Если бы Яна Тоом представляла интересы Эстонии, она бы не скидывала всех представителей русскоязычной общины в одну кучу, не препятствовала бы намерениям государства вывести Эстонскую православную церковь из-под Московского патриархата, не набрасывалась бы с критикой на планы изъятия российских замороженных активов в пользу Украины и не сотрудничала бы с Олегом Бесединым в рамках своей предвыборной кампании, считает активист и видеоблогер Даниил Куракин.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Яна Тоом хочет выглядеть защитницей угнетенных, но стала адвокатом дьявола
Яна Тоом - это персонаж с долгой политической историей, который по каким-то иррациональным причинам продолжает быть рукопожатным в Эстонии, несмотря на общий вектор ее действий, направленный против большей части основных инициатив нашей страны в отношении России. Это не изменилось даже после полномасштабного вторжения России в Украину.
Критика в адрес государства - это неотъемлемая часть любого демократического общества, но когда под личиной критики начинают откровенно проскальзывать нарративы страны-агрессора, это повод для того, чтобы пересмотреть любое взаимодействие с человеком, занимающимся такими действиями, при этом такой пересмотр никак не отразится на уровне свободы слова в стране.
Отвечая на «вопрос в лоб» от Яны Тоом, скажу, что в Эстонии, безусловно, есть свобода слова, однако есть и свобода ответственности за свои слова и действия, о чем политики-популисты часто стараются умалчивать. В стране, где все хорошо со свободой слова, хуже всего пропагандистам, которые ноют, что свободы нет и что кругом цензура. В стране, где нет свободы слова, пропагандисты чувствуют себя хорошо, а журналистов зачастую просто не остается.
Эстония, согласно ежегодному отчету авторитетной организации Reporters Without Borders, находится на 6-м месте в рейтинге свободы прессы. Чаплыгин, Беседин, Вооглайд, Денисов и им подобные принялись возмущаться, что это слишком высоко для Эстонии, где, по их словам, чуть ли не процветает цензура советских времен. Кто в этой формуле пропагандист, думаю, вы поняли сами. И тут Тоом скорее будет обвинять Эстонию в отсутствии свободы слова, вместо того чтобы здраво оценить свои собственные действия.
Защитница обездоленных
А обвинять саму Тоом есть в чем, и я бы не сказал, что звучащие в ее адрес обвинения из уст главы МВД Лаури Ляэнеметса беспочвенны. Яна Тоом позиционирует себя защитницей угнетенных, и я убежден, что она и сама в это уверовала, поэтому ищет адвокатов для всех, кто по каким-то причинам, как она видит, впал в немилость у эстонского государства, будь то серопаспортники, ЭПЦ МП или пророссийские активисты, высланные из Эстонии.
Только вот если Тоом решает себя называть защитником их интересов, то тогда нужно быть честной перед собой и не спорить с теми, кто говорит, что она выступает против интересов Эстонии. Например, в эти интересы входит разморозка российских подсанкционных активов, дабы их можно было направить на поддержку Украины. Это больно ударит по России, но Тоом критикует эту инициативу, заявляя что это якобы как-то должно повлиять на доверие к Эстонии у инвесторов, которые по каким-то причинам должны теперь будут беспокоиться за свои активы.
Когда же в Эстонии заявляют, что цель соответствующего законопроекта - быть примером для других стран Евросоюза, Тоом раздувает свои опасения на весь Евросоюз. Почему-то Тоом решила напрямую уравнять российских олигархов, находящихся под санкциями за вполне конкретные действия против территориальной целостности Украины, и честных инвесторов. Неужели Тоом принимает друзей Путина за таковых?
Не воровство, а восстановление справедливости
Если вы не являетесь подсанкционным российским денежным мешком, вам не стоит беспокоиться за свои активы; неужели такую простую истину сложно осознать? Кто-то действия Эстонии напрямую называет воровством, и беспокоится за неприкосновенность частной собственности. Только вот можно ли называть воровством отчуждение «добра», нажитого в большинстве своем преступным способом, благодаря разросшейся в России коррупции? Сомневаюсь.
По большому счету эти деньги перестали принадлежать российским олигархам уже в момент их заморозки в европейских банках, из-за чего право распоряжаться своим имуществом на них более не распространяется. Теперь эти суммы в наших руках, и за то, что Россия вероломно напала на Украину, уничтожив некоторые украинские города и оккупировав часть территорий Украины, было бы справедливо поступить так, чтобы с использованием российских же средств шло восстановление Украины.
Ситуация до боли понятна и прозрачна, и не является проблемой для честных вкладчиков. Проблему почему-то из этого делают лишь те, кого я выше назвал пропагандистами, которые ранее по тем или иным причинам были замечены в симпатиях к Путину и до сих пор считают, что с Украиной «все не так однозначно».
Удивительно, как человек так может противоречить сам себе. Вот Яна Тоом сначала обрушивается с критикой на движение Koos, называя их нерукопожатными ловчилами, а сегодня, как ни в чем не бывало, использует ресурсы постоянного партнера Koos Олега Беседина для своей предвыборной кампании.
С одной стороны, нет ничего удивительного в том, что герои ежегодников Полиции безопасности заключили союз. С другой, это показатель того, как низко пала Центристская партия, раз ее глава вместе с депутатом Европарламента не гнушаются просить помощи в пиаре у человека, который без зазрения совести пиарил Айво Петерсона и Олега Иванова.
В целом, понятно к какой аудитории обращается Тоом, раз использует для своих монологов каналы Беседина. Очень интересно наблюдать за тем, как партия, недавно являвшаяся партией премьер-министра, теперь борется за электорат самого маргинального движения в Эстонии, члены которого открыто поддерживают Россию.
Что полезного умеют делать Петерсон и его сподвижники, так это мастеровито отбирать потенциальные голоса Яны Игоревны и быть спойлером Центристской партии, благодаря чему Тоом может не вернуться в Европарламент в этом году. А если вернуться к теме того, чьи интересы представляет Тоом на самом деле, то, призывая голосовать за себя русскоязычных «ватников», рассуждая при этом об эстонской идентичности в виде эксклюзивного клуба, она не дает возможности согласиться с тем, что представляет интересы Эстонии.
Тоом делает то, в чем сама недавно обвиняла Koos
Точно также сложно поверить в то, что Яна Тоом представляет интересы Эстонии, встав на защиту Эстонской православной церкви Московского патриархата. Один из таллиннских приходов уже проголосовал за выход из МП, что как бы говорит о возможности такого пути, и все, что нужно от государства, это помочь приходам разорвать связи с порочной московской церковью.
Для чего ради этого нужно нанимать адвокатов для ЭПЦ МП, это вопрос дискуссионный, но, с моей точки зрения Тоом, делает ровно то, в чем обвиняла не так давно Koos - использует церковь для набирания себе политических очков. Мол, посмотрите, русские жители Эстонии, Яна в очередной раз снизошла до защиты угнетаемой русской идентичности, у которой одна из скреп - это церковь, встав на защиту русского православия. Как-то так это должно выглядеть в глазах ее потенциальных избирателей.
Естественно, ради этого Тоом спекулирует на теме свободы вероисповедания, которая в Эстонии якобы ущемляется. Спешу ее разочаровать, это не так, и православию в Эстонии ничего не угрожает. Как я писал в одной из своих предыдущих статей, проблема кроется именно в связи Эстонской православной церкви и Московского патриархата. Людям не запрещают быть православным, обычных мирян это вообще не касается. Но без инфоповода никуда, и Тоом его умело использует.
Интересно, что она сама признает, что церкви сложно объяснить свою позицию мирянам. Так может, вместо того, чтобы нанимать адвокатов дьявола, следует призвать церковь яснее высказывать свою позицию, чтобы мирянам она была понятна? Однако Яна в курсе, какая позиция у поддерживающих ее мирян, и тот ответ церкви в лоб, который бы устроил эстонское государство, им навряд ли понравится, потому мы имеем то, что имеем.
Разговоры об эксклюзивном клубе
Яна Тоом любит подискутировать про идентичность, и в студии Олега Беседина она заявляет, что, мол, эстонцы - это какой-то эксклюзивный клуб, куда берут только этнических эстонцев, либо же тех русскоязычных, которые стараются казаться эстонцами.
Ограниченность представления Яны Тоом о самоидентичности человека давно известна. Буквально недавно она заявила, что православная церковь - это последнее, что осталось у русскоязычной общины, во-первых, постулируя миф о том, что русских в Эстонии якобы притесняют, а во-вторых, сбрасывая всех людей, у кого родной язык является русским, в некую общую массу под названием «русскоязычное сообщество», для представителей которого якобы важна церковь.
Уважаемая Яна Игоревна, смею вас заверить, что никакой единой русскоязычной общины, для которой важно православие, в Эстонии не существует. Даже мониторинг интеграции говорит о том, что русскоязычные люди в Эстонии раздроблены на группы со своим мировоззрением, причем зачастую представители этих групп терпеть друг друга не могут.
Очень забавно слышать, когда человек вчера говорит, что людей нельзя обобщать, а сегодня занимается этим самым обобщением, пытаясь сохранить свой образ защитника угнетенных. Но здесь прослеживается истинное мнение Тоом об интеграции и самоидентификации, ведь с ее точки зрения, если ты говоришь по-русски, ты, выходит, являешься частью этого русскоязычного сообщества. А, значит, должен ходить в церковь и, наверное, еще втайне ото всех георгиевскую ленточку под одеждой носить, а то, не дай, бог эстонцы-угнетатели увидят!
Ментальность, в общем, у тебя должна быть такая. А если же ты русскоязычный, но интегрирован в эстонское общество, хорошо знаешь эстонский язык и хочешь, чтобы другие русскоязычные тоже хорошо его знали и интегрировались, значит, ментальность у тебя эстонская, и, с точки зрения Тоом, ты становишься чуть ли не предателем и приспособленцем.
Яна Тоом не понимает, почему несмотря на ее эстонское гражданство и хорошее знание эстонского языка, эстонцы ее за свою не принимают, и делает вывод, что у нее ментальность не такая. Отчасти это так, только Тоом под «не такой» ментальностью понимает русскую, и в этом ее ошибка. Эта «не такая» ментальность - не русская, а ватная. Не все русские - ватники, Яна Игоревна, не надо, как я уже говорил, загребать всех в одну корзину. Но благодаря таким, как вы, это действительно приходится доказывать.
Скажи мне, кто твой друг
За всю свою долгую политическую карьеру Яна Тоом смогла превосходно доказать эстонцам свою ватную ментальность, это видно на таких примерах, как многолетнее противодействие переходу русских школ на эстонский язык обучения, желание выдать автоматом и в обход интеграции гражданство людям, прибывшим в Эстонию в период советской оккупации, постоянные появления в пропагандистских передачах на российском телевидении, в целом симпатии к России и ее внешней политике, подтвержденные посещением сирийского диктатора и союзника Путина Башара Асада вместе с Мамыкиным и Жданок, которые оказались уже вполне официально агентами влияния Кремля.
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», сказал бы я, если бы как Яна Тоом любил в качестве аргумента использовать поговорки, но все же старые контакты Тоом - это скорее следствие ее последовательной политики, которую она, по большому счету, никогда не меняла. Именно за это Яну не принимают за свою не только эстонцы, но и часть так называемого «русскоязычного сообщества», а вовсе не за какой-то там неправильный менталитет.
У меня, например, русскоязычного человека, нет никакой проблемы с тем, чтобы чувствовать себя принятым в эстонском обществе. Мне импонируют ценности Эстонской Республики, а если ты их разделяешь, то ты будешь в Эстонии своим вне зависимости от гражданства или родного языка. Это никакой не закрытый клуб, все ровно наоборот. Просто не нужно симпатизировать нашему восточному врагу и обвинять во всех смертных грехах Эстонию.
Возвращаясь к вопросу о рукопожатности Тоом, замечу, что я очень сомневаюсь, что объем ее присутствия в медийном пространстве останется прежним, если она не получит свой мандат в Европарламенте. Центристская партия уже сейчас выглядит как сборище обиженных на мир популистов, и я не думаю, что в будущем ситуация изменится. Поэтому Михаил Кылварт без политической должности интересен ровно до тех пор, пока его партия в парламенте, а Тоом, с ее бэкграундом, зовут в студии лишь пока она евродепутат, но, судя по рейтингам, потеря ею этого статуса может оказаться вопросом времени.