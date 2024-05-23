Водитель автомобиля наехал на пешехода

«Сразу после столкновения водитель вышел из машины и спросил пострадавшего, все ли в порядке и нужна ли ему помощь, - сообщила представитель полиции Рагне Кейск. - Пострадавший заявил, что получил легкие ранения, но в помощи не нуждался, после чего водитель уехал. Медики, приехавшие на место происшествия, осмотрели пешехода и оказали ему первую помощь».