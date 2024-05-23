Сеть Coop открыла уже третий новый магазин в течение одной недели

Перевод: Павел Соболев

Помимо повседневных продуктов питания и товаров первой необходимости, в магазине можно найти выпечку и пирожные, кофе, горячий суп и игрушки для летних забав. В ассортимент мороженого добавлено мягкое мороженое (холодный молочный десерт, производимый из специальной сухой смеси). Также есть все необходимое для гриля и самые популярные принадлежности для домашнего ремонта.

Торговый зал магазина площадью 115 квадратных метров расширился за счет камеры с молочными продуктами на площади почти в 10 квадратных метров, что позволяет лучше выставлять, обрабатывать и хранить более богатый выбор товаров. Увеличилась и зона для приема работниками товаров. Офисные и подсобные помещения были полностью обновлены для повышения комфорта сотрудников.

«Изначально планировалось построить новый магазин, но осенью мы решили ограничиться капитальным ремонтом. Это было мудрое решение, ведь при меньших вложениях мы получили практически тот же результат. За полтора месяца обновили интерьер и экстерьер здания. Территорию во дворе магазина еще нужно привести в порядок», - сказал Калле Коов, член правления Saaremaa Tarbijate Ühistu.

Современный магазин

В обновленном магазине в Насва установлена ​​новая торговая техника: холодильники, специальная камера для молочных продуктов, «умные» кассовые аппараты.

Saaremaa Tarbijate Ühistu имеет 25 магазинов, которые, наряду с Сааремаа, расположены также в Лийва и Пярну. Магазин в Насва открыт каждый день с 10.00 до 18.00.

По словам председателя правления Coop Eesti Keskühistu Райнера Рохтлы, в этом году Coop построит семь новых торговых зданий и реконструирует 13 магазинов Coop. «На прошлой неделе мы открыли магазин в Аэгвийду, вчера открыли новый магазин в Кыпу, а теперь еще и капитально отремонтированный магазин в Насва», - сказал Рохтла.

В 2023 году оборот магазинов Coop составил 863 млн евро. В Coop работает более 6000 человек.