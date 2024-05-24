Трудовая инспекция – школьникам: не работайте бесплатно ни дня!

На вопросы rus.Postimees ответила в прямом эфире юрист-консультант Трудовой инспекции Анна Глянцева.

Фрагмент беседы:

– Что говорит закон в отношении несовершеннолетних?

– Все лица младше 18 лет, согласно закону, являются несовершеннолетними. Поскольку их дееспособность ограничена, при заключении сделок о работе необходимо согласие законного представителя: родителя или опекуна.

Достаточно согласия в письменной или устной форме. Мы советуем договариваться в письменной форме во избежание конфликтов в будущем.

– С какого возраста разрешено работать? В каких сферах?

– Закон запрещает работать детям младше семи лет. С 7 до 12 лет разрешена простая работа в сфере культуры, спорта, искусства, рекламы. С 13 до 14 лет можно уже выполнять вспомогательные работы в садовых участках, при сборе урожая, в сферах обслуживания и магазинах. Например, выкладывать товар на прилавки, наклеивать ценники и т.д.

– Сколько может длиться рабочий день?

– Протяженность рабочего дня зависит от возраста работника, а также от того, обязан молодой человек посещать школу или нет. Обязательно посещение основной школы – до получения основного образования (9 классов), либо до достижения 17 лет.

Школьникам от 7 до 12 лет во время каникул позволено работать 3 часа в день, то есть не более 15 часов в неделю. В возрасте от 13 до 15 лет разрешено работать в свободное от школы время уже 7 часов в день, или 35 часов в неделю.