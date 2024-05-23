Эксперты ITK во время миссии оказали помощь медицинским работникам Украины

Перевод: Валерия Ермакова

Руководитель реабилитационной клиники ITK Каупо Оле, принимавший участие в миссии, сообщил, что они в первую очередь ориентируются на работу с теми украинскими учреждениями здравоохранения, которые занимаются ранениями, полученными на войне.

«Основное внимание уделяется реабилитации раненых бойцов, установке протезов и обучению по их изготовлению, а также оказанию психологической помощи украинским бойцам и их семьям. Мы хотим передать украинским медицинским работникам различные навыки, чтобы они могли эффективнее помогать людям», - сказал он.

В эмоциональном плане одна из самых сложных тем, с которой эстонские эксперты столкнулись в Украине, - это истощение у детей, связанное с воздушными тревогами.

«Хотя украинцы, возможно, привыкли к воздушным тревогам и взрослые уже не так часто прячутся в убежищах, детям по-прежнему приходится это делать. Грустно видеть, как детей срочно отправляют в убежища, которые находятся в детских садах и больницах. Это может происходить несколько раз в неделю или даже в день. Пока мы были там, произошла воздушная тревога, детей разбудили и отправили в убежище. Это оказывает негативное влияние на их психику», - сказал Оле.

Менеджер по коммуникациям и маркетингу Восточно-Таллиннской центральной больницы Инге Судер, которая координирует обучение украинских специалистов здравоохранения в Эстонии и учебные поездки наших специалистов в Украину, рассказала, что у нее осталось исключительно глубокое впечатление от преданности делу коллег Ровенской городской больницы.

«Мы можем не только делиться своими знаниями с украинскими коллегами, но и учиться у них. Например, я была поражена, как быстро украинские коллеги построили убежище на нулевом этаже больницы, в котором также были палаты на 40 коек. Одновременно там могут укрыться около 1200 человек», - сказала она.

В ходе миссии под координацией физиотерапевта ITK Кристи Неэме было продолжено внедрение в Украине профессиональных методов и техник кризисного консультирования, включая физиотерапию психического здоровья.