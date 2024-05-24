Посольству РФ в Эстонии принадлежит впечатляющее количество объектов недвижимости. Несмотря на это, город Таллинн сдавал посольству квартиру в нескольких шагах от площади Вабадузе всего за четыре евро в месяц. Как такое возможно?
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Таллинн сдавал посольству РФ трехкомнатную квартиру по неприлично низкой цене: как так получилось?
По данным Riigi Teataja, Российская Федерация владеет в Эстонии более чем 6500 м2 зданий и почти 20 000 м2 земли. В основном все объекты расположены в привлекательных районах, таких как Старый город, Кесклинн и Мяхе. Кроме того, России принадлежит роскошное здание посольства на улице Пикк в Старом городе.