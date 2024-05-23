В Иране похоронили погибшего в авиакатастрофе президента Ибрахима Раиси

Президент Ирана Ибрахим Раиси, погибший в воскресенье в результате крушения вертолета, был похоронен в своем родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

Накануне погребальной процессии в Мешхеде - втором по величине иранском городе - развесили огромные фотографии покойного президента, а также черные флаги и исламские религиозные символы.

Портрет Раиси на доме. Фото: EPA-EFE/REX/Shutterstock

Помимо Раиси, в результате крушения вертолета в гористой местности на северо-западе страны, у границы с Азербайджаном, погибли еще семь человек, в том числе глава иранского МИД Хоссейн Амир-Абдоллахиан.

В память о погибших в стране был объявлен пятидневный траур.

Место крушения. Фото: Reuters

Накануне в Иране прошли церемонии прощания с погибшими, на которые собрались огромные толпы людей.

Церемония прощания с телом Раиси. Фото: Reuters

В четверг утром, перед тем как гроб с телом Раиси был доставлен в Мешхед, останки президента были с почетом провезены в кортеже по улицам города Бирдженд, где проститься с президентом также вышли тысячи людей.

Церемония прощания с телом Раиси. Фото: Reuters

В числе гостей траурной церемонии были замечены, в частности, президент Туниса Каис Саид, эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани, а также официальные представители еще шести десятков стран, сообщает агентство IRNA.

Страны Евросоюза не сочли необходимым делегировать на похороны своих представителей. Из европейских стран официально на церемонии присутствовали лишь Россия (в лице спикера Госдумы Вячеслава Володина), Сербия и Беларусь.

Прощальная церемония. Фото: Reuters