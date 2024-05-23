СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Избиение стулом, кража резиновой лодки, ДТП с участием лося

Безопасность на границе

22 мая на пограничном пункте пункте «Койдула» не пустили в страну гражданина Беларуси, поскольку у него не было необходимых документов. Ему был выдан запрет на въезд, и его отправили обратно в Россию.

22 мая сотрудники миграционной службы Лыунаской префектуры проверяли предприятия в Пыльвамаа, чтобы выяснить, законно ли находятся и работают в Эстонии их работники. Было проверено 12 юридических и 74 физических лица. Нарушений в ходе проверки не было обнаружено.

22 мая пограничники обнаружили два незаконных перехода границы временной линии контроля на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водители маломерного судна были оштрафованы.

ДТП

22 мая в 10:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Мяннику-теэ в Нымме произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем. В результате аварии с грузовика на дорогу упал поддон со стеклянными бутылками. Дорога была покрыта осколками стекла, и движение было нарушено. Спасатели Нымме помогли владельцу грузовика очистить дорогу. В столкновении никто не пострадал.

22 мая в 23:45 спасатели Ассаку и Ласнамяэ прибыли в деревню Раэ одноименной волости, где легковой автомобиль столкнулся с лосем. В результате столкновения лось погиб. Двое пассажиров получили травмы и позже были госпитализированы на скорой помощи. Спасатели помогли людям выбраться из машины и сняли клеммы с аккумулятора. С тушей лося дальше занимались охотники.

Пожары

23 мая в 01:29 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании на улице Выса в Палдиски волости Ляэне-Харью. Спасатели Палдиски первыми прибыли на место и увидели, что горит теплица размером приблизительно 2x8 метров. Пожар был потушен к 02:07. Владелец использовал для обогрева теплицы печь, от которой, вероятно, и начался пожар.

22 мая в 19:53 спасатели получили сообщение, что в Валга на улице Ю. Куперянова по неизвестной причине загорелся подлесок. Прибывшие на место спасатели потушили пожар площадью около десяти квадратных метров к 20:05.

22 мая в 21:35 в Центр тревоги поступило сообщение о лесном пожаре на улице Рохелизе в городе Синди. Прибывшие на место спасатели увидели открытое пламя, и из-за ветра пожар быстро распространялся. В 22:11 пожар был локализован, после чего продолжились поиски и тушение очагов огня. Пожар на площади двух гектаров леса и болота был ликвидирован к 23:47. Причина возникновения пожара неизвестна.