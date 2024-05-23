Вируский уездный суд приговорил к четырем месяцам реального лишения свободы мужчину, который полтора года назад в пьяном виде спровоцировал ДТП, в результате которого погиб человек, пишет «Северное побережье».
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Пьяный водитель приговорен к шоковому заключению за смертельное ДТП
Около четырех часов утра 25 сентября 2022 года на тот момент 40-летний Олег, управляя автомобилем Volvo S60, на 17-м километре дороги Сями-Сонда-Кивиыли в волости Люганузе на прямом участке дороги потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги вправо в кювет, и машина перевернулась на крышу.