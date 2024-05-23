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Собственник загоревшейся свалки задолжал государству более миллиона евро

rus.postimees.ee
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Пожар на свалке Уйкала.
Пожар на свалке Уйкала. Фото: Päästeamet

На загоревшейся вчера в Ида-Вирумаа свалке Уйкала пожары и связанные с окружающей средой нарушения случались и раньше. В то же время владелец свалки задолжал государству более миллиона евро, пишут «Деловые ведомости».

Владельцем свалки является компания Ekovir, входящая в империю «мусорного короля Ида-Вирумаа» Николая Осипенко.

У Ekovir большая налоговая задолженность – 1,2 млн евро, из которых 0,8 млн отсрочено. Больше всего компания задолжала налога с оборота – 450 000 евро.

Читайте подробнее на dv.ee.

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