Языковой департамент дал оценку, согласно которой предвыборная реклама Центристской партии как на эстонском, так и на русском языке отвечает требованиям Закона о языке. По словам департамента, эквивалент эстоноязычному выражению selg sirgu в русскоязычном тексте – «Не прогибаться».

Кандидат на евровыборах от партии «Отечество» Ахти Калликорм обвинил меня в том, что ее предвыборная реклама на таллиннской улице Лаагна-теэ нарушает Закон о языке и разжигает рознь.

Я обратилась за оценкой в Языковой департамент. Глава Языкового департамента после анализа пояснил, что данная реклама не нарушает требования статьи 16 Закона о языке.

Не первый раз

Напомню, что на предыдущих выборах конкуренты также ставили под сомнение перевод лозунга Центристской партии. Мы всегда обращались за советом в Языковой департамент и руководствовались его мнением. Если бы Языковой департамент выявил нарушение, мы бы внесли исправления в соответствии с его требованиями.

Жалобу кандидата от «Отечества» можно объяснить кампанией перед евровыборами. Все кандидаты знают, как сложно в предвыборный период попасть в новости. Нападки на конкурента и обвинения в нарушении закона – один из способов попытаться привлечь к себе внимание.

Господин Калликорм пытался привлечь внимание, популистски нападая на меня, но сам выстрелил себе в ногу. Прежде чем критиковать, вы должны прояснить ситуацию для себя! Чертовски легко сбиться с истинного пути.