Члены депутатской группы Рийгикогу возмущены выдачей ордера МУС на арест израильских лидеров

Депутаты Рийгикогу считают, что, таким образом, главный прокурор МУС приравнивает демократически избранных членов правительства Израиля к руководителям исламистской террористической организации.

Эстонские парламентарии подчеркивают, что Израиль является правовым государством, в котором действует независимая правовая система. Предполагаемые военные преступления, в том числе совершенные силами обороны Израиля, подлежат расследованию, а виновные будут привлечены к ответственности. ХАМАС же - это террористическая организация, основной целью которой является уничтожение демократического государства Израиль.

По мнению эстонских депутатов, выдаваемые МУС ордеры на арест ставят под сомнение беспристрастность и компетентность Международного уголовного суда. Они усложняют процесс разрешения конфликта, освобождения заложников и достижения стабильного перемирия.

Авторитет МУС, особенно в настоящее время, соответствует национальным интересам Эстонии, и его подрыв достоен сожаления и вызывает крайнюю тревогу.

Депутаты подтверждают свою неизменную поддержку государству Израиль и его праву на самозащиту.

Они призывают правительства Эстонии и ее союзников не признавать ордеры на арест МУС, выданные в отношении государственных руководителей Израиля.

В состав депутатской группы по парламентским связям с Израилем входят председатель группы Ээрик-Нийлес Кросс и члены группы Йоко Алендер, Вадим Белобровцев, Меэлис Кийли, Андрей Коробейник, Лаури Лаатс, Юрген Лиги, Рийна Солман, Айвар Сыэрд, Пеэтер Тали, Вилья Тоомаст и Кристо Энн Вага.