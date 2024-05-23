На страницах в соцсетях министра климата Кристена Михал (Партия реформ) почти каждый день можно увидеть новый контент, связанный с его деятельностью, но, по словам самого Михала, фотографии и видео с мероприятий делаются или советниками, или ответственными за пресс-коммуникации членами Партии реформ, и министерство ничего за эти материалы не доплачивает, пишет ERR.
Кристен Михал: государство не платит за производство контента для моих страниц в соцсетях
Перевод: Павел Соболев
Например, в среду подписчики могли увидеть в аккаунте Михала, как он участвовал в профильном сообрании, а также ходил выступать в Пельгулиннаскую государственную гимназию, где, среди прочего, он пробовал еду, предлагаемую в тамошней школьной столовой.
Михал рассказал ERR, что у него нет специального фотографа или контент-менеджера, и министерство никому не платит отдельное вознаграждение за работу в социальных сетях, касающуюся деятельности Михала.
«Помимо очень большой сферы ответственности, у меня есть три советника, и один из них - научный консультант. Среди многих других задач первых двух советников - организация графика министра, встреч и визитов», - пояснил Михал.
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