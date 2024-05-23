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АХТИ КАЛЛИКОРМ Предвыборная реклама Яны Тоом на Лаагна-теэ нарушает Закон о языке и сеет раздор

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Ахти Калликорм.
Ахти Калликорм. Фото: Tairo Lutter
  • Говорят, что цепь прочна настолько, насколько прочно ее самое слабое звено
  • Яна Тоом пытается извлечь выгоду из раскола между эстонцами и русской общиной

Помимо вопросов к содержанию, предвыборная реклама Яны Тоом нарушает Закон о языке, делится Ахти Калликорм («Отечество») своими наблюдениями за городским пространством.

Интеграцию в Эстонии не назовешь «историей успеха». На протяжении более тридцати лет для получения голосов местных русскоязычных Центристская партия культивировала популизм, активно боролась с образованием на эстонском языке и распространяла другие антиэстонские нарративы. Времена не изменились. До сих пор слышны роптания на тему перехода на эстонский язык обучения, а эстонские тексты предвыборных плакатов порой все еще отличаются от русских.

Трюкачка на Лаагна-теэ

Если говорить более конкретно, то мне бросилась в глаза предвыборная реклама Яны Тоом, висящая на мосту на Лаагна-теэ. На плакате красуется лозунг на эстонском «Выпрями спину, Эстония!» (Selg sirgu, Eesti!), а на русском - «Не прогибаться!» Причем обратите внимание, что в русскоязычной версии нет слова «Эстония». Таким образом, при желании адресат может трактовать это как призыв не подчиняться кому бы то ни было, пусть даже государственным властям Эстонии.

Предвыборная реклама Яны Тоом.
Предвыборная реклама Яны Тоом. Фото: Erakogu

Несмотря на некоторое сходство между двумя этими лозунгами, Яна Тоом играет здесь на возможности разночтений, пытаясь с помощью двусмысленности заполучить голоса проживающих в Эстонии путинистов.

«Выпрями спину!» не значит «дай по морде!»

Если «Выпрями спину!» - это позитивный и подбадривающий призыв, который мы привыкли слышать от учителя физкультуры, то призыв к неподчинению означает сопротивление кому-то или чему-то. В одном случае - пожелание сохранить достоинство, быть смелым и уверенным в себе, а в другом – явный призыв к сопротивлению. Кому или чему следует не подчиняться оставлено на усмотрение читателя. К сожалению, и у нас найдется слишком много людей, которые более или менее открыто симпатизируют агрессору и вычитывают более приятную для себя версию этого лозунга.

Проблемой также является и то, что этот плакат прямо противоречит Закону о языке, согласно части 1 статьи 16 которого размещенные в общественных местах указатели, вывески, видовые названия предприятий и наружная реклама, в том числе наружная реклама, установленная с целью политической агитации, а также извещения юридического лица должны быть на эстонском языке.

Вторая часть той же статьи уточняет, что на указатели, вывески, видовые названия предприятий и наружную рекламу, установленную в общественных местах, можно добавить перевод текста на иностранный язык, причем текст на эстонском языке должен стоять на первом месте и не должен быть виден хуже, чем текст на иностранном языке. В случае с рекламой Яны Тоом мы имеем фразу на эстонском без перевода и лозунг на русском, который тоже не переведен на эстонский.

Противопоставление основано на посыле о том, что наши русскоязычные жители должны «оказать сопротивление» то ли Эстонии, то ли Евросоюзу или НАТО.

В Европу, ругая западные ценности

Хотя, конечно, нарушение Закона о языке в данном случае важно, это не самое главное. Печальнее всего то обстоятельство, что вместо объединения эстонцев с русскоязычной общиной, Яна Тоом и Центристская партия (в очередной раз) хотят извлечь выгоду из противопоставления, создавая манипулятивными сообщениями данной предвыборной рекламы семиотическую основу для подпитывания антиэстонских настроений.

Это противопоставление основано на посыле о том, что наши русскоязычные жители должны «оказать сопротивление» то ли Эстонии, то ли Евросоюзу или НАТО. Этот призыв был сформулирован расплывчато именно для того, чтобы потенциальный избиратель смог прочитать его, трактовать подходящим для себя образом и отождествить себя с ним.

Хотя Центристской партии не впервой отправлять разным целевым группам разные сигналы, это всегда имеет свою цену: борьба против образования на эстонском, очевидно, понизила конкурентоспособность местной русскоязычной молодежи на нашем рынке труда и оттолкнула ее от государства.

Ахти Калликорм.
Ахти Калликорм. Фото: Erakogu

Но в сегодняшней ситуации с безопасностью такие политически агрессивные лозунги означают прямой призыв смотреть информационные каналы соседней страны, негативно относиться к Украине и выступать против западных ценностей.

И все это делается для того, чтобы с помощью голосов пропутинских избирателей можно было уехать из ненавистной Эстонии в ненавистный Брюссель, культурно налить французского или итальянского вина и под звон бокалов начать проклинать Европейский союз и восхвалять смелость главы нашего восточного соседа в деле издевательств над соседними странами.

Говорят, что цепь прочна настолько, насколько прочно ее самое слабое звено. Таким образом, весь список Центристской партии является таким же двусмысленным и антигосударственным, как двусмысленный месседж их самого сомнительного кандидата.

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