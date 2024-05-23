Кристен Михал: государство не платит за производство контента для моих страниц в соцсетях

На страницах в соцсетях министра климата Кристена Михал (Партия реформ) почти каждый день можно увидеть новый контент, связанный с его деятельностью, но, по словам самого Михала, фотографии и видео с мероприятий делаются или советниками, или ответственными за пресс-коммуникации членами Партии реформ, и министерство ничего за эти материалы не доплачивает, пишет ERR.