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В Иране похоронили погибшего в авиакатастрофе президента Ибрахима Раиси

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BBC
Похороны Ибрахима Раиси.
Похороны Ибрахима Раиси. Фото: EPA-EFE/REX/Shutterstock

Тело президента упокоилось в мавзолее Имама Резы - златоглавом архитектурном комплексе XIII века. Накануне в Иране прошли траурные церемонии, на которые собрались огромные толпы людей.

Президент Ирана Ибрахим Раиси, погибший в воскресенье в результате крушения вертолета, был похоронен в своем родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

Накануне погребальной процессии в Мешхеде - втором по величине иранском городе - развесили огромные фотографии покойного президента, а также черные флаги и исламские религиозные символы.

Портрет Раиси на доме.
Портрет Раиси на доме. Фото: EPA-EFE/REX/Shutterstock

Помимо Раиси, в результате крушения вертолета в гористой местности на северо-западе страны, у границы с Азербайджаном, погибли еще семь человек, в том числе глава иранского МИД Хоссейн Амир-Абдоллахиан.

В память о погибших в стране был объявлен пятидневный траур.

Место крушения.
Место крушения. Фото: Reuters

Накануне в Иране прошли церемонии прощания с погибшими, на которые собрались огромные толпы людей.

Церемония прощания с телом Раиси.
Церемония прощания с телом Раиси. Фото: Reuters

В четверг утром, перед тем как гроб с телом Раиси был доставлен в Мешхед, останки президента были с почетом провезены в кортеже по улицам города Бирдженд, где проститься с президентом также вышли тысячи людей.

Церемония прощания с телом Раиси.
Церемония прощания с телом Раиси. Фото: Reuters

В числе гостей траурной церемонии были замечены, в частности, президент Туниса Каис Саид, эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани, а также официальные представители еще шести десятков стран, сообщает агентство IRNA.

Страны Евросоюза не сочли необходимым делегировать на похороны своих представителей. Из европейских стран официально на церемонии присутствовали лишь Россия (в лице спикера Госдумы Вячеслава Володина), Сербия и Беларусь.

Прощальная церемония.
Прощальная церемония. Фото: Reuters

Тело президента упокоилось в мавзолее Имама Резы - златоглавом архитектурном комплексе XIII века, которое мусульмане-шииты почитают как место упокоения имама Али аль-Резы. Именно вокруг этого захоронения и вырос второй по численности населения иранский город.

Мавзолей Имама Резы.
Мавзолей Имама Резы. Фото: TTA KENARE / AFP

Многие в Иране считали 63-летнего Раиси возможным преемником его наставника, 85-летнего Али Хаменеи, на посту верховного лидера страны.

В среду Хаменеи возглавил траурную процессию, преклонив колени перед останками восьми погибших мужчин и назвав разбившегося президента мучеником.

Траурная церемония.
Траурная церемония. Фото: Reuters

Следуя пожеланиям аятоллы, Раиси последовательно проводил жесткую политику, направленную на укрепление в стране власти исламского духовенства, не гнушаясь репрессиями в отношении своих политических оппонентов.

Жесткую позицию президент Раиси занимал и по многим внешнеполитическим вопросам, таким как переговоры с Вашингтоном по поводу возобновления ядерной сделки, заключенной с администрацией Барака Обамы в 2015 году и расторгнутой при президенте Дональде Трампе.

Исламские священнослужители.
Исламские священнослужители. Фото: Reuters

Выборы нового президента Ирана назначены на 28 июня. До этого обязанности главы государства будет временно исполнять первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер.

BBC
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