АХТИ КАЛЛИКОРМ Предвыборная реклама Яны Тоом на Лаагна-теэ нарушает Закон о языке и сеет раздор

Проблемой также является и то, что этот плакат прямо противоречит Закону о языке, согласно части 1 статьи 16 которого размещенные в общественных местах указатели, вывески, видовые названия предприятий и наружная реклама, в том числе наружная реклама, установленная с целью политической агитации, а также извещения юридического лица должны быть на эстонском языке.
Вторая часть той же статьи уточняет, что на указатели, вывески, видовые названия предприятий и наружную рекламу, установленную в общественных местах, можно добавить перевод текста на иностранный язык, причем текст на эстонском языке должен стоять на первом месте и не должен быть виден хуже, чем текст на иностранном языке. В случае с рекламой Яны Тоом мы имеем фразу на эстонском без перевода и лозунг на русском, который тоже не переведен на эстонский.
Противопоставление основано на посыле о том, что наши русскоязычные жители должны «оказать сопротивление» то ли Эстонии, то ли Евросоюзу или НАТО.
В Европу, ругая западные ценности
Хотя, конечно, нарушение Закона о языке в данном случае важно, это не самое главное. Печальнее всего то обстоятельство, что вместо объединения эстонцев с русскоязычной общиной, Яна Тоом и Центристская партия (в очередной раз) хотят извлечь выгоду из противопоставления, создавая манипулятивными сообщениями данной предвыборной рекламы семиотическую основу для подпитывания антиэстонских настроений.
Это противопоставление основано на посыле о том, что наши русскоязычные жители должны «оказать сопротивление» то ли Эстонии, то ли Евросоюзу или НАТО. Этот призыв был сформулирован расплывчато именно для того, чтобы потенциальный избиратель смог прочитать его, трактовать подходящим для себя образом и отождествить себя с ним.