В Эстонском музее под открытым небом состоялось общее собрание Эстонского союза охранных предприятий (ETEL), на котором чествовали лучших работников сферы охраны за минувший год. Охранником года стал Вячеслав Симаков из G4S, который спас в порту тонувшего человека.
Охранником года стал сотрудник, спасший тонувшую женщину
Четвертого сентября 2023 года охранник Ванасадам Вячеслав Симаков совершал обычный обход парковки в D-терминале, когда к нему подошел человек и сказал по-английски, что с причала в воду упала женщина. Охранник помчался выяснить, что случилось, и увидел находящегося в воде человека. Очевидцем произошедшего стал и сотрудник порта, и вместе с Симаковым они до прибытия спасателей держали женщину, не давая ей уйти под воду. Их быстрые и компетентные действия спасли ей жизнь.
«В тот день Симаков продемонстрировал важные для охранника личные качества: инициативу, небезразличие, быстрое реагирование и умение сохранять спокойствие в напряженной ситуации», - отметил член правления ETEL Виллу Ыун.
ETEL выбрал также техника года - им стал Кристьян Тамме, а охранным решением года объявлены системы обеспечения безопасности для заводского здания AS E-Piim. Также ETEL вручил кресты за заслуги: их получили Ээрика Ыун, Кайдо Каламетс, Хеллика Иванов-Симсон, Андре Лиллелехт и Раймо Хейнам.