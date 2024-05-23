В среду около 10 часов утра на улице Таллинн в Вильянди произошел несчастный случай. На место происшествия были вызваны полиция и скорая помощь.
Водитель автомобиля наехал на пешехода
По предварительной информации, водитель Skoda Octavia задним ходом наехал на 25-летнего пешехода.
«Сразу после столкновения водитель вышел из машины и спросил пострадавшего, все ли в порядке и нужна ли ему помощь, - сообщила представитель полиции Рагне Кейск. - Пострадавший заявил, что получил легкие ранения, но в помощи не нуждался, после чего водитель уехал. Медики, приехавшие на место происшествия, осмотрели пешехода и оказали ему первую помощь».
Для выяснения обстоятельств ДТП и идентификации водителя полиция проанализировала записи с камер видеонаблюдения и смогла опознать как автомобиль, так и водителя. Однако связаться с ним полиции не удалось.
«Исходя из этой информации, мы призываем водителя явиться в полицию Вильянди», - добавила Кейск.