ДАНИИЛ КУРАКИН Яна Тоом хочет выглядеть защитницей угнетенных, но стала адвокатом дьявола

С одной стороны, нет ничего удивительного в том, что герои ежегодников Полиции безопасности заключили союз. С другой, это показатель того, как низко пала Центристская партия, раз ее глава вместе с депутатом Европарламента не гнушаются просить помощи в пиаре у человека, который без зазрения совести пиарил Айво Петерсона и Олега Иванова.

В целом, понятно к какой аудитории обращается Тоом, раз использует для своих монологов каналы Беседина. Очень интересно наблюдать за тем, как партия, недавно являвшаяся партией премьер-министра, теперь борется за электорат самого маргинального движения в Эстонии, члены которого открыто поддерживают Россию.

Что полезного умеют делать Петерсон и его сподвижники, так это мастеровито отбирать потенциальные голоса Яны Игоревны и быть спойлером Центристской партии, благодаря чему Тоом может не вернуться в Европарламент в этом году. А если вернуться к теме того, чьи интересы представляет Тоом на самом деле, то, призывая голосовать за себя русскоязычных «ватников», рассуждая при этом об эстонской идентичности в виде эксклюзивного клуба, она не дает возможности согласиться с тем, что представляет интересы Эстонии.

Тоом делает то, в чем сама недавно обвиняла Koos