По оценке Языкового департамента, реклама Центристской партии соответствует Закону о языке, пишет Яна Тоом (Центристская партия) в ответ на статью-мнение Ахти Калликорма («Отечество») в Postimees.
Языковой департамент дал оценку, согласно которой предвыборная реклама Центристской партии как на эстонском, так и на русском языке отвечает требованиям Закона о языке. По словам департамента, эквивалент эстоноязычному выражению selg sirgu в русскоязычном тексте – «Не прогибаться».
Кандидат на евровыборах от партии «Отечество» Ахти Калликорм обвинил меня в том, что ее предвыборная реклама на таллиннской улице Лаагна-теэ нарушает Закон о языке и разжигает рознь.
Я обратилась за оценкой в Языковой департамент. Глава Языкового департамента после анализа пояснил, что данная реклама не нарушает требования статьи 16 Закона о языке.
Не первый раз
Напомню, что на предыдущих выборах конкуренты также ставили под сомнение перевод лозунга Центристской партии. Мы всегда обращались за советом в Языковой департамент и руководствовались его мнением. Если бы Языковой департамент выявил нарушение, мы бы внесли исправления в соответствии с его требованиями.
Жалобу кандидата от «Отечества» можно объяснить кампанией перед евровыборами. Все кандидаты знают, как сложно в предвыборный период попасть в новости. Нападки на конкурента и обвинения в нарушении закона – один из способов попытаться привлечь к себе внимание.
Господин Калликорм пытался привлечь внимание, популистски нападая на меня, но сам выстрелил себе в ногу. Прежде чем критиковать, вы должны прояснить ситуацию для себя! Чертовски легко сбиться с истинного пути.
Закон о языке не требует перевода рекламных текстов слово в слово
Языковой департамент в своем ответе объяснил: эстоноязычный текст «Selg sirgu, Eesti!» можно перевести на русский по-разному. Исходить можно из прямого или переносного значения текста. Для политических слоганов разрешаются более широкие и разнообразные толкования.
В ответе Языкового департамента разъясняется: эстоноязычный призыв «selg sirgu» направлен на эстонское государство в переносном смысле, потому что, если смотреть на прямое значение, у Эстонии отсутствует спина, которую можно было бы держать прямо.
В русскоязычном тексте тот же смысл передан глаголом в отрицательной форме «Не прогибаться!», который с точки зрения коммуникации семантически покрывается эстоноязычным выражением «selg sirgu».
Эквивалент эстонскому выражению «selg sirgu» в русском тексте – «Не прогибаться», гласит ответ Языкового департамента.