около 3 часов ночи эстонские пограничники установили, что пограничники РФ начали снимать плавучие знаки, и за ночь были сняты 24 буя, часть из которых оказалась в числе спорных знаков.

Департамент полиции и погранохраны свяжется с российской пограничной службой и потребует объяснений по поводу удаления буев, а также их возвращения. «Департамент полиции и погранохраны ожидает от России доказательств того, что согласованное на данный момент местоположение судоходного пути изменилось, и если они не будут предоставлены, мы продолжим установку буев со своей стороны», - сказал Пургель.

Буи устанавливаются на реке в сезон навигации уже несколько десятилетий и необходимы для предотвращения навигационных ошибок.