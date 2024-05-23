Охранником года стал сотрудник, спасший тонувшую женщину

Четвертого сентября 2023 года охранник Ванасадам Вячеслав Симаков совершал обычный обход парковки в D-терминале, когда к нему подошел человек и сказал по-английски, что с причала в воду упала женщина. Охранник помчался выяснить, что случилось, и увидел находящегося в воде человека. Очевидцем произошедшего стал и сотрудник порта, и вместе с Симаковым они до прибытия спасателей держали женщину, не давая ей уйти под воду. Их быстрые и компетентные действия спасли ей жизнь.