Таллинн сдавал посольству РФ трехкомнатную квартиру по неприлично низкой цене: как так получилось?

По данным Riigi Teataja, Российская Федерация владеет в Эстонии более чем 6500 м2 зданий и почти 20 000 м2 земли. В основном все объекты расположены в привлекательных районах, таких как Старый город, Кесклинн и Мяхе. Кроме того, России принадлежит роскошное здание посольства на улице Пикк в Старом городе.