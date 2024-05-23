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Языковой департамент Реклама Яны Тоом в Ласнамяэ не нарушает закон (3)

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Яна Тоом.
Яна Тоом. Фото: Eero Vabamägi

По оценке Языкового департамента, реклама Центристской партии соответствует Закону о языке, пишет Яна Тоом (Центристская партия) в ответ на статью-мнение Ахти Калликорма («Отечество») в Postimees.

Языковой департамент дал оценку, согласно которой предвыборная реклама Центристской партии как на эстонском, так и на русском языке отвечает требованиям Закона о языке. По словам департамента, эквивалент эстоноязычному выражению selg sirgu в русскоязычном тексте – «Не прогибаться».

Кандидат на евровыборах от партии «Отечество» Ахти Калликорм обвинил  меня в том, что ее предвыборная реклама на таллиннской улице Лаагна-теэ нарушает Закон о языке и разжигает рознь.

Я обратилась за оценкой в Языковой департамент. Глава Языкового департамента после анализа пояснил, что данная реклама не нарушает требования статьи 16 Закона о языке.

Не первый раз

Напомню, что на предыдущих выборах конкуренты также ставили под сомнение перевод лозунга Центристской партии. Мы всегда обращались за советом в Языковой департамент и руководствовались его мнением. Если бы Языковой департамент выявил нарушение, мы бы внесли исправления в соответствии с его требованиями.

Жалобу кандидата от «Отечества» можно объяснить кампанией перед евровыборами. Все кандидаты знают, как сложно в предвыборный период попасть в новости. Нападки на конкурента и обвинения в нарушении закона – один из способов попытаться привлечь к себе внимание.

Господин Калликорм пытался привлечь внимание, популистски нападая на меня, но сам выстрелил себе в ногу. Прежде чем критиковать, вы должны прояснить ситуацию для себя! Чертовски легко сбиться с истинного пути.

Закон о языке не требует перевода рекламных текстов слово в слово

Языковой департамент в своем ответе объяснил: эстоноязычный текст «Selg sirgu, Eesti!» можно перевести на русский по-разному. Исходить можно из прямого или переносного значения текста. Для политических слоганов разрешаются более широкие и разнообразные толкования.

В ответе Языкового департамента разъясняется: эстоноязычный призыв «selg sirgu» направлен на эстонское государство в переносном смысле, потому что, если смотреть на прямое значение, у Эстонии отсутствует спина, которую можно было бы держать прямо.

В русскоязычном тексте тот же смысл передан глаголом в отрицательной форме «Не прогибаться!», который с точки зрения коммуникации семантически покрывается эстоноязычным выражением «selg sirgu».

Эквивалент эстонскому выражению «selg sirgu» в русском тексте – «Не прогибаться», гласит ответ Языкового департамента.

Комментарии (3)
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