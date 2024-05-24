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Таллинн сдавал посольству РФ трехкомнатную квартиру по неприлично низкой цене: как так получилось?

Kuuuurija
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Посольство РФ.
Посольство РФ. Фото: Sander Ilvest

Посольству РФ в Эстонии принадлежит впечатляющее количество объектов недвижимости. Несмотря на это, город Таллинн сдавал посольству квартиру в нескольких шагах от площади Вабадузе всего за четыре евро в месяц. Как такое возможно?

По данным Riigi Teataja, Российская Федерация владеет в Эстонии более чем 6500 м2 зданий и почти 20 000 м2 земли. В основном все объекты расположены в привлекательных районах, таких как Старый город, Кесклинн и Мяхе. Кроме того, России принадлежит роскошное здание посольства на улице Пикк в Старом городе.

Также городские власти сдавали в аренду посольству большую трехкомнатную квартиру в центре города. Особенно странно то, что за квартиру площадью 73 квадратных метра, расположенную в двух шагах от площади Вабадузе, российскому посольству приходилось платить всего 4 евро 67 центов в месяц.

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