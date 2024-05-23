АХТИ КАЛЛИКОРМ Предвыборная реклама Яны Тоом на Лаагна-теэ нарушает Закон о языке и сеет раздор

Интеграцию в Эстонии не назовешь «историей успеха». На протяжении более тридцати лет для получения голосов местных русскоязычных Центристская партия культивировала популизм, активно боролась с образованием на эстонском языке и распространяла другие антиэстонские нарративы. Времена не изменились. До сих пор слышны роптания на тему перехода на эстонский язык обучения, а эстонские тексты предвыборных плакатов порой все еще отличаются от русских.

Трюкачка на Лаагна-теэ

Если говорить более конкретно, то мне бросилась в глаза предвыборная реклама Яны Тоом, висящая на мосту на Лаагна-теэ. На плакате красуется лозунг на эстонском «Выпрями спину, Эстония!» (Selg sirgu, Eesti!), а на русском - «Не прогибаться!» Причем обратите внимание, что в русскоязычной версии нет слова «Эстония». Таким образом, при желании адресат может трактовать это как призыв не подчиняться кому бы то ни было, пусть даже государственным властям Эстонии.

Предвыборная реклама Яны Тоом. Фото: Erakogu

Несмотря на некоторое сходство между двумя этими лозунгами, Яна Тоом играет здесь на возможности разночтений, пытаясь с помощью двусмысленности заполучить голоса проживающих в Эстонии путинистов.

«Выпрями спину!» не значит «дай по морде!»