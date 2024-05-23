Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о кражи резиновой лодки, а также об избиении женщины стулом. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП с участием лося и о загоревшейся теплице.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Избиение стулом, кража резиновой лодки, ДТП с участием лося
Насилие
22 мая поступило сообщение, что 35-летний мужчина напал на свою 38-летнюю бывшую жену на улице Пухангу в Пыхья-Таллинне.
22 мая поступило сообщение, что 60-летний мужчина избил 22-летнего на улице Вярси в Нымме.
22 мая поступило сообщение, что 72-летний мужчина ударил свою 67-летнюю жену стулом в многоквартирном доме на улице Раадику в Ласнамяэ. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
22 мая поступило сообщение, что 43-летний мужчина избил свою 44-летнюю жену в многоквартирном доме на улице Викерлазе в Ласнамяэ. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
22 мая в полицию поступило сообщение, что 35-летней женщине угрожали в социальной сети Viber. Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в рамках уголовного разбирательства.
22 мая полиция получила вызов в город Тамсалу, где пьяный 28-летний мужчина напал на свою сожительницу. К прибытию полицейских мужчина покинул дом.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
В полицию поступило сообщение, что 11 мая с берега моря в деревне Мёльдри волости Сааремаа была украдена 2,7-метровая серая резиновая лодка. Ущерб составил 2 000 евро.
В полицию поступило сообщение, что утром 21 мая из палатки на берегу реки Пярну в поселке Пайкузе был украден мобильный телефон Samsung. Ущерб составил 250 евро.
Мошенничество
Жительница уезда Рапла сообщила в полицию, что 15 мая она вошла в интернет-банк, используя для идентификации свой Smart ID, но вход не удался. Со второй попытки ей удалось войти в систему, но затем она обнаружила, что с ее банковского счета без ее согласия был произведен платеж в размере 400 евро.
Безопасность на границе
22 мая на пограничном пункте пункте «Койдула» не пустили в страну гражданина Беларуси, поскольку у него не было необходимых документов. Ему был выдан запрет на въезд, и его отправили обратно в Россию.
22 мая сотрудники миграционной службы Лыунаской префектуры проверяли предприятия в Пыльвамаа, чтобы выяснить, законно ли находятся и работают в Эстонии их работники. Было проверено 12 юридических и 74 физических лица. Нарушений в ходе проверки не было обнаружено.
22 мая пограничники обнаружили два незаконных перехода границы временной линии контроля на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водители маломерного судна были оштрафованы.
ДТП
22 мая в 10:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Мяннику-теэ в Нымме произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем. В результате аварии с грузовика на дорогу упал поддон со стеклянными бутылками. Дорога была покрыта осколками стекла, и движение было нарушено. Спасатели Нымме помогли владельцу грузовика очистить дорогу. В столкновении никто не пострадал.
22 мая в 23:45 спасатели Ассаку и Ласнамяэ прибыли в деревню Раэ одноименной волости, где легковой автомобиль столкнулся с лосем. В результате столкновения лось погиб. Двое пассажиров получили травмы и позже были госпитализированы на скорой помощи. Спасатели помогли людям выбраться из машины и сняли клеммы с аккумулятора. С тушей лося дальше занимались охотники.
Пожары
23 мая в 01:29 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании на улице Выса в Палдиски волости Ляэне-Харью. Спасатели Палдиски первыми прибыли на место и увидели, что горит теплица размером приблизительно 2x8 метров. Пожар был потушен к 02:07. Владелец использовал для обогрева теплицы печь, от которой, вероятно, и начался пожар.
22 мая в 19:53 спасатели получили сообщение, что в Валга на улице Ю. Куперянова по неизвестной причине загорелся подлесок. Прибывшие на место спасатели потушили пожар площадью около десяти квадратных метров к 20:05.
22 мая в 21:35 в Центр тревоги поступило сообщение о лесном пожаре на улице Рохелизе в городе Синди. Прибывшие на место спасатели увидели открытое пламя, и из-за ветра пожар быстро распространялся. В 22:11 пожар был локализован, после чего продолжились поиски и тушение очагов огня. Пожар на площади двух гектаров леса и болота был ликвидирован к 23:47. Причина возникновения пожара неизвестна.