Президент провозгласил несколько законов: узнайте, какие перемены ждут жителей Эстонии

Президент Алар Карис в четверг провозгласил законы о финансировании конституционных институтов, о защите информаторов, об облучении продуктов питания и о правилах округления при наличных расчетах.
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Как сообщили в канцелярии главы государства, президент провозгласил принятый в середине мая закон, повышающий роль Рийгикогу в принятии решений по бюджетам конституционных институтов.
Инициированный финансовой комиссией Закон о внесении изменений в Закон о госбюджете (391 SE) призван предотвратить ситуацию, при которой правительство принимает решения о финансировании независимых учреждений, осуществляющих независимый контроль деятельности исполнительной власти и обеспечивающих ее сбалансированность.
В ходе производства финансовая комиссия внесла в закон положение, согласно которому при одобрении объемов бюджетов конституционных институтов комиссия учитывает макроэкономический прогноз.
Согласно Конституции, Рийгикогу, президент Республики, Государственный контроль, канцлер юстиции и Государственный суд как конституционные институты являются в своей деятельности независимыми.
По словам инициаторов новой версии закона, независимость как основа демократического правового государства и залог разделения властей в самом общем смысле означает, что конституционные институты при выполнении своих задач должны быть свободными от давления других ветвей власти, в первую очередь – исполнительной власти.
Алар Карис провозгласил также инициированный правительством и принятый Рийгикогу Закон о защите лиц, уведомивших о нарушении права Европейского союза на рабочем месте, цель которого – обеспечить защиту лица, сообщившего о нарушении права ЕС, выявленном в ходе рабочей деятельности.
Закон, который вступит в силу в сентябре, создаст условия и объемы защиты лиц, уведомивших о нарушении. Новое регулирование установит способы и каналы для передачи уведомлений, а также определит, когда, в каких объемах и на каких условиях обеспечивается защита осведомителя.
Государственные учреждения и учреждения местных самоуправлений и подведомственные им учреждения, а также предприятия, где работает по меньшей мере 50 человек, будут обязаны создать каналы для уведомления о нарушении права Европейского союза.
Президент также провозгласил инициированный правительством и принятый парламентом Закон о внесении изменений в Закон о пищевой продукции (378 SE), который вносит поправки технического характера, чтобы обеспечить лучшее соответствие закона праву ЕС.
Законопроект предусматривает возможность купить услугу уполномоченной лаборатории, если лаборатория находится в другом государстве-члене Европейского союза либо Европейской экономической зоны. Кроме того, уточняется порядок подачи ходатайства о получении разрешения на обработку продуктов питания ионизирующим излучением.
Алар Карис провозгласил и инициированный правительством и принятый Рийгикогу Закон о внесении изменений в Закон о переходе на евро и, в связи с этим, в другие законы, который установит обязательные требования по округлению сумм, где фигурируют монеты в один и два евроцента.
Окончательная сумма покупки, заканчивающаяся одним, двумя, шестью или семью евроцентами, округляется в меньшую сторону; сумма, заканчивающаяся тремя, четырьмя, восемью или девятью центами, округляется в большую сторону.
Благодаря поправкам, которые вступят в силу в начале следующего года, необходимость чеканить монеты в один и два евроцента сократится. В настоящий момент люди получают такие монеты в магазинах в качестве сдачи, но при покупке чего-либо пользуются ими крайне редко.
По этой причине бо́льшая часть монет выходит из обращения, и возникает необходимость чеканить их дополнительно. При этом расходы на чеканку и введение в оборот монет с низкой номинальной стоимостью непропорционально высоки по сравнению с их стоимостью. Чеканка и введение таких монет в оборот также оказывают существенное влияние на окружающую среду.