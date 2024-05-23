Министр финансов Март Вырклаэв представил на заседании правительства свое видение негативного дополнительного государственного бюджета на 2024 год, однако в четверг законопроект о дополнительном бюджете не будет направлен в Рийгикогу, пишет Rus.ERR.
Споры и разногласия: правительство никак не может согласовать дополнительный бюджет
«Я знаю, что в социальной сфере действительно можно в этом году сократить средства, переносимые [на следующий год]. Но в эту таблицу вписано сокращение и на последующие годы», - сказал Ляэнеметс, отметив, что для соцдемов это стало неожиданностью.
Другой спор, препятствующий согласованию дополнительного бюджета, продолжается уже на протяжении нескольких недель. Ляэнеметс по-прежнему настаивает на том, что сокращение расходов не должно затронуть Министерство внутренних дел.