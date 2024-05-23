Тушение пожара на свалке может занять еще несколько дней

На свалке горит большая площадь - около 4,2 гектара, высота холма достигает до 30 метров. Рядом также горит меньший мусорный холм площадью 200 квадратных метров. В тушении пожара также участвует вертолет Морской и летной спасательной службы.

Тушение пожара ведется в пяти рабочих зонах. Вода для тушения доставляется из двух ручьев, находящихся на расстоянии около двух и пяти километров, воду транспортируют четыре цистерны, работают две насосные станции. Распространение огня ограничено и его продвижение в лес было предотвращено. Более крупное пламя потушено, в зоне возгорания много дыма. Тушение может продолжаться еще как минимум три дня.

Риск загрязнения воздуха из-за пожара миновал. Спасатели просят, в особенности, жителей окрестностей Кукрузе и Кохтла-Ярве избегать нахождения в дыму, держать двери и окна закрытыми, выключить вентиляцию и не передвигаться в зоне пожара. Также следует обратить внимание на здоровье домашних животных на улице.

Однако жителей просят следить за официальными информационными каналами в этом районе в течение дня. Направление ветра может измениться, и риск загрязнения воздуха может возрасти. Спасатели будут оперативно сообщать об изменении ситуации.