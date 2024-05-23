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Водитель автомобиля наехал на пешехода

Айвар Аотяхт
, репортер
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Полиция и скорая помощь. Фото иллюстративное.
Полиция и скорая помощь. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В среду около 10 часов утра на улице Таллинн в Вильянди произошел несчастный случай. На место происшествия были вызваны полиция и скорая помощь.

По предварительной информации, водитель Skoda Octavia задним ходом наехал на 25-летнего пешехода.

«Сразу после столкновения водитель вышел из машины и спросил пострадавшего, все ли в порядке и нужна ли ему помощь, - сообщила представитель полиции Рагне Кейск. - Пострадавший заявил, что получил легкие ранения, но в помощи не нуждался, после чего водитель уехал. Медики, приехавшие на место происшествия, осмотрели пешехода и оказали ему первую помощь».

Для выяснения обстоятельств ДТП и идентификации водителя полиция проанализировала записи с камер видеонаблюдения и смогла опознать как автомобиль, так и водителя. Однако связаться с ним полиции не удалось.

«Исходя из этой информации, мы призываем водителя явиться в полицию Вильянди», - добавила Кейск.

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