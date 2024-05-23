На загоревшейся вчера в Ида-Вирумаа свалке Уйкала пожары и связанные с окружающей средой нарушения случались и раньше. В то же время владелец свалки задолжал государству более миллиона евро, пишут «Деловые ведомости».
Собственник загоревшейся свалки задолжал государству более миллиона евро
Владельцем свалки является компания Ekovir, входящая в империю «мусорного короля Ида-Вирумаа» Николая Осипенко.
У Ekovir большая налоговая задолженность – 1,2 млн евро, из которых 0,8 млн отсрочено. Больше всего компания задолжала налога с оборота – 450 000 евро.
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