ФОТО Таллинн выпускает на городские маршруты новые электробусы

Перевод: Павел Соболев

Новые автобусы будут обслуживать маршруты №№ 4, 10, 16, 21А и 45. По субботам и воскресеньям электробусы также будут курсировать и на маршруте №36.

Приобретение электробусов и создание соответствующей зарядной инфраструктуры в автобусном парке по адресу Кадака теэ, 62а, в также в районе конечной остановки в Вяйке-Ыйсмяэ является одной из стратегических целей TLT на ближайшие годы, которая предусматривает модернизацию подвижного состава и замену дизельных автобусов на автобусы с экологически чистой альтернативой.

Сегодня пассажиров TLT обслуживают 350 биогазовых автобусов, 192 дизельных автобуса и 41 автобус социального транспорта. В секторе электротранспорта пассажиров обслуживают 65 трамваев и 42 троллейбуса. По данным TLT, весь электротранспорт стопроцентно работает на экологически чистой энергии.

По словам члена правления TLT Кайдо Падара, внедрение электробусов помогает компании экономить на расходах на топливо, а инвестиции в зарядную инфраструктуру дадут возможность покупать больше электробусов в будущем.

Пятнадцать электробусов производства польской компании Solaris Bus & Coach - это автобусы Solaris Urbino 12 Electric вместимостью до 70 пассажиров, низкопольные, оборудованные электронным пандусом для инвалидных колясок, а также местами для инвалидной коляски и детской коляски. В автобусы интегрирована современная система камер и датчики «слепых зон».

У автобусов нет боковых зеркал; их заменяют камеры и датчики дорожного движения, помогающие водителю лучше следить за происходящим в транспортном потоке.