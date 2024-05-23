Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Израилем выразила негодование в связи с решением Международного уголовного суда (МУС), наряду с руководителями ХАМАС, выдать аналогичный ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.
Члены депутатской группы Рийгикогу возмущены выдачей ордера МУС на арест израильских лидеров
Депутаты Рийгикогу считают, что, таким образом, главный прокурор МУС приравнивает демократически избранных членов правительства Израиля к руководителям исламистской террористической организации.
Эстонские парламентарии подчеркивают, что Израиль является правовым государством, в котором действует независимая правовая система. Предполагаемые военные преступления, в том числе совершенные силами обороны Израиля, подлежат расследованию, а виновные будут привлечены к ответственности. ХАМАС же - это террористическая организация, основной целью которой является уничтожение демократического государства Израиль.
По мнению эстонских депутатов, выдаваемые МУС ордеры на арест ставят под сомнение беспристрастность и компетентность Международного уголовного суда. Они усложняют процесс разрешения конфликта, освобождения заложников и достижения стабильного перемирия.
Авторитет МУС, особенно в настоящее время, соответствует национальным интересам Эстонии, и его подрыв достоен сожаления и вызывает крайнюю тревогу.
Депутаты подтверждают свою неизменную поддержку государству Израиль и его праву на самозащиту.
Они призывают правительства Эстонии и ее союзников не признавать ордеры на арест МУС, выданные в отношении государственных руководителей Израиля.
В состав депутатской группы по парламентским связям с Израилем входят председатель группы Ээрик-Нийлес Кросс и члены группы Йоко Алендер, Вадим Белобровцев, Меэлис Кийли, Андрей Коробейник, Лаури Лаатс, Юрген Лиги, Рийна Солман, Айвар Сыэрд, Пеэтер Тали, Вилья Тоомаст и Кристо Энн Вага.