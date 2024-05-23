«Саакашвили против Грузии»: бывший президент проиграл дело в ЕСПЧ

В основе иска Саакашвили в ЕСПЧ лежали два уголовных дела против него. Первое дело касалось нападения, совершенного в 2005 году на члена парламента, а второе - помилования, которое Саакашвили в 2008 году предоставил четырем бывшим высокопоставленным чиновникам Министерства внутренних дел, осужденным за убийство.

Оба дела были возбуждены, после того как новое правительство, назначенное в 2012 году, официально заявило, что расследование прошлых правонарушений является приоритетной задачей.

В своем постановлении, вынесенном Палатой по рассмотрению этого дела, Европейский суд по правам человека единогласно пришел к выводу, что нарушений статей 1 и 3 Европейской конвенции по правам человека (о праве на справедливое судебное разбирательство и праве быть вызванным в суд и представить свою версию событий) в ходе разбирательства не было.

Суд также постановил пятью голосами против двух, что в отношении бывшего президента не была нарушена и статья 7 Конвенции (нет наказания без закона). Учитывая обстоятельства дела, Саакашвили мог предполагать, что использование своего права на помилование с целью воспрепятствовать отправлению правосудия по делу об убийстве повлечет за собой уголовную ответственность по грузинскому законодательству.