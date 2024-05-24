Трудовая инспекция – школьникам: не работайте бесплатно ни дня!

Скоро каникулы, а значит – пора действовать для желающих найти летнюю подработку. Где и как безопасно заработать? Как уменьшить риски?
На вопросы rus.Postimees ответила в прямом эфире юрист-консультант Трудовой инспекции Анна Глянцева.
Фрагмент беседы:
– Что говорит закон в отношении несовершеннолетних?
– Все лица младше 18 лет, согласно закону, являются несовершеннолетними. Поскольку их дееспособность ограничена, при заключении сделок о работе необходимо согласие законного представителя: родителя или опекуна.
Достаточно согласия в письменной или устной форме. Мы советуем договариваться в письменной форме во избежание конфликтов в будущем.
– С какого возраста разрешено работать? В каких сферах?
– Закон запрещает работать детям младше семи лет. С 7 до 12 лет разрешена простая работа в сфере культуры, спорта, искусства, рекламы. С 13 до 14 лет можно уже выполнять вспомогательные работы в садовых участках, при сборе урожая, в сферах обслуживания и магазинах. Например, выкладывать товар на прилавки, наклеивать ценники и т.д.
– Сколько может длиться рабочий день?
– Протяженность рабочего дня зависит от возраста работника, а также от того, обязан молодой человек посещать школу или нет. Обязательно посещение основной школы – до получения основного образования (9 классов), либо до достижения 17 лет.
Школьникам от 7 до 12 лет во время каникул позволено работать 3 часа в день, то есть не более 15 часов в неделю. В возрасте от 13 до 15 лет разрешено работать в свободное от школы время уже 7 часов в день, или 35 часов в неделю.
Если молодой человек не обязан посещать школу, то он может работать полный рабочий день, то есть 8 часов в день, или 40 часов в неделю.
– Как оплачивается работа несовершеннолетних?
– Труд несовершеннолетних оплачивается наравне со взрослыми. Ставка почасовой оплаты – 4 евро 86 центов. Меньше этого платить нельзя!
– Если работодатель предложит зарплату больше, но неофициальную – то есть, в конверте. Стоит ли на это соглашаться?
– Это явный признак опасности. Зарплата в конверте ставит под вопрос репутацию работодателя.
Если начальник предлагает несовершеннолетним работать сверхурочно, это тоже строго запрещено законом, независимо от того, сколько школьнику лет. Кроме того, молодежи запрещено работать в ночное время.
– Нужно ли оформлять письменные трудовые отношения? Когда и как?
– Оформление договора о трудовых отношениях – это дополнительная защита для несовершеннолетнего. При его отсутствии сложнее будет доказать, о чем договаривались стороны, на каких условиях были заключены трудовые отношения. Во избежание любых споров несовершеннолетнему лучше сразу запрашивать документ в письменной форме.
Если работа предлагается школьникам от 7 до 12 лет, работодателю придется предоставить в Регистр труда данные о предложенной работе уже за 10 дней до начала трудовых отношений.
Дополнительно требуется внести данные в систему самообслуживания Трудовой инспекции, отметив наличие согласия родителя, уточнив условия работы несовершеннолетнего, период трудовых отношений, размер зарплаты и контактные данные родителя.
– Как действовать, если работодатель не предлагает юному работнику договор?
– Это признак определенной опасности. Нужно не бояться просить договор в письменной форме. У родителя тоже есть право связаться с работодателем.
– Где запрещено работать несовершеннолетним?
– Закон устанавливает общие запреты. Запрещено работать там, где нагрузка превышает умственные и физические способности ребенка, существует угроза здоровью и нравственности ребенка. Кроме того, работа не должна мешать образовательному процессу.
В отдельном постановлении есть перечень запрещенных работ. Несовершеннолетнему работнику запрещено работать в шумной рабочей среде, где превышается норма в 80 децибел, а также в холодных и жарких помещениях. Школьникам запрещено работать с механическим резаком, например – с газонокосилкой.
Несовершеннолетнему человеку, независимо от возраста, запрещены работы, связанные с оборотом и торговлей алкоголем и табачными изделиями.
– Можно ли при желании, в добровольном порядке работать на полный рабочий день? Это не будет считаться нарушением закона?
– Это будет считаться нарушением закона. Ни в коем случае нельзя соглашаться на сверхурочные. Нужно помнить, что работа – это хорошо, но главная цель несовершеннолетнего человека – получить образование, основательно подготовившись ко взрослой жизни.
По номеру Трудовой инспекции 646 000 всегда можно задать любой вопрос.
– С какими жалобами, помимо несчастных случаев на производстве, приходится сталкиваться Трудовой инспекции, когда речь идет о несовершеннолетних работниках?
– Невыплата зарплат. Некоторые работодатели сначала с удовольствием берут юных работников на работу, а потом пропадают и на телефонные звонки не отвечают. Молодые люди остаются без зарплаты.
Важно также знать, что не существует бесплатных пробных дней. Несовершеннолетний работник, который уже приступил к работе, имеет право на получение вознаграждения с первого дня работы.
Подробнее в повторе!
Что говорит закон в отношении несовершеннолетних?
Сколько может длиться рабочий день подростка?
С какого возраста разрешено работать? В каких сферах?
Где запрещено работать школьникам?
Как избежать несчастных случаев на работе?
Можно ли работать на полный рабочий день?
Всегда ли нужно ли оформлять трудовые отношения?
Как оплачивается работа несовершеннолетним?
Как уменьшить риски? Что должно насторожить?
Что необходимо учитывать, впервые приступая к работе?