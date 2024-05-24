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Трудовая инспекция – школьникам: не работайте бесплатно ни дня!

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Подростки должны получать наравне со взрослыми
  • Не существует бесплатных пробных дней!
  • На подработку нужно согласие родителя

Скоро каникулы, а значит – пора действовать для желающих найти летнюю подработку. Где и как безопасно заработать? Как уменьшить риски?

На вопросы rus.Postimees ответила в прямом эфире юрист-консультант Трудовой инспекции Анна Глянцева

Фрагмент беседы:

– Что говорит закон в отношении несовершеннолетних?

– Все лица младше 18 лет, согласно закону, являются несовершеннолетними. Поскольку их дееспособность ограничена, при заключении сделок о работе необходимо согласие законного представителя: родителя или опекуна.

Достаточно согласия в письменной или устной форме. Мы советуем договариваться в письменной форме во избежание конфликтов в будущем.

– С какого возраста разрешено работать? В каких сферах?

– Закон запрещает работать детям младше семи лет. С 7 до 12 лет разрешена простая работа в сфере культуры, спорта, искусства, рекламы. С 13 до 14 лет можно уже выполнять вспомогательные работы в садовых участках, при сборе урожая, в сферах обслуживания и магазинах. Например, выкладывать товар на прилавки, наклеивать ценники и т.д.

– Сколько может длиться рабочий день?

– Протяженность рабочего дня зависит от возраста работника, а также от того, обязан молодой человек посещать школу или нет. Обязательно посещение основной школы – до получения основного образования (9 классов), либо до достижения 17 лет.

Школьникам от 7 до 12 лет во время каникул позволено работать 3 часа в день, то есть не более 15 часов в неделю. В возрасте от 13 до 15 лет разрешено работать в свободное от школы время уже 7 часов в день, или 35 часов в неделю.

Если молодой человек не обязан посещать школу, то он может работать полный рабочий день, то есть 8 часов в день, или 40 часов в неделю.

– Как оплачивается работа несовершеннолетних?

– Труд несовершеннолетних оплачивается наравне со взрослыми. Ставка почасовой оплаты – 4 евро 86 центов. Меньше этого платить нельзя!

– Если работодатель предложит зарплату больше, но неофициальную – то есть, в конверте. Стоит ли на это соглашаться?

– Это явный признак опасности. Зарплата в конверте ставит под вопрос репутацию работодателя.

Если начальник предлагает несовершеннолетним работать сверхурочно, это тоже строго запрещено законом, независимо от того, сколько школьнику лет. Кроме того, молодежи запрещено работать в ночное время.

– Нужно ли оформлять письменные трудовые отношения? Когда и как?

– Оформление договора о трудовых отношениях – это дополнительная защита для несовершеннолетнего. При его отсутствии сложнее будет доказать, о чем договаривались стороны, на каких условиях были заключены трудовые отношения. Во избежание любых споров несовершеннолетнему лучше сразу запрашивать документ в письменной форме.

Если работа предлагается школьникам от 7 до 12 лет, работодателю придется предоставить в Регистр труда данные о предложенной работе уже за 10 дней до начала трудовых отношений.

Дополнительно требуется внести данные в систему самообслуживания Трудовой инспекции, отметив наличие согласия родителя, уточнив условия работы несовершеннолетнего, период трудовых отношений, размер зарплаты и контактные данные родителя.

– Как действовать, если работодатель не предлагает юному работнику договор?

– Это признак определенной опасности. Нужно не бояться просить договор в письменной форме. У родителя тоже есть право связаться с работодателем.

– Где запрещено работать несовершеннолетним?

– Закон устанавливает общие запреты. Запрещено работать там, где нагрузка превышает умственные и физические способности ребенка, существует угроза здоровью и нравственности ребенка. Кроме того, работа не должна мешать образовательному процессу.

В отдельном постановлении есть перечень запрещенных работ. Несовершеннолетнему работнику запрещено работать в шумной рабочей среде, где превышается норма в 80 децибел, а также в холодных и жарких помещениях. Школьникам запрещено работать с механическим резаком, например – с газонокосилкой.

Несовершеннолетнему человеку, независимо от возраста, запрещены работы, связанные с оборотом и торговлей алкоголем и табачными изделиями.

– Можно ли при желании, в добровольном порядке работать на полный рабочий день? Это не будет считаться нарушением закона?

– Это будет считаться нарушением закона. Ни в коем случае нельзя соглашаться на сверхурочные. Нужно помнить, что работа – это хорошо, но главная цель несовершеннолетнего человека – получить образование, основательно подготовившись ко взрослой жизни.

По номеру Трудовой инспекции 646 000 всегда можно задать любой вопрос.

– С какими жалобами, помимо несчастных случаев на производстве, приходится сталкиваться Трудовой инспекции, когда речь идет о несовершеннолетних работниках?

– Невыплата зарплат. Некоторые работодатели сначала с удовольствием берут юных работников на работу, а потом пропадают и на телефонные звонки не отвечают. Молодые люди остаются без зарплаты.

Важно также знать, что не существует бесплатных пробных дней. Несовершеннолетний работник, который уже приступил к работе, имеет право на получение вознаграждения с первого дня работы.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: где и как безопасно заработать школьникам? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss
Студия Postimees: где и как безопасно заработать школьникам? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss Фото: Tairo Lutter
  • Что говорит закон в отношении несовершеннолетних?
  • Сколько может длиться рабочий день подростка?
  • С какого возраста разрешено работать? В каких сферах?
  • Где запрещено работать школьникам?
  • Как избежать несчастных случаев на работе? 
  • Можно ли работать на полный рабочий день?
  • Всегда ли нужно ли оформлять трудовые отношения?
  • Как оплачивается работа несовершеннолетним?
  • Как уменьшить риски? Что должно насторожить?
  • Что необходимо учитывать, впервые приступая к работе?
  • Где искать работу? Как получить информацию?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss 

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