Президент провозгласил несколько законов: узнайте, какие перемены ждут жителей Эстонии

Государственные учреждения и учреждения местных самоуправлений и подведомственные им учреждения, а также предприятия, где работает по меньшей мере 50 человек, будут обязаны создать каналы для уведомления о нарушении права Европейского союза.

Президент также провозгласил инициированный правительством и принятый парламентом Закон о внесении изменений в Закон о пищевой продукции (378 SE), который вносит поправки технического характера, чтобы обеспечить лучшее соответствие закона праву ЕС.

Законопроект предусматривает возможность купить услугу уполномоченной лаборатории, если лаборатория находится в другом государстве-члене Европейского союза либо Европейской экономической зоны. Кроме того, уточняется порядок подачи ходатайства о получении разрешения на обработку продуктов питания ионизирующим излучением.

Алар Карис провозгласил и инициированный правительством и принятый Рийгикогу Закон о внесении изменений в Закон о переходе на евро и, в связи с этим, в другие законы, который установит обязательные требования по округлению сумм, где фигурируют монеты в один и два евроцента.

Окончательная сумма покупки, заканчивающаяся одним, двумя, шестью или семью евроцентами, округляется в меньшую сторону; сумма, заканчивающаяся тремя, четырьмя, восемью или девятью центами, округляется в большую сторону.

Благодаря поправкам, которые вступят в силу в начале следующего года, необходимость чеканить монеты в один и два евроцента сократится. В настоящий момент люди получают такие монеты в магазинах в качестве сдачи, но при покупке чего-либо пользуются ими крайне редко.

По этой причине бо́льшая часть монет выходит из обращения, и возникает необходимость чеканить их дополнительно. При этом расходы на чеканку и введение в оборот монет с низкой номинальной стоимостью непропорционально высоки по сравнению с их стоимостью. Чеканка и введение таких монет в оборот также оказывают существенное влияние на окружающую среду.