Пьяный водитель приговорен к шоковому заключению за смертельное ДТП

Около четырех часов утра 25 сентября 2022 года на тот момент 40-летний Олег, управляя автомобилем Volvo S60, на 17-м километре дороги Сями-Сонда-Кивиыли в волости Люганузе на прямом участке дороги потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги вправо в кювет, и машина перевернулась на крышу.